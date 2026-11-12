O Conselho de Administração do Flamengo vai julgar, no próximo dia 24 de novembro, uma denúncia contra Marcos Braz por suposto uso da imagem do clube para fins de promoção político-partidária. O ex-vice-presidente de futebol pode ser suspenso do quadro social por 180 dias. Pessoas próximas ao dirigente tratam o episódio como perseguição política.

A reunião extraordinária está marcada para as 19h, em segunda convocação, na sede da Gávea. Embora o edital divulgado na quarta-feira (11) indique uma sessão presencial, a votação será realizada em formato híbrido.

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A denúncia foi apresentada pelo sócio-proprietário Henrique Lamberg de Mello e motivou a instauração de uma Comissão Provisória de Inquérito. Grande-benemérito do Flamengo, Braz será julgado pelo Conselho de Administração. A sessão terá caráter secreto, com leitura do parecer, sustentação da defesa e votação dos conselheiros, sem debates.

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Aliados de Braz citam campanha de Bandeira de Mello

Nos bastidores, pessoas próximas a Marcos Braz questionam a diferença de tratamento em relação a outros nomes ligados ao Flamengo que também utilizaram referências ao clube durante campanhas eleitorais.

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Um dos exemplos citados é o de Eduardo Bandeira de Mello, presidente do Rubro-Negro entre 2013 e 2018. Durante a campanha eleitoral deste ano, o ex-mandatário publicou nas redes sociais uma peça de propaganda na qual aparece com uma camisa de listras vermelhas e pretas.

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Tanto Braz quanto Bandeira de Mello fizeram campanha na rampa de acesso ao metrô do Maracanã durante o período eleitoral. O ex-presidente, entretanto, não é alvo da denúncia que será julgada no dia 24. A diferença de tratamento é um dos argumentos utilizados por aliados de Braz para classificar o processo como perseguição política.

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O que está em jogo para Marcos Braz?

O processo tem como base o artigo 24, inciso XIII, combinado com o artigo 50, parágrafo único, do Estatuto Social do Flamengo. Os dispositivos vedam a utilização da imagem do clube em campanhas político-partidárias estranhas aos seus objetivos institucionais e preveem punições que podem chegar à suspensão por 360 dias ou à eliminação do quadro social.

A possibilidade de suspensão por 180 dias pode comprometer uma eventual candidatura de Braz nas eleições internas de 2027. Caso seja punido, o ex-dirigente poderá recorrer ao Conselho Deliberativo.

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Braz já respondeu a uma denúncia semelhante em 2020, quando foi eleito vereador do Rio de Janeiro. Na ocasião, o processo foi arquivado em fevereiro de 2021 por falta de elementos suficientes para seu prosseguimento.

Ex-vice de remo também será julgado

A reunião do Conselho de Administração também terá na pauta um processo envolvendo Raul Bagattini, ex-vice-presidente de remo da gestão de Rodolfo Landim. O caso está relacionado à investigação sobre a atuação de associados nos procedimentos de indicação, análise e aprovação de títulos de associado laureado.

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A deliberação sobre esse processo já constava no edital original. O julgamento envolvendo Marcos Braz foi acrescentado posteriormente à ordem do dia.