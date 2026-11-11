A escolha dos árbitros para os confrontos de Palmeiras e Flamengo na 35° rodada do Campeonato Brasileiro movimentou o debate no UOL News Esporte desta quarta-feira (11). Mauro Cezar, comentarista esportivo, detonou a escolha da CBF de escalar Anderson Daronco para Cruzeiro x Palmeiras e Rafael Klein para Athletico-PR x Flamengo.

De acordo com o jornalista, parece ser "intencional" a decisão da CBF e a procura por polêmicas durante os confrontos mais importantes desta reta final de Brasileirão.

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Jogos de Palmeiras e Flamengo podem estar comprometidos?

Na visão de Mauro Cezar, é proposital a escolha desses árbitros que acumularam polêmicas recentemente:

- Eles podendo provocar mais problemas, para que eles vão evitar? Tantos árbitros aí, a maioria deles muito fraca, mas podendo escolher outro apitador, eles colocam justamente quem vai gerar polêmica. Parece que é de propósito. Isso derruba por completo aquele rumor da semana passada de que houve afastamento, punição para o Daronco e tal. Não teve nada disso. Ele apitou a Série B, não tinha a Série A, e agora vai apitar um outro jogo importante - disparou o jornalista.

Para completar, o especialista comentou uma "característica em coincidência" da arbitragem brasileira e disparou contra as intervenções do VAR durante as partidas do futebol brasileiro:

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- A questão da arbitragem brasileira só vai mudar, se mudar, se um dia, o comando da arbitragem for de alguém com autonomia, alguém de fora, sem essa cultura da arbitragem brasileira, que é a arbitragem de parar o jogo, o VAR intervencionista e essas características todas que frequentemente são criticadas - criticou Mauro.

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Daronco apitará o jogo do Palmeiras, enquanto Klein estará no mando do jogo do Flamengo (Foto: Luciano Brew/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Polêmicas de arbitragem dos escalados

A CBF escalou Anderson Daronco para o apito, com Rodrigo D'Alonso Ferreira no VAR, e a decisão gerou reação, principalmente entre dirigentes de Vasco e Flamengo. O Rubro-Negro é o rival direto do Palmeiras na briga pelo título brasileiro.

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Tudo começou depois da partida de ida da semifinal da Copa do Brasil entre Palmeiras e Vasco. Os cariocas reclamaram de um pênalti que não foi marcado. Depois disso, o clube cruzmaltino e a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) disseram ter sido informados de que Daronco e D'Alonso Ferreira estavam suspensos. A CBF negou a punição e manteve os dois nas escalas.

Por outro lado, Klein apitou o jogo entre as equipes no primeiro turno. Flamengo e Athletico empataram por 1 a 1, na Arena da Baixada. Na ocasião, o Rubro-Negro reclamou da não expulsão de Felipinho após uma entrada dura em Lucas Paquetá, punida apenas com cartão amarelo. O clube chegou a divulgar imagens do ferimento sofrido pelo meia.

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O gaúcho também comandou outras partidas do Flamengo nesta temporada, entre elas a vitória por 5 a 1 sobre o Mirassol, em agosto, e o triunfo por 1 a 0 sobre o Fluminense, em outubro.