O Corinthians enfrenta novos problemas financeiros e registra atrasos no pagamento dos salários dos jogadores das equipes masculina e feminina, integrantes da comissão técnica e funcionários do clube. As pendências atingem diferentes setores da instituição em meio à reta final da temporada de 2026.

Os vencimentos referentes ao regime CLT, que deveriam ter sido quitados no último sábado (6), ainda não foram pagos. A situação amplia as dificuldades financeiras enfrentadas pelo clube, que acumula compromissos pendentes com profissionais de diferentes departamentos.

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Além dos salários, o clube acumula três meses de atraso no pagamento dos direitos de imagem de parte do elenco masculino. Também existem pendências relacionadas a premiações e bonificações por partidas disputadas no Campeonato Brasileiro e na Libertadores de 2026.

A diretoria do Corinthians trabalha para regularizar a situação financeira e tem a expectativa de quitar os salários atrasados, além de resolver outras pendências nos próximos dias. Até o momento, porém, os pagamentos seguem em aberto.

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Clarence Seedorf e Memphis Depay durante treinamento do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians em crise financeira

O Corinthians enfrenta três transfer bans na Fifa e busca alternativas para equilibrar as contas. O clube quitou o pagamento referente a uma quarta punição, no valor de US$ 225 mil (cerca de R$ 1,15 milhão na cotação atual), relacionada a uma multa disciplinar, mas ainda está longe de resolver todas as pendências.

O clube foi condenado pela Fifa a pagar US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8 milhões) ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela contratação do volante José Martínez. A dívida resultou em um dos quatro transfer bans impostos ao Corinthians, que está impedido de registrar novos jogadores.

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Outra punição ocorreu em razão do atraso no pagamento de R$ 8 milhões à CBF, referentes à quinta parcela de um acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

O transfer ban mais recente do Corinthians envolve a contratação do volante Charles, realizada em 2024, na gestão do ex-presidente Augusto Melo. O clube foi notificado pela Fifa em 20 de julho após uma dívida com o Midtjylland, da Dinamarca. O Timão acertou a compra do jogador por 1,6 milhão de euros, com pagamento dividido em três parcelas, mas deixou de quitar a última, no valor de 800 mil euros, cujo vencimento ocorreu em março de 2025. Diante do atraso, o clube dinamarquês acionou a entidade máxima do futebol.

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Transfer ban no Corinthians