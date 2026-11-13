Douglas Santos vai jogar no Flamengo? Se depender do lateral-direito Wesley, sim. Um dia depois de o lateral-esquerdo revelar que recebeu sondagens do clube carioca, o ex-jogador rubro-negro brincou com a possibilidade durante um treino da Seleção Brasileira nesta Data Fifa.

Durante o início da atividade da Canarinho, Wesley, em contato com a imprensa, apontou para Douglas Santos e disse: "Ele vai para o Flamengo". Em seguida, completou: "Estou falando com ele". Além de Wesley, Vini Jr também brincou com a possibilidade.

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Entenda o cenário envolvendo Flamengo e Douglas Santos

Nas últimas janelas de transferências, o nome de Douglas Santos vem aparecendo no radar do Flamengo. Nesta semana, o lateral-esquerdo revelou que vem recebendo sondagens do clube carioca. A declaração também teve um lado sentimental: o jogador contou que toda a família é rubro-negra e disse que convive com a pressão dos parentes para atuar pelo time carioca.

— O Flamengo sempre vinha conversando, vinha tendo conversas com o empresário, perguntando e tal. Minha família, parentes, são flamenguistas. Sempre quando tem um burburinho, eles perguntam: 'E aí? Vai voltar agora mesmo?!'. Eu falo: Cara, eu deixo com o Senhor. Se ele abrir as portas, vai ser o caminho. Eu procuro estar sempre em oração para que eu possa entender o momento certo e entender o momento de voltar — disse Douglas Santos, em entrevista ao ge.

Douglas Santos com a camisa do Zenit (Foto: Divulgação)

— Eu tenho muito carinho pelo Náutico, por onde passei, pelo Atlético-MG. Os dois anos que passei lá foram especiais. Mas o Flamengo hoje é um dos times que está brigando por todos os títulos. Então, a gente sabe que é uma potência ali no Brasil. Eu fico feliz de ter esses boatos, porque isso energiza e nos dá motivação para cada vez mais trabalhar forte. Se surgir a oportunidade, posso estar preparado para agarrá-la — completou.

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Situação contratual de Douglas Santos

Apesar das conversas e do interesse rubro-negro, uma possível negociação não seria simples. Douglas Santos tem contrato com o Zenit até junho de 2027, mas o vínculo prevê uma cláusula que permite ao clube russo estender o compromisso caso determinadas metas sejam alcançadas.

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Flamengo avalia mudanças na lateral esquerda

Atualmente, o Flamengo conta com Alex Sandro e Ayrton Lucas para a posição. O primeiro, com passagem vitoriosa pelo futebol europeu e pelo próprio clube carioca, renovou recentemente seu contrato. Já Ayrton Lucas tem alternado bons e maus momentos e convive com críticas de parte da torcida.

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Dentro do planejamento rubro-negro, uma mudança na lateral esquerda não está descartada. Douglas Santos aparece como um nome avaliado para o setor, embora uma eventual contratação dependa de negociações com o Zenit e das condições contratuais do jogador.

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