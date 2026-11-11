Vítor Pereira classificou como um "erro tremendo" a decisão de assumir o Flamengo no início de 2023. Em entrevista ao portal português Zerozero, o treinador reconheceu que chegou ao clube desgastado após a passagem pelo Corinthians e que não estava preparado para enfrentar a sequência de decisões que o aguardava no Rio de Janeiro.

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— Foi um erro tremendo. Hoje percebo, olhando assim à distância, que, de fato, eu estava desgastadíssimo. Precisava recuperar a minha energia, precisava ter vindo para casa e, depois, se tivesse que voltar, voltava — afirmou o português.

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Pereira explicou que teve apenas duas semanas de descanso entre os trabalhos e precisou montar uma nova comissão técnica. A falta de tempo para preparar a equipe também foi apontada como um dos principais problemas da passagem pelo Flamengo.

— Eu nem pude começar a treinar! Os meus adjuntos foram à frente porque eu ainda tinha o contrato com o Corinthians em vigor. Foi uma decisão que não estava minimamente preparada, que me apanhou completamente desprevenido. Eu decidi a quente, emocionalmente, e não racionalmente. O meu corpo dizia-me para parar — revelou.

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O português assumiu o Flamengo após a temporada de 2022, quando o clube havia conquistado a Libertadores e a Copa do Brasil. Logo nos primeiros meses, perdeu a Supercopa do Brasil para o Palmeiras, foi eliminado pelo Al-Hilal na semifinal do Mundial de Clubes e ficou com o vice-campeonato da Recopa Sul-Americana diante do Independiente del Valle.

A passagem terminou em abril de 2023, após a derrota por 4 a 1 para o Fluminense na decisão do Campeonato Carioca. Sem conquistar títulos, Vítor Pereira foi demitido pouco mais de três meses depois de assumir o comando rubro-negro.

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Ao relembrar a escolha, o treinador reconheceu que a possibilidade de disputar títulos pelo Flamengo pesou mais do que suas próprias condições naquele momento.

— Era uma oportunidade grande de ganhar títulos, mas não fui no momento certo. Acabou por não correr como eu queria — concluiu.