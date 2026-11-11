Reta final do Brasileirão: o que está em jogo para o Corinthians

O Corinthians entra na reta final do Campeonato Brasileiro de 2026 com um objetivo principal: garantir a permanência na elite do futebol nacional. Com quatro rodadas restantes, o clube alvinegro precisa somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento e evitar que a definição de seu futuro fique para a última partida.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A equipe comandada por Clarence Seedorf encara a sequência decisiva como uma oportunidade de reagir após uma temporada marcada pela irregularidade. Atualmente, o Corinthians ocupa a 17ª colocação, com 37 pontos conquistados em 34 partidas, um a menos que o Internacional, primeiro clube fora do Z-4.

continua após a publicidade

Para alcançar os tradicionais 45 pontos, marca considerada uma referência na luta contra o rebaixamento, o Corinthians precisa conquistar mais oito dos 12 pontos disponíveis. Para isso, a equipe terá que vencer duas partidas e empatar outras duas, ou conquistar três vitórias nas últimas quatro rodadas do Campeonato Brasileiro.

A missão ganha ainda mais importância diante da irregularidade apresentada pelo Timão ao longo da competição. Durante a temporada, o Corinthians chegou a acumular uma sequência de mais de dez partidas sem vencer no torneio, cenário que contribuiu para a aproximação da zona de rebaixamento. Agora, o clube precisa apresentar uma reação para evitar a queda à Série B.

continua após a publicidade

A disputa pela permanência envolve outros clubes que também chegam pressionados às últimas rodadas. Grêmio, com 37 pontos, Vitória e Internacional, ambos com 38, aparecem como concorrentes mais próximos. Mirassol, com 40, Vasco, com 41, além de Botafogo e Coritiba, com 42, também ainda não estão matematicamente livres do rebaixamento.

O calendário ainda reserva confrontos diretos importantes para o Corinthians. O Timão recebe o Botafogo, no dia 18 de novembro, e o Grêmio, no dia 29, ambos na Neo Química Arena. Entre os compromissos, enfrenta o Atlético-MG, fora de casa, antes de encerrar sua participação diante do Remo, em Belém, no dia 2 de dezembro.

continua após a publicidade

Memphis Depay, camisa 10 do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians chegou aos 59 jogos disputados na temporada de 2026, com 21 vitórias, 17 empates e 21 derrotas, alcançando um aproveitamento de 45%. Ao longo do ano, a equipe marcou 63 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 59, aproximadamente um por jogo.

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

No Campeonato Brasileiro, o desempenho do Corinthians é inferior ao registrado na temporada. Em 34 rodadas, o Timão acumula nove vitórias, 10 empates e 15 derrotas, com aproveitamento de 36% e dentro da zona de rebaixamento. A equipe marcou 36 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 42, equivalente a 1,2 por confronto.

continua após a publicidade

Já sob o comando do técnico Clarence Seedorf, o Corinthians soma três partidas, com uma vitória, um empate e uma derrota, registrando aproveitamento de 44%. Nesse período, a equipe marcou quatro gols e sofreu três, mantendo saldo positivo de um gol nos primeiros compromissos do treinador neerlandês.

Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão