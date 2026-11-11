Paulistão 2027 terá intervalo de 18 minutos; entenda a mudança
Medida busca garantir mais tempo de recuperação aos jogadores
O Campeonato Paulista de 2027 terá uma mudança no tempo de intervalo das partidas. A partir da próxima edição, o período entre o primeiro e o segundo tempo será ampliado de 15 para 18 minutos. A novidade foi anunciada pela Federação Paulista de Futebol (FPF) nesta terça-feira (10), durante o evento de lançamento da competição, realizado em São Paulo.
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A alteração foi discutida com comissões técnicas e jogadores antes de receber aprovação unânime dos presidentes e treinadores dos clubes participantes. Segundo a entidade, o objetivo é garantir 15 minutos efetivos de permanência nos vestiários, descontando o tempo necessário para os deslocamentos entre o campo e as instalações internas dos estádios.
A FPF também considera as condições climáticas do início do ano, período marcado por temperaturas elevadas e um calendário com maior concentração de partidas. Os três minutos adicionais poderão ser utilizados para hidratação, reposição de energia, atendimentos médicos e ajustes táticos das equipes.
Além da ampliação do intervalo, a competição manterá as paradas para hidratação nos dois tempos das partidas, medida que já foi adotada na edição anterior. Todos os confrontos também contarão com a utilização do árbitro de vídeo (VAR).
Formato de disputa do Paulistão 2027
O Campeonato Paulista tem início previsto para 10 de janeiro e término em 7 de março. A competição contará com 16 clubes, oito rodadas na primeira fase e classificação geral, seguindo o formato adotado em 2026.
As equipes foram divididas em quatro potes. Cada participante enfrentará os outros três integrantes do próprio pote e mais cinco adversários dos demais grupos, totalizando oito partidas. Os seis clássicos envolvendo Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo estão garantidos nesta etapa.
Ao término da primeira fase, os oito melhores colocados avançarão às quartas de final, disputadas em jogo único. Os confrontos serão definidos de acordo com a classificação geral, com o primeiro colocado enfrentando o oitavo, o segundo jogando contra o sétimo, e assim sucessivamente. Os dois clubes com as menores pontuações serão rebaixados à Série A2.
O sorteio realizado nesta terça-feira (10) definiu os 64 confrontos da primeira fase. A tabela detalhada, com datas, horários e locais das partidas, ainda será divulgada pela FPF.
Tabela de jogos do Paulistão 2027
- Palmeiras: Corinthians, São Paulo, Santos, Bragantino, Capivariano, Guarani, Primavera e Ferroviária.
- Corinthians: Palmeiras, São Paulo, Santos, Noroeste, Botafogo-SP, Primavera, Novorizontino e Capivariano.
- São Paulo: Corinthians, Palmeiras, Santos, São Bernardo, Mirassol, Botafogo-SP, Portuguesa e Novorizontino.
- Santos: Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Juventus, Guarani, Mirassol, Bragantino e Portuguesa.
- Novorizontino: Corinthians, São Paulo, Capivariano, Bragantino, Portuguesa, Juventus, São Bernardo e Botafogo-SP.
- Bragantino: Santos, Palmeiras, Guarani, Noroeste, Ferroviária, Novorizontino, Portuguesa e Capivariano.
- Portuguesa: São Paulo, Santos, Mirassol, Juventus, Ferroviária, Novorizontino, Bragantino e Capivariano.
- Botafogo-SP: Corinthians, São Paulo, Novorizontino, São Bernardo, Juventus, Mirassol, Guarani e Primavera.
- Capivariano: Corinthians, Palmeiras, Portuguesa, Bragantino, Primavera, São Bernardo, Novorizontino e Noroeste.
- Guarani: Santos, Palmeiras, Bragantino, Ferroviária, Noroeste, Botafogo-SP, Mirassol e Primavera.
- Mirassol: São Paulo, Santos, Portuguesa, Juventus, Ferroviária, Botafogo-SP, Guarani e Primavera.
- Noroeste: Corinthians, Bragantino, Capivariano, Guarani, Primavera, São Bernardo, Juventus e Ferroviária.
- Primavera: Corinthians, Palmeiras, Capivariano, Noroeste, São Bernardo, Botafogo-SP, Mirassol e Guarani.
- São Bernardo: São Paulo, Novorizontino, Capivariano, Botafogo-SP, Primavera, Juventus, Ferroviária e Noroeste.
- Juventus: Santos, Novorizontino, Portuguesa, Botafogo-SP, Mirassol, São Bernardo, Ferroviária e Noroeste.
- Ferroviária: Palmeiras, Portuguesa, Bragantino, Mirassol, Guarani, São Bernardo, Juventus e Noroeste.
Transmissões e outras novidades
A edição de 2027 marca os 125 anos do Campeonato Paulista, disputado pela primeira vez em 1902. O torneio também passará a ser chamado oficialmente de Paulistão Sil, após a ampliação do acordo comercial entre a FPF e a empresa Sil Cabos Elétricos, que assumiu os direitos de nome da competição.
Os direitos de transmissão seguem distribuídos entre diferentes plataformas. A Record exibirá partidas na televisão aberta, enquanto a CazéTV terá jogos no YouTube. A HBO Max transmitirá todos os confrontos, e a TNT ficará responsável por partidas selecionadas na televisão por assinatura.
Durante o evento, também foi apresentada a nova bola oficial do campeonato, desenvolvida pela Penalty. A competição terá ainda acordos comerciais com Aurora, Latam, Quartzolit, Brasilit e Placo.