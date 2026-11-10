A escalação de Anderson Daronco para Cruzeiro x Palmeiras, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, provocou incômodo nos bastidores do Flamengo. O Lance! apurou que a diretoria rubro-negra não recebeu bem a escolha da CBF, especialmente pelo histórico recente do árbitro em uma partida do time paulista. Pouco depois da divulgação, o diretor de futebol José Boto publicou uma indireta nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, o dirigente compartilhou uma frase atribuída a Júlio César, imperador romano, sem mencionar diretamente a arbitragem ou os clubes envolvidos.

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— Não basta que a mulher de César seja honesta; é preciso que ela pareça honesta.

Conforme apurou o Lance!, a publicação foi uma reação à designação de Daronco para o confronto entre Cruzeiro e Palmeiras, marcado para 18 de novembro, no Mineirão. O episódio ocorre em meio a uma disputa de narrativas nos bastidores entre as diretorias de Flamengo e Palmeiras, que estão separados por três pontos na luta pelo título brasileiro.

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Polêmica de Daronco em jogo do Palmeiras gera incômodo no Flamengo

A insatisfação do Flamengo está relacionada à atuação de Anderson Daronco na vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Vasco, em 1º de novembro, pela ida da semifinal da Copa do Brasil.

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Na ocasião, o árbitro protagonizou dois lances contestados pelo Cruz-Maltino. O primeiro envolveu um toque de mão do zagueiro Alexander Barboza dentro da área palmeirense. Daronco mandou o jogo seguir, e o VAR não recomendou revisão.

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Outro episódio foi a expulsão do zagueiro Saldivia, do Vasco, após receber o segundo cartão amarelo. A decisão também gerou reclamações da diretoria cruz-maltina, que procurou a CBF para questionar a atuação da arbitragem.

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O histórico ganhou peso para o Flamengo justamente pela proximidade do Palmeiras na tabela do Brasileirão. Com 76 pontos, o Rubro-Negro lidera a competição, seguido pelo Alviverde, com 73. As equipes ainda têm quatro partidas a disputar, incluindo um confronto direto em 21 de novembro.

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Na próxima rodada, enquanto o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro, o Flamengo recebe o Athletico-PR no Maracanã, também em 18 de novembro. A partida rubro-negra será comandada por Rafael Rodrigo Klein.