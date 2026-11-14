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Uruguai oficializa liberação de Arrascaeta e Varela, que retornam ao Flamengo

Federação uruguaia confirmou a liberação antecipada da dupla neste sábado (14); Arrascaeta será homenageado na Gávea neste domingo

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
14/11/2026 21:24
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Arrascaeta e Varela comemoram gol pelo Flamengo
Arrascaeta e Varela comemoram gol pelo Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

O Flamengo terá Arrascaeta e Guillermo Varela de volta antes do fim da Data Fifa. A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) oficializou, neste sábado (14), a liberação dos dois jogadores, que retornam ao Rio de Janeiro para integrar a preparação rubro-negra para o confronto com o Athletico-PR, na próxima quarta-feira (18), no Maracanã.

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Conforme antecipado pelo Lance!, a iniciativa partiu dos próprios atletas, que conversaram diretamente com o técnico Diego Forlán para acertar o retorno antecipado. Nicolás De La Cruz, por sua vez, permanece com a seleção uruguaia para o amistoso contra a República Dominicana, na terça-feira (17).

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Arrascaeta e Varela foram titulares na vitória do Uruguai por 2 a 1 sobre a Argentina, na última sexta-feira (13), na Bombonera. O camisa 10 do Flamengo participou diretamente dos dois gols da Celeste, e o lateral-direito disputou toda a partida.

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A federação uruguaia também liberou Joaquín Piquerez, do Palmeiras, e explicou que a decisão já estava prevista no planejamento da comissão técnica, considerando o calendário dos clubes e a carga de jogos dos atletas.

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Arrascaeta será homenageado pelo Flamengo

O retorno antecipado também permitirá que Arrascaeta participe da inauguração de seu busto na sede social da Gávea, neste domingo (15), data em que o Flamengo completa 131 anos de fundação.

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Ao lado de Bruno Henrique, o uruguaio será eternizado com uma escultura de bronze. Os dois, que chegaram ao clube em janeiro de 2019, são os maiores vencedores de títulos oficiais da história rubro-negra. Arrascaeta será o primeiro jogador estrangeiro a receber a homenagem na Gávea.

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Além de De La Cruz, Leonardo Jardim ainda aguarda os retornos de Gonzalo Plata e Anthony Valencia, que permanecem com a seleção do Equador para o amistoso contra a Bolívia, na terça-feira.

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