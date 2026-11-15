Os cinco jogadores do Flamengo convocados para a última Data Fifa de 2026 tiveram experiências distintas nos amistosos desta sexta-feira (13). Arrascaeta foi o grande destaque do quinteto, que também contou com Varela, De La Cruz, Gonzalo Plata e Anthony Valencia.

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Confira, jogador por jogador, como foi a participação dos rubro-negros:

Arrascaeta

O camisa 10 do Flamengo foi decisivo na vitória do Uruguai por 2 a 1 sobre a Argentina, na Bombonera. Titular, Arrascaeta cobrou a falta que originou o gol contra de Balerdi e deu a assistência para Maxi Araújo marcar o segundo gol da Celeste. Foi substituído aos 31 minutos da segunda etapa.

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Varela

O lateral-direito disputou toda a partida contra a Argentina. Com atuação predominantemente defensiva, Varela registrou dois desarmes, afastou cruzamentos da área uruguaia e recebeu um cartão amarelo.

De La Cruz

De volta à seleção uruguaia após ficar fora da última convocação, o meio-campista permaneceu no banco de reservas durante todo o clássico. Diego Forlán realizou seis substituições, mas não acionou o jogador do Flamengo.

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Gonzalo Plata

O atacante perdeu espaço neste início de trabalho de Marcelo Gallardo à frente do Equador. Na vitória por 2 a 0 sobre a Costa Rica, Plata entrou aos 39 minutos do segundo tempo e disputou 11 minutos, contando os acréscimos. No último lance da partida, obrigou o goleiro adversário a fazer uma defesa em finalização de fora da área.

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Anthony Valencia

Assim como vem acontecendo no Flamengo, Valencia não recebeu oportunidades e permaneceu no banco de reservas. O atacante disputou apenas uma partida pelo Rubro-Negro desde que chegou ao clube, em setembro.

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Quando os convocados retornam ao Flamengo?

Arrascaeta e Varela foram liberados antecipadamente pela seleção uruguaia neste sábado (14) e reforçarão a preparação para o confronto com o Athletico-PR, na quarta-feira (18). O camisa 10 também participará da inauguração de seu busto na Gávea, neste domingo (15), aniversário de 131 anos do Flamengo.

De La Cruz permanece com o Uruguai para enfrentar a República Dominicana, na terça-feira (17). No mesmo dia, o Equador encara a Bolívia. Plata e Valencia ainda não têm liberação antecipada confirmada.

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A proximidade dos amistosos com o compromisso diante do Furacão pode comprometer a presença dos três jogadores na partida do Brasileirão.