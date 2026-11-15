A história de Bruno Henrique com o Flamengo começou em janeiro de 2019, mas o caminho até se tornar um dos maiores ídolos da história rubro-negra foi muito mais longo. Antes de vestir o Manto Sagrado, o atacante precisou superar obstáculos, passar pelo futebol amador, atravessar o oceano e encontrar no Rio de Janeiro o lugar onde alcançaria o auge da carreira. Neste sábado, 15 de novembro, aniversário do clube, essa trajetória ganhará um novo capítulo: o jogador será eternizado com um busto na Gávea.

A homenagem representa o reconhecimento de uma relação construída ao longo de quase oito anos. Contratado depois de se destacar pelo Santos, Bruno Henrique chegou ao Flamengo para integrar um elenco que entraria para a história do futebol brasileiro. Dividiu os holofotes com Gabigol, Arrascaeta e outros protagonistas da geração de 2019, conquistou títulos importantes e, com o passar das temporadas, consolidou uma identificação particular com a torcida.

continua após a publicidade

Hoje, aos 35 anos, o camisa 27 ocupa um lugar especial na memória rubro-negra. A velocidade, a força física, a personalidade e a capacidade de decidir partidas importantes ajudaram a construir a imagem de um jogador que rapidamente ultrapassou os limites das quatro linhas. Bruno Henrique se tornou um dos símbolos de uma geração vencedora e um dos nomes mais identificados com a arquibancada.

Bruno Henrique comemora gol pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo/Divulgação)

Da várzea de Belo Horizonte à Alemanha

A trajetória de Bruno Henrique até o futebol profissional não seguiu o roteiro tradicional. Natural de Belo Horizonte, o atacante passou boa parte da juventude nos campos de várzea do bairro Concórdia, onde defendia o Inconfidência Futebol Clube. Antes de realizar o sonho de ser jogador, conciliou o futebol com o trabalho e só conseguiu uma oportunidade no profissional aos 21 anos, após se destacar na Copa Itatiaia, em 2012.

continua após a publicidade

Em 2016, o bom desempenho pelo Goiás o levou ao Wolfsburg, da Alemanha, onde chegou a disputar a Liga dos Campeões e enfrentar o Real Madrid. No ano seguinte, retornou ao Brasil para defender o Santos e recuperou o protagonismo, mas uma grave lesão na retina do olho direito interrompeu sua sequência em 2018. Recuperado, voltou a se destacar na Vila Belmiro e despertou o interesse do Flamengo, que acertou sua contratação no início de 2019.

Protagonismo imediato e uma geração histórica

A estreia com a camisa rubro-negra aconteceu em 26 de janeiro de 2019, diante do Botafogo, pelo Campeonato Carioca. Bruno Henrique precisou de pouco tempo para mostrar o impacto que teria: marcou os dois gols da vitória por 2 a 1.

continua após a publicidade

Bruno Henrique comemora gol na estreia pelo Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

Aquele foi apenas o primeiro sinal de uma temporada extraordinária. Sob o comando de Jorge Jesus, o atacante formou uma parceria histórica com Gabigol e se tornou uma das principais armas ofensivas de um time que encantou o país. A velocidade pelos lados do campo, a capacidade de atacar os espaços e a presença nas decisões fizeram dele uma peça fundamental.

Em 2019, Bruno Henrique conquistou o Campeonato Carioca, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Também foi eleito o melhor jogador das duas principais competições: o Brasileirão e o torneio continental.

continua após a publicidade

Na final da Libertadores, contra o River Plate, em Lima, teve participação importante na reação rubro-negra. Foi dele a arrancada que iniciou a jogada do gol de empate, marcado por Gabigol, antes da virada histórica nos minutos finais.

Bruno Henrique com a taça da Libertadores do Flamengo de 2019 (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Naquele momento, Gabigol acabou concentrando boa parte dos holofotes, especialmente pelos dois gols na decisão continental. Bruno Henrique, entretanto, já havia construído uma trajetória de protagonista. Não era apenas mais um integrante daquele elenco histórico: era um dos jogadores que ajudaram a transformar o Flamengo em uma potência do continente.

continua após a publicidade

De peça fundamental a símbolo da Nação

Os anos seguintes ampliaram o tamanho de Bruno Henrique na história do clube. Mesmo com mudanças no elenco e diferentes momentos esportivos, o atacante permaneceu como uma das referências do grupo. Vieram novas conquistas nacionais e internacionais, além de atuações que reforçaram sua fama de jogador decisivo.

A grave lesão no joelho direito, em 2022, representou um dos momentos mais delicados dessa caminhada. A recuperação exigiu paciência e dedicação, mas Bruno Henrique voltou aos gramados e retomou seu espaço. A resposta dentro de campo fortaleceu ainda mais a identificação com a torcida, que acompanhou de perto o processo de recuperação.

continua após a publicidade

Outro aspecto que ajuda a explicar sua idolatria é a relação com os clássicos. O apelido de Rei dos Clássicos não surgiu por acaso. Ao longo dos anos, o atacante acumulou atuações marcantes contra os principais rivais cariocas e passou a ser um dos jogadores mais aguardados nos grandes confrontos.

A identificação também está no comportamento em campo. Bruno Henrique representa um estilo de jogador que o torcedor rubro-negro costuma valorizar: intensidade, entrega, personalidade e disposição para assumir responsabilidades. A comemoração característica, a maneira de vibrar com os gols e a conexão com o Maracanã contribuíram para aproximá-lo ainda mais da arquibancada.

continua após a publicidade

Com a saída de Gabigol, no fim de 2024, o camisa 27 também passou a ocupar um espaço ainda maior entre as referências simbólicas daquele elenco multicampeão. A discussão sobre o tamanho de cada um na história do Flamengo ganhou novos contornos, e Bruno Henrique passou a ser apontado por muitos torcedores como um dos principais nomes da geração.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Os números e o reconhecimento de uma história

Os números ajudam a dimensionar a importância do atacante. São 394 partidas e 121 gols de Bruno Henrique com a camisa rubro-negra, além de 18 títulos oficiais, marca que o colocou, ao lado de Arrascaeta, entre os jogadores mais vencedores da história do clube.

continua após a publicidade

A lista de conquistas inclui três Libertadores, três Campeonatos Brasileiros, duas Copas do Brasil e seis Campeonatos Cariocas, além de Supercopas e Recopa Sul-Americana.

Libertadores (3): 2019, 2022 e 2025

2019, 2022 e 2025 Campeonato Brasileiro (4): 2019, 2020, 2025 e 2026

2019, 2020, 2025 e 2026 Copa do Brasil (2): 2022 e 2024

2022 e 2024 Supercopa do Brasil (3): 2020, 2021 e 2025

2020, 2021 e 2025 Campeonato Carioca (5): 2019, 2020, 2021, 2024 e 2025

2019, 2020, 2021, 2024 e 2025 Recopa Sul-Americana (1): 2020

Bruno Henrique com o troféu do Brasileirão conquistado pelo Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.