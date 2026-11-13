O retorno de Arrascaeta à seleção uruguaia acontece em um cenário especial. Depois de fraturar o punho esquerdo no fim de outubro, durante um amistoso contra a Coreia do Sul, o camisa 10 volta a defender o país justamente em um dos clássicos mais importantes do futebol sul-americano. Nesta sexta-feira (13), o Uruguai enfrenta a Argentina, na La Bombonera, em um duelo que marca a retomada do meia após a lesão e reforça sua importância para a equipe comandada por Diego Forlán.

Arrascaeta deixou uma ótima impressão em sua última atuação pela seleção. Contra os sul-coreanos, antes da fratura, marcou um gol e deu uma assistência, mostrando a capacidade de desequilíbrio que o transformou em uma das principais referências técnicas do Uruguai. A recuperação da lesão aconteceu antes do prazo inicialmente previsto, tanto que o jogador conseguiu voltar a atuar pelo Flamengo ainda durante a temporada, inclusive na semifinal da Libertadores contra o Estudiantes.

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Arrascaeta é consolado ao deixar o gramado após a fratura no punho (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

Agora, o desafio é retomar o protagonismo com a camisa celeste. Aos 32 anos, Arrascaeta é o camisa 10 e um dos jogadores de maior qualidade técnica do elenco uruguaio. Sua capacidade de criação, visão de jogo e participação nas ações ofensivas oferecem à equipe uma alternativa importante para enfrentar adversários de alto nível. Diante da Argentina, atual vice-campeã mundial, a experiência do meia pode ser determinante em um confronto que exige personalidade e precisão.

Momento especial para Arrascaeta e Forlán

O momento também é especial pela relação com Diego Forlán. Ídolo do futebol uruguaio, o treinador iniciou um novo ciclo à frente da seleção, e Arrascaeta demonstrou confiança no trabalho desenvolvido. Na véspera do clássico, o jogador destacou a aproximação entre comissão técnica e elenco e a importância da união para construir uma equipe competitiva.

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— É um momento especial por tudo o que Diego representa para o Uruguai, pelo respeito que os jogadores e torcedores têm por ele. É uma aproximação muito bonita, com uma energia muito boa. Voltar ao Uruguai depois de tudo o que passou é um bom momento para recomeçar, tanto para os treinadores quanto para os jogadores. É um grupo muito unido e forte — afirmou.

Arrascaeta durante treino do Uruguai (Foto: Divulgação/Uruguai)

O camisa 10 também ressaltou a necessidade de confiança no trabalho da comissão técnica, especialmente em momentos de dificuldade. Para o meia, a união do grupo é fundamental para que o Uruguai consiga evoluir e alcançar os resultados esperados.

— Quando não há resultados, tudo começa a ser questionado. É importante que o grupo esteja unido com o treinador para termos uma grande esperança — completou.

A presença de Arrascaeta ganha ainda mais relevância diante do peso do confronto. Jogar na La Bombonera, contra a Argentina, representa um teste importante para o novo momento uruguaio. Em um ambiente tradicionalmente intenso, o meia pode ser uma das principais referências para organizar as ações ofensivas e dar qualidade à construção das jogadas.

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Flamengo no horizonte

Apesar da importância do compromisso com a seleção, o retorno de Arrascaeta também acontece em um momento decisivo para o Flamengo. O time carioca está na reta final do Brasileirão, com três pontos de vantagem na liderança e apenas quatro rodadas restantes. Por isso, a participação do uruguaio nesta Data Fifa foi administrada em conjunto com a comissão técnica de Forlán.

Arrascaeta comemora gol pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Após o duelo contra a Argentina, Arrascaeta será liberado para retornar ao Flamengo e não participará do amistoso contra a República Dominicana. Varela também voltará antecipadamente, enquanto De La Cruz permanecerá com a seleção uruguaia.

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A decisão partiu dos próprios jogadores, que conversaram diretamente com Forlán e acertaram a antecipação da apresentação ao clube. O Flamengo enfrenta o Athletico no dia 18 de novembro, no Maracanã, apenas um dia depois do último compromisso do Uruguai nesta Data Fifa. A ideia é evitar que a viagem e a participação em mais um amistoso comprometam a preparação para a partida pelo Brasileirão.

No caso de Arrascaeta, existe ainda a homenagem prevista para o dia 15 de novembro, aniversário do Flamengo, quando o jogador deve receber um busto na Gávea.

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Antes de voltar a pensar no clube, porém, o camisa 10 terá um compromisso de peso com a seleção. Recuperado da fratura e novamente à disposição de Forlán, Arrascaeta retorna em um palco histórico e diante de um adversário de primeira grandeza. Para o Uruguai, contar com seu principal articulador em um clássico desse tamanho representa um reforço importante.

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