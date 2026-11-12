O Flamengo ganhou uma boa notícia nesta quinta-feira (12), no Ninho do Urubu. Recuperado de um edema muscular na coxa esquerda, Alex Sandro voltou a treinar com os companheiros e reforçou os trabalhos de Leonardo Jardim na preparação para o confronto com o Athletico-PR. Lucas Paquetá, por sua vez, realizou atividades na academia.

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O lateral-esquerdo não entra em campo desde a vitória sobre o Atlético-MG e desfalcou o Rubro-Negro nos compromissos diante de Vasco e Grêmio. Paquetá sentiu dores no joelho esquerdo durante o clássico contra o Cruz-Maltino, em 29 de outubro, e também avançou no processo de recuperação durante a Data Fifa.

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A dupla, ao lado de Danilo, era a principal preocupação do departamento médico do Flamengo antes da pausa no calendário. O zagueiro, que passou por cirurgia para corrigir duas fraturas na mandíbula, já realiza atividades com os companheiros desde segunda-feira (9), com uma máscara de proteção.

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Flamengo avança em principal objetivo da Data Fifa

Conforme publicado pelo Lance!, a recuperação dos jogadores lesionados e a redução do desgaste físico do elenco estavam entre as prioridades da comissão técnica durante o período sem partidas. Após a vitória sobre o Grêmio, Leonardo Jardim projetou a reintegração dos atletas entre os dias 10 e 12 de novembro.

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A evolução do trio aumenta a perspectiva de que o treinador tenha o elenco próximo de sua força máxima para os quatro compromissos restantes no Campeonato Brasileiro. A presença dos jogadores diante do Athletico, entretanto, ainda não está confirmada.

O elenco rubro-negro folga nesta sexta-feira (13) e retoma os treinamentos no sábado (14), no Ninho do Urubu. Líder do Brasileirão com 76 pontos, o Flamengo recebe o Furacão na próxima quarta-feira (18), às 20h30, no Maracanã.

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