Paulistão 2027: veja os jogos de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu, nesta terça-feira (10), os confrontos da primeira fase do Campeonato Paulista de 2027. O sorteio, realizado em São Paulo, estabeleceu os 64 jogos das oito rodadas iniciais da competição, incluindo os compromissos de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo.

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O torneio começará em 10 de janeiro e tem encerramento previsto para 7 de março. Assim como na edição anterior, os 16 participantes serão divididos em quatro potes, com cada equipe enfrentando três adversários do próprio pote e outros cinco de grupos diferentes.

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Os seis clássicos entre os quatro grandes clubes paulistas estão garantidos na primeira fase. Dessa forma, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo terão três confrontos diretos cada um antes do início do mata-mata.

A competição manterá o sistema de classificação geral. Após oito rodadas, os oito melhores colocados avançarão às quartas de final, disputadas em jogo único. Os confrontos serão organizados de acordo com a posição na tabela, enquanto os dois últimos colocados serão rebaixados à Série A2.

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Tabela de jogos do Paulistão 2027

Palmeiras: Corinthians, São Paulo, Santos, Bragantino, Capivariano, Guarani, Primavera e Ferroviária. Corinthians: Palmeiras, São Paulo, Santos, Noroeste, Botafogo-SP, Primavera, Novorizontino e Capivariano. São Paulo: Corinthians, Palmeiras, Santos, São Bernardo, Mirassol, Botafogo-SP, Portuguesa e Novorizontino. Santos: Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Juventus, Guarani, Mirassol, Bragantino e Portuguesa. Novorizontino: Corinthians, São Paulo, Capivariano, Bragantino, Portuguesa, Juventus, São Bernardo e Botafogo-SP. Bragantino: Santos, Palmeiras, Guarani, Noroeste, Ferroviária, Novorizontino, Portuguesa e Capivariano. Portuguesa: São Paulo, Santos, Mirassol, Juventus, Ferroviária, Novorizontino, Bragantino e Capivariano. Botafogo-SP: Corinthians, São Paulo, Novorizontino, São Bernardo, Juventus, Mirassol, Guarani e Primavera. Capivariano: Corinthians, Palmeiras, Portuguesa, Bragantino, Primavera, São Bernardo, Novorizontino e Noroeste. Guarani: Santos, Palmeiras, Bragantino, Ferroviária, Noroeste, Botafogo-SP, Mirassol e Primavera. Mirassol: São Paulo, Santos, Portuguesa, Juventus, Ferroviária, Botafogo-SP, Guarani e Primavera. Noroeste: Corinthians, Bragantino, Capivariano, Guarani, Primavera, São Bernardo, Juventus e Ferroviária. Primavera: Corinthians, Palmeiras, Capivariano, Noroeste, São Bernardo, Botafogo-SP, Mirassol e Guarani. São Bernardo: São Paulo, Novorizontino, Capivariano, Botafogo-SP, Primavera, Juventus, Ferroviária e Noroeste. Juventus: Santos, Novorizontino, Portuguesa, Botafogo-SP, Mirassol, São Bernardo, Ferroviária e Noroeste. Ferroviária: Palmeiras, Portuguesa, Bragantino, Mirassol, Guarani, São Bernardo, Juventus e Noroeste.

Federação Paulista de Futebol anunciou mudanças para a edição de 2027 (Foto: Rebeca Reis/Ag.Paulistão)

Novidades na competição

A partir da próxima edição, o período entre o primeiro e o segundo tempo será ampliado de 15 para 18 minutos. A alteração foi discutida com comissões técnicas e jogadores antes de receber aprovação unânime dos presidentes e treinadores dos clubes participantes.

Segundo a entidade, o objetivo é garantir 15 minutos efetivos de permanência nos vestiários, descontando o tempo necessário para os deslocamentos entre o campo e as instalações internas dos estádios.

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A FPF também considera as condições climáticas do início do ano, período marcado por temperaturas elevadas e um calendário com maior concentração de partidas. Os três minutos adicionais poderão ser utilizados para hidratação, reposição de energia, atendimentos médicos e ajustes táticos das equipes.

Além da ampliação do intervalo, a competição manterá as paradas para hidratação nos dois tempos das partidas, medida que já foi adotada na edição anterior. Todos os confrontos também contarão com a utilização do árbitro de vídeo (VAR).

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Os direitos de transmissão seguem distribuídos entre diferentes plataformas. A Record exibirá partidas na televisão aberta, enquanto a CazéTV terá jogos no YouTube. A HBO Max transmitirá todos os confrontos, e a TNT ficará responsável por partidas selecionadas na televisão por assinatura.

Durante o evento, também foi apresentada a nova bola oficial do campeonato, desenvolvida pela Penalty.