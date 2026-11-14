Dupla do Flamengo vive contraste entre vitória na Seleção e eliminação no Carioca Sub-20
Léo Nannetti e João Victor foram titulares na vitória do Brasil sobre o Peru e não estiveram à disposição no clássico contra o Vasco
Léo Nannetti e João Victor viveram realidades distintas entre Seleção Brasileira e Flamengo neste fim de semana. Titulares na vitória do Brasil por 2 a 0 sobre o Peru, na sexta-feira (13), os dois desfalcaram o Rubro-Negro na eliminação para o Vasco, neste sábado (14), pela semifinal do Campeonato Carioca Sub-20.
Os Garotos do Ninho disputaram os 90 minutos do amistoso realizado no Mangueirão, em Belém. João Victor, inclusive, assumiu a braçadeira de capitão após a saída do volante Zé Lucas, do Cruzeiro, no intervalo.
➡️Tetracampeão, Flamengo não disputará a Copinha em 2027
O zagueiro formou dupla com Vitão, do Atlético-MG, autor do primeiro gol brasileiro. Nannetti, por sua vez, foi pouco exigido diante da superioridade da equipe comandada por Paulo Victor, que chegou a registrar 83% de posse de bola no primeiro tempo.
Flamengo sentiu ausência de titulares em decisão
Nannetti e João Victor haviam sido titulares no empate por 1 a 1 com o Vasco, no jogo de ida da semifinal, na Gávea. O zagueiro, inclusive, marcou o gol rubro-negro naquela ocasião.
➡️Plata e Valencia, do Flamengo, têm pouco espaço em vitória do Equador na Data Fifa
Sem a dupla, o técnico Marcelo Salazar escalou Pedro Batista no gol e Miguel Távora na defesa para o confronto decisivo. O Flamengo voltou a empatar por 1 a 1 e foi eliminado em função da melhor campanha do Cruz-Maltino na primeira fase.
➡️No radar de Ancelotti, Emerson Royal vive temporada de afirmação no Flamengo
Enquanto o sub-20 rubro-negro encerrou a temporada, Nannetti e João Victor ainda terão mais um compromisso pela Seleção Brasileira. O Brasil volta a enfrentar o Peru na segunda-feira (16), às 20h (de Brasília), novamente no Mangueirão.
O amistoso será o último teste da equipe antes da convocação definitiva para o Sul-Americano da categoria, que será disputado em janeiro de 2027, na Colômbia.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Tudo sobre