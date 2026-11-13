O Flamengo e a Betano discutem as condições para suspender o contrato de patrocínio máster após a prorrogação da Medida Provisória (MP), que proíbe a atuação das casas de apostas no Brasil. O acordo, que estava em stand-by desde o início das restrições, deve passar por uma interrupção formal, considerada certa pelas partes.

Com a extensão do prazo da MP, as partes entenderam que não faz mais sentido manter o contrato apenas em espera. A decisão de suspender o vínculo, no entanto, não significa o encerramento da parceria. O acordo tem validade até 2028 e poderá ser retomado caso haja uma decisão que permita novamente o funcionamento das casas de apostas no Brasil. A informação foi publicada inicialmente pelo "UOL" e confirmada pela reportagem do Lance!.

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Camisa do Flamengo com a marca da Betano (Foto: Divulgação/Flamengo)

O que está sendo conversado entre Flamengo e Betano

Neste momento, Flamengo e Betano discutem os termos da suspensão. Entre os pontos em análise está o valor já recebido pelo clube em 2026. O Rubro-Negro recebeu R$ 268,5 milhões ao longo do ano, mas a empresa permaneceu estampada na camisa da equipe até outubro, quando começou a vigorar a MP. Por isso, as partes precisam definir se haverá necessidade de devolução de alguma quantia e qual será a data considerada para o início da suspensão: a publicação da medida ou a recente prorrogação.

Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, com a marca da Betano estampada na camisa (Foto: Reprodução/FlamengoTV)

Flamengo inicia movimentos por nova parceira

Enquanto negocia os detalhes com a Betano, o Flamengo também se movimenta para encontrar um novo patrocinador. A busca, porém, acontece em um cenário desfavorável para os clubes brasileiros. Com as restrições às casas de apostas, empresas que ocupavam espaços importantes no futebol nacional deixaram de atuar no mercado, o que reduz as possibilidades de negociação e a concorrência por propriedades comerciais.

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Diante desse contexto, a tendência é que o clube tenha dificuldades para encontrar uma proposta próxima dos valores praticados pela Betano. O clube precisará avaliar as oportunidades disponíveis e as condições oferecidas por empresas de outros segmentos para preencher o espaço na camisa.

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Entenda o contrato do Flamengo com a Betano

O contrato entre Flamengo e Betano foi firmado até 2028 e previa um pacote de receitas fixas e variáveis. Além dos R$ 220 milhões fixos, o acordo contemplava investimentos em diferentes áreas e bônus atrelados ao desempenho comercial.

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Confira os valores e gatilhos previstos:

R$ 220 milhões fixos; R$ 12 milhões destinados a projetos de esportes olímpicos; R$ 10 milhões em propriedades adicionais, como o LED do Maracanã e placas de publicidade atualmente exploradas pela Brax; R$ 1,5 milhão de investimento em camarote; R$ 5 milhões para novos modelos de negócio na Flamengo TV; R$ 10 milhões caso o clube atingisse a marca de 400 mil camisas vendidas com a marca da Betano, além de R$ 10 por unidade comercializada a partir desse número; R$ 10 milhões pelos primeiros 100 mil usuários captados por meio da plataforma do Flamengo, além de R$ 65 por cliente adicional.

Prorrogação da MP das Bets

A discussão sobre o contrato acontece após a prorrogação, por mais 60 dias, da Medida Provisória, que proibiu o funcionamento das casas de apostas no Brasil. A expectativa é que uma eventual revisão do cenário só aconteça em março de 2027, diante do calendário do Congresso e do recesso de fim de ano.

O ministro Luiz Fux, relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 8027 no Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu o andamento de todos os processos relacionados ao tema em âmbito nacional até que a Corte julgue a questão. A decisão atendeu a um pedido do procurador-geral da República, Paulo Gonet. Ainda não há data marcada para a análise do caso pelo plenário do Supremo.

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O primeiro prazo para apreciação da MP pelo Congresso termina em 23 de novembro, 60 dias após sua publicação. A medida, contudo, pode ser prorrogada por mais 60 dias. Com a exclusão do recesso parlamentar, o prazo para a análise pode se estender até o início de março de 2027.

Caso não seja convertida em lei definitiva até o fim desse período, a MP perderá a validade. Até lá, o futuro das casas de apostas no país seguirá indefinido, com reflexos diretos no mercado de patrocínios esportivos.

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