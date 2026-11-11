A definição da arbitragem para a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro movimentou as redes sociais nesta terça-feira (10). A escala de Anderson Daronco para Cruzeiro e Palmeiras chamou atenção após a polêmica na semifinal da Copa do Brasil entre Palmeiras e Vasco. Torcedores do Flamengo também repercutiram a escolha, já que Rafael Klein será o responsável por comandar o duelo contra o Athletico-PR.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Daronco esteve no centro das reclamações após não marcar um possível pênalti de Barboza no confronto entre Palmeiras e Vasco. Apesar da repercussão, a Comissão de Arbitragem da CBF considerou correta a decisão do gaúcho, que não recebeu punição e foi escalado para outro compromisso importante da rodada.

continua após a publicidade

A manutenção do árbitro na escala provocou comentários de torcedores rubro-negros nas redes sociais. A escolha de Rafael Klein para Flamengo e Athletico-PR também entrou em pauta entre os flamenguistas, que repercutiram a definição da entidade.

➡️ CBF releva polêmicas recentes e escala Daronco para Cruzeiro x Palmeiras

Veja a escala de arbitragem do Flamengo