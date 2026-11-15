Quando Arrascaeta recebe a bola, o torcedor do Flamengo costuma esperar algo diferente. Um passe que poucos enxergam, uma assistência improvável ou um lance capaz de mudar o rumo de uma partida. Desde 2019, o uruguaio se transformou no maestro de uma das gerações mais vitoriosas da história rubro-negra. Agora, no aniversário do clube, em 15 de novembro, terá sua trajetória eternizada com um busto na Gávea.

A história do camisa 10 no Flamengo é marcada pela capacidade de decidir, mas também pela maneira como construiu sua relação com o clube e com a cidade. Contratado depois de se destacar pelo Cruzeiro, Arrascaeta rapidamente conquistou espaço em um elenco repleto de grandes jogadores. Com talento e regularidade, deixou de ser apenas mais uma peça importante para se transformar em uma das principais referências técnicas da equipe.

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São 395 partidas e 108 gols com a camisa rubro-negra, além de 18 títulos conquistados. Números que ajudam a dimensionar o tamanho de sua trajetória, mas não explicam sozinhos o lugar que o uruguaio alcançou na história. Arrascaeta construiu um legado que passa pela genialidade dentro de campo, pela identificação com a torcida e por uma relação cada vez mais próxima com o Rio de Janeiro.

Da camisa 14 ao peso da 10 de Zico

Arrascaeta começou sua história no Flamengo vestindo a camisa 14. O número acompanhou os primeiros capítulos de uma trajetória que rapidamente ganhou contornos históricos e se transformou em uma marca do uruguaio entre os torcedores. Foi com ela que participou das conquistas de 2019 e ajudou a estabelecer as bases de uma geração que passaria a dominar o futebol brasileiro e sul-americano.

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Arrascaeta mostra camisa 14 a torcida do Flamengo em comemoração de gol (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

A camisa 14 ficou associada à sua identidade dentro do clube. Com ela, Arrasca construiu uma parceria especial com jogadores como Gabigol e Bruno Henrique e se tornou protagonista de grandes decisões. O passar dos anos, porém, reservou uma responsabilidade ainda maior: assumir a camisa 10 do Flamengo, número eternizado por Zico, maior ídolo do clube.

A mudança carregava um simbolismo enorme. Vestir a 10 significa representar uma história construída por alguns dos maiores jogadores que passaram pela Gávea. Arrascaeta, entretanto, não sentiu o peso da responsabilidade. Manteve o protagonismo, continuou distribuindo assistências, marcando gols importantes e participando de novas conquistas. A troca de numeração não alterou sua essência: o uruguaio seguiu sendo o jogador capaz de encontrar soluções quando o time mais precisava.

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Arrascaeta comemora gol do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O uruguaio que também se tornou carioca

A identificação de Arrascaeta com o Flamengo não ficou restrita ao futebol. Ao longo dos anos, o uruguaio também incorporou elementos da cultura carioca e construiu uma relação particular com a cidade. Nas redes sociais, passou a demonstrar esse vínculo de maneira descontraída, com referências à praia, ao cotidiano do Rio e, principalmente, à música que faz parte da identidade local.

Arrascaeta com a taça da Libertadores do Flamengo de 2025 (Foto: Divulgação/Flamengo)

O funk ganhou espaço nas publicações do jogador, que frequentemente utiliza músicas do gênero para acompanhar momentos de comemoração e registros pessoais. A aproximação com artistas e referências da cultura popular da cidade também ajudou a fortalecer essa imagem. Arrascaeta não esconde o carinho pelo Rio e já demonstrou publicamente que se sente em casa.

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Essa relação também se reflete na arquibancada. Desde a chegada, o uruguaio foi abraçado pela torcida e construiu uma conexão que ultrapassa a admiração pelo talento. O jeito de jogar, a personalidade e a identificação demonstrada fora de campo fizeram com que ele se tornasse um dos jogadores mais queridos dos flamenguistas.

O futebol é maneiro demais. Só quem ama esse esporte consegue entender o choro desse pequeno torcedor do Flamengo, que viu de perto o ídolo Arrascaeta. É muito bacana ver como a garotada, principalmente, vê o camisa 10 como referência. 📽️: FlamengoTV https://t.co/hYCbquzZwm — Lucas Bayer (@lucas_bayer_) July 30, 2026

Arrascaeta e Petkovic: a história dos grandes estrangeiros do Flamengo

Durante muitos anos, quando o assunto era o maior estrangeiro da história do Flamengo, um nome aparecia praticamente de maneira automática: Dejan Petkovic. O sérvio construiu uma relação especial com o clube, eternizada principalmente pelo histórico gol de falta contra o Vasco, no Campeonato Carioca de 2001, e pela participação na conquista do Campeonato Brasileiro de 2009.

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A história de Petkovic abriu um capítulo importante para os jogadores estrangeiros no imaginário rubro-negro. Com Arrascaeta, porém, essa discussão ganhou uma nova dimensão. O uruguaio acumulou conquistas, recordes e participações decisivas que o colocaram no centro do debate sobre os maiores jogadores de fora do Brasil que já vestiram a camisa do Flamengo.

Arrascaeta comemora gol do Uruguai(Foto: Jung Yeon-je/AFP)

A comparação não diminui a importância do sérvio. São trajetórias de épocas diferentes, com personagens e contextos próprios. Petkovic marcou uma geração e construiu uma relação histórica com a torcida. Arrascaeta, por sua vez, tornou-se um dos principais símbolos de um período de domínio rubro-negro no continente e no cenário nacional.

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Os títulos que eternizaram Arrascaeta no Flamengo

A lista de conquistas ajuda a explicar por que o uruguaio alcançou um patamar tão elevado na história do clube. Desde sua chegada, em 2019, participou de campanhas vitoriosas em competições nacionais e internacionais e se tornou um dos jogadores mais vencedores da história rubro-negra.

Confira os 18 títulos de Arrascaeta pelo Flamengo:

Libertadores (3): 2019, 2022 e 2025;

2019, 2022 e 2025; Campeonato Brasileiro (4): 2019, 2020, 2025 e 2026;

2019, 2020, 2025 e 2026; Copa do Brasil (2): 2022 e 2024;

2022 e 2024; Supercopa do Brasil (3): 2020, 2021 e 2025;

2020, 2021 e 2025; Campeonato Carioca (5): 2019, 2020, 2021, 2024 e 2025;

2019, 2020, 2021, 2024 e 2025; Recopa Sul-Americana (1): 2020.

A trajetória começou com a camisa 14, ganhou novos capítulos com a 10 e terminou por colocá-lo entre os grandes nomes da história do Flamengo. Em 15 de novembro, no aniversário do clube, Arrascaeta terá seu busto inaugurado na Gávea, ao lado de Bruno Henrique. O reconhecimento simboliza a dimensão de uma história construída ao longo de quase oito anos.

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