Léo Nannetti e João Victor viveram realidades distintas entre Seleção Brasileira e Flamengo neste fim de semana. Titulares na vitória do Brasil por 2 a 0 sobre o Peru, na sexta-feira (13), os dois desfalcaram o Rubro-Negro na eliminação para o Vasco, neste sábado (14), pela semifinal do Campeonato Carioca Sub-20.

Os Garotos do Ninho disputaram os 90 minutos do amistoso realizado no Mangueirão, em Belém. João Victor, inclusive, assumiu a braçadeira de capitão após a saída do volante Zé Lucas, do Cruzeiro, no intervalo.

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O zagueiro formou dupla com Vitão, do Atlético-MG, autor do primeiro gol brasileiro. Nannetti, por sua vez, foi pouco exigido diante da superioridade da equipe comandada por Paulo Victor, que chegou a registrar 83% de posse de bola no primeiro tempo.

Flamengo sentiu ausência de titulares em decisão

Nannetti e João Victor haviam sido titulares no empate por 1 a 1 com o Vasco, no jogo de ida da semifinal, na Gávea. O zagueiro, inclusive, marcou o gol rubro-negro naquela ocasião.

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Sem a dupla, o técnico Marcelo Salazar escalou Pedro Batista no gol e Miguel Távora na defesa para o confronto decisivo. O Flamengo voltou a empatar por 1 a 1 e foi eliminado em função da melhor campanha do Cruz-Maltino na primeira fase.

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Enquanto o sub-20 rubro-negro encerrou a temporada, Nannetti e João Victor ainda terão mais um compromisso pela Seleção Brasileira. O Brasil volta a enfrentar o Peru na segunda-feira (16), às 20h (de Brasília), novamente no Mangueirão.

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O amistoso será o último teste da equipe antes da convocação definitiva para o Sul-Americano da categoria, que será disputado em janeiro de 2027, na Colômbia.

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