Paulistão 2027 terá intervalo de 18 minutos; entenda a mudança

O Campeonato Paulista de 2027 terá uma mudança no tempo de intervalo das partidas. A partir da próxima edição, o período entre o primeiro e o segundo tempo será ampliado de 15 para 18 minutos. A novidade foi anunciada pela Federação Paulista de Futebol (FPF) nesta terça-feira (10), durante o evento de lançamento da competição, realizado em São Paulo.

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A alteração foi discutida com comissões técnicas e jogadores antes de receber aprovação unânime dos presidentes e treinadores dos clubes participantes. Segundo a entidade, o objetivo é garantir 15 minutos efetivos de permanência nos vestiários, descontando o tempo necessário para os deslocamentos entre o campo e as instalações internas dos estádios.

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A FPF também considera as condições climáticas do início do ano, período marcado por temperaturas elevadas e um calendário com maior concentração de partidas. Os três minutos adicionais poderão ser utilizados para hidratação, reposição de energia, atendimentos médicos e ajustes táticos das equipes.

Além da ampliação do intervalo, a competição manterá as paradas para hidratação nos dois tempos das partidas, medida que já foi adotada na edição anterior. Todos os confrontos também contarão com a utilização do árbitro de vídeo (VAR).

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Formato de disputa do Paulistão 2027

O Campeonato Paulista tem início previsto para 10 de janeiro e término em 7 de março. A competição contará com 16 clubes, oito rodadas na primeira fase e classificação geral, seguindo o formato adotado em 2026.

As equipes foram divididas em quatro potes. Cada participante enfrentará os outros três integrantes do próprio pote e mais cinco adversários dos demais grupos, totalizando oito partidas. Os seis clássicos envolvendo Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo estão garantidos nesta etapa.

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Ao término da primeira fase, os oito melhores colocados avançarão às quartas de final, disputadas em jogo único. Os confrontos serão definidos de acordo com a classificação geral, com o primeiro colocado enfrentando o oitavo, o segundo jogando contra o sétimo, e assim sucessivamente. Os dois clubes com as menores pontuações serão rebaixados à Série A2.

O sorteio realizado nesta terça-feira (10) definiu os 64 confrontos da primeira fase. A tabela detalhada, com datas, horários e locais das partidas, ainda será divulgada pela FPF.

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Tabela de jogos do Paulistão 2027

Palmeiras: Corinthians, São Paulo, Santos, Bragantino, Capivariano, Guarani, Primavera e Ferroviária. Corinthians: Palmeiras, São Paulo, Santos, Noroeste, Botafogo-SP, Primavera, Novorizontino e Capivariano. São Paulo: Corinthians, Palmeiras, Santos, São Bernardo, Mirassol, Botafogo-SP, Portuguesa e Novorizontino. Santos: Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Juventus, Guarani, Mirassol, Bragantino e Portuguesa. Novorizontino: Corinthians, São Paulo, Capivariano, Bragantino, Portuguesa, Juventus, São Bernardo e Botafogo-SP. Bragantino: Santos, Palmeiras, Guarani, Noroeste, Ferroviária, Novorizontino, Portuguesa e Capivariano. Portuguesa: São Paulo, Santos, Mirassol, Juventus, Ferroviária, Novorizontino, Bragantino e Capivariano. Botafogo-SP: Corinthians, São Paulo, Novorizontino, São Bernardo, Juventus, Mirassol, Guarani e Primavera. Capivariano: Corinthians, Palmeiras, Portuguesa, Bragantino, Primavera, São Bernardo, Novorizontino e Noroeste. Guarani: Santos, Palmeiras, Bragantino, Ferroviária, Noroeste, Botafogo-SP, Mirassol e Primavera. Mirassol: São Paulo, Santos, Portuguesa, Juventus, Ferroviária, Botafogo-SP, Guarani e Primavera. Noroeste: Corinthians, Bragantino, Capivariano, Guarani, Primavera, São Bernardo, Juventus e Ferroviária. Primavera: Corinthians, Palmeiras, Capivariano, Noroeste, São Bernardo, Botafogo-SP, Mirassol e Guarani. São Bernardo: São Paulo, Novorizontino, Capivariano, Botafogo-SP, Primavera, Juventus, Ferroviária e Noroeste. Juventus: Santos, Novorizontino, Portuguesa, Botafogo-SP, Mirassol, São Bernardo, Ferroviária e Noroeste. Ferroviária: Palmeiras, Portuguesa, Bragantino, Mirassol, Guarani, São Bernardo, Juventus e Noroeste.

Campeonato Paulista de 2027 definiu os confrontos da primeira fase da competição (Foto: Rebeca Reis/Ag.Paulistão)

Transmissões e outras novidades

A edição de 2027 marca os 125 anos do Campeonato Paulista, disputado pela primeira vez em 1902. O torneio também passará a ser chamado oficialmente de Paulistão Sil, após a ampliação do acordo comercial entre a FPF e a empresa Sil Cabos Elétricos, que assumiu os direitos de nome da competição.

Os direitos de transmissão seguem distribuídos entre diferentes plataformas. A Record exibirá partidas na televisão aberta, enquanto a CazéTV terá jogos no YouTube. A HBO Max transmitirá todos os confrontos, e a TNT ficará responsável por partidas selecionadas na televisão por assinatura.

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Durante o evento, também foi apresentada a nova bola oficial do campeonato, desenvolvida pela Penalty. A competição terá ainda acordos comerciais com Aurora, Latam, Quartzolit, Brasilit e Placo.