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Pedro busca artilharia inédita no Brasileirão; suspensão de rival cria cenário favorável

Com 20 gols, atacante está a um de Viveros, do Athletico

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
13/11/2026 08:00
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Pedro está perto de alcançar um feito inédito na carreira. Faltando quatro rodadas para o fim do Brasileirão de 2026, o atacante do Flamengo soma 20 gols e aparece na vice-liderança da artilharia, apenas um atrás de Viveros, do Athletico. Depois de sete participações na competição pelo Rubro-Negro e outras quatro pelo Fluminense, o camisa 9 tem a oportunidade de terminar pela primeira vez como goleador do torneio.

A disputa ganhou um ingrediente importante nesta reta final. Viveros, que tem 21 gols, foi suspenso por duas partidas e ficará à disposição do Athletico apenas nos dois últimos compromissos da equipe no Brasileirão. Coincidentemente, o próximo adversário do time paranaense será justamente o Flamengo, o que pode abrir caminho para Pedro assumir a liderança da artilharia.

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Pedro terá quatro jogos para buscar a artilharia

O Flamengo tem quatro compromissos pela frente no Brasileirão:

  • Flamengo x Athletico
  • Palmeiras x Flamengo
  • Coritiba x Flamengo
  • Flamengo x Chapecoense

Pedro alcança melhor marca da carreira no Brasileirão

A temporada de 2026 já representa o melhor desempenho de Pedro em uma única edição do Campeonato Brasileiro.

Pelo Flamengo, o camisa 9 disputou sete edições do torneio e teve participações importantes nas campanhas dos títulos de 2020, 2022 e 2025. Apesar das conquistas coletivas, nunca conseguiu terminar o campeonato na liderança da artilharia.

O histórico de gols do atacante no Brasileirão mostra a evolução em 2026:

Pedro, atacante do Flamengo, beija a camisa ao lado de gráfico de gols do Brasileirão (2020–2026).
Gols do Pedro pelo Flamengo no Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)

Antes de chegar ao Flamengo, Pedro também disputou quatro edições da competição pelo Fluminense, entre 2016 e 2019. Seu melhor desempenho naquele período foi justamente em 2018, com 12 gols.

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Atacante reage às críticas e embala na reta final

A possibilidade de conquistar a artilharia ganha ainda mais destaque pelo momento vivido pelo camisa 9. Pedro atravessou um período de questionamentos e passou em branco em compromissos importantes, como os confrontos contra o Estudiantes pela Libertadores.

Nas últimas partidas, porém, o atacante voltou a encontrar o caminho das redes. Primeiro, marcou duas vezes no clássico com o Vasco. Na sequência, repetiu a dose diante do Grêmio, chegando a quatro gols em dois jogos.

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Jogador do Flamengo em campo, camisa rubro-negra, braços abertos.
Pedro comemorando gol de Grêmio (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A sequência reforça a importância de Pedro para o Flamengo nesta reta final de Brasileirão. Mesmo convivendo com críticas ao longo da temporada, o centroavante mantém números expressivos e está a quatro rodadas de conquistar uma artilharia que ainda não faz parte de seu currículo.

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