O fim do contrato de José Boto com o Flamengo, previsto para dezembro, começa a colocar o futuro do dirigente em discussão nos bastidores do futebol. Com outros nomes associados ao clube, o mercado passa a oferecer alternativas em meio à avaliação do trabalho do português, que viveu duas temporadas de cenários distintos na Gávea.

Primeiro ano de Boto: um 2025 de taças na Gávea

Contratado em 2025, junto com o início da gestão de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, Boto chegou ao Flamengo com a missão de fortalecer o departamento de futebol. O primeiro ano foi marcado por resultados expressivos. Sob o comando de Filipe Luís, a equipe conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, além da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca. O time também chegou à final do Mundial de Clubes, mas terminou com o vice-campeonato após ser derrotado pelo PSG nos pênaltis.

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Bap e Boto com a taça da Libertadores do Flamengo de 2025 (Foto: Divulgação/Flamengo)

Para montar um elenco capaz de disputar os principais títulos, o Flamengo foi agressivo no mercado. Em 2025, o clube investiu R$ 469,9 milhões em reforços, considerando direitos econômicos, luvas e intermediações. Entre as contratações, nomes como Samuel Lino, Carrascal, Jorginho e Danilo chegaram para ampliar as opções do elenco.

Contratações do Flamengo em 2025 (Foto: Arte/Lance!)

Investimento maior e cenário diferente em 2026

A segunda temporada de Boto, porém, apresentou um contexto mais turbulento. O ano começou com os vice-campeonatos da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul, resultados que antecederam a saída de Filipe Luís e a chegada de Leonardo Jardim. A demissão do antigo treinador gerou insatisfação entre torcedores, especialmente pelo histórico recente de conquistas e pela identificação construída com o elenco.

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No mercado, uma das principais decisões do dirigente foi a contratação de Lucas Paquetá. O retorno do meia ao Flamengo representou um investimento de R$ 315,6 milhões, incluindo direitos e luvas, além dos custos de intermediação. A negociação se tornou a principal operação do clube na temporada.

No meio do ano, o clube também tentou avançar por outros nomes de peso, como Thiago Almada e Luiz Henrique, mas não conseguiu concretizar as contratações. Sem a dupla, o clube buscou alternativas no mercado e anunciou Joaquín Freitas e Anthony Valencia, apostas de menor impacto em comparação com os alvos iniciais.

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Ao todo, o investimento rubro-negro em reforços chegou a R$ 543 milhões em 2026, superando o valor aplicado na temporada anterior.

Contratações do Flamengo em 2026 (Foto: Arte/Lance!)

Investimentos do Flamengo em reforços

Temporada Investimento 2025 R$ 469,9 milhões 2026 R$ 543 milhões Total R$ 1,013 bilhão

O volume financeiro aumenta a dimensão da avaliação sobre o trabalho de Boto, mas os resultados esportivos também precisam entrar na conta. Em 2026, o Flamengo foi eliminado pelo Vitória na quinta fase da Copa do Brasil e caiu nas semifinais da Libertadores diante do Estudiantes. No Brasileirão, entretanto, a equipe segue na liderança, com três pontos de vantagem sobre o Palmeiras a quatro rodadas do fim.

O cenário, portanto, não é de uma temporada sem resultados positivos, mas de um ano em que as expectativas criadas pelo desempenho anterior não foram correspondidas em todas as competições. A mudança no comando técnico e as frustrações no mercado também contribuíram para aumentar a pressão sobre o departamento de futebol.

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Edu Gaspar e Alessandro Brito aparecem como opções no mercado

Com o contrato de José Boto próximo do fim, nomes de possíveis substitutos começam a circular. Entre eles estão Edu Gaspar e Alessandro Brito, profissionais com experiências importantes no futebol brasileiro e internacional.

Edu Gaspar esteve no Nottingham Forest, da Inglaterra, onde ocupou o cargo de diretor global, além da passagem pelo Arsenal. Atualmente, trabalha no conselho diretor do Levski Sofia, da Bulgária. O dirigente também acumula experiência em projetos de futebol de alto nível, o que o coloca entre os nomes associados ao mercado rubro-negro.

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Outro nome ligado ao Flamengo é Alessandro Brito, atualmente chefe de scout de mercado sul-americano do Crystal Palace, da Inglaterra. O profissional ganhou destaque no Brasil durante sua passagem pelo Botafogo, onde foi contratado por John Textor em fevereiro de 2022, no início da era SAF.

Brito começou como Head Scout e participou da montagem do elenco que conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores em 2024. Em 2025, passou a ocupar o cargo de diretor de gestão esportiva. Ele deixou o Botafogo em maio deste ano, após pouco mais de quatro anos no clube.

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A experiência na estruturação do departamento de futebol e no trabalho de identificação de jogadores é um dos pontos que ajudam a explicar a associação de seu nome ao Flamengo. A informação foi publicada, inicialmente, pela jornalista Raisa Simplício, e confirmada pelo Lance!.

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Balanço de José Boto passa por duas temporadas distintas

A avaliação do trabalho de José Boto no Flamengo passa necessariamente pelo contraste entre 2025 e 2026. No primeiro ano, o dirigente participou de um projeto que terminou com quatro títulos, uma campanha de destaque no Mundial de Clubes e a consolidação de um elenco competitivo. Na temporada seguinte, apesar do investimento ainda maior, o clube acumulou eliminações importantes e passou por mudanças que geraram questionamentos.

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O fim do contrato abre espaço para uma discussão sobre continuidade e planejamento. A presença de possíveis substitutos no radar mostra que o mercado começa a se movimentar, mas não representa, por si só, uma decisão do Flamengo sobre o futuro do português.

Com o Brasileirão ainda em disputa, Boto tem a oportunidade de encerrar a temporada com mais um título. O desfecho da competição e a avaliação interna da diretoria serão elementos importantes para definir os próximos passos do departamento de futebol rubro-negro.

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