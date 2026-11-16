Morre Dino Sani, campeão do mundo com o Brasil em 1958

Campeão do mundo com a Seleção Brasileira na Copa de 1958, Dino Sani faleceu aos 94 anos na noite de domingo (15). O ex-volante tem forte ligação com o futebol paulista por ter atuado no Palmeiras, São Paulo e Corinthians, mas também no Milan e no Boca Juniors.

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Nascido em 1932, Dino Sani disputou apenas uma Copa do Mundo, justamente a que o Brasil conquistou seu primeiro título. O ex-jogador foi titular nos dois primeiros jogos contra Áustria e Inglaterra, mas perdeu espaço para Zito após uma lesão.

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Destaque do Milan no início da década de 1960, Dino Sani foi um dos responsáveis por consolidar a relação do clube italiano com jogadores brasileiros. Na equipe rossonera, o ex-volante conquistou uma Champions League e uma Série A.

Após a aposentadoria dos gramados, Dino Sani também trabalhou como treinador em grandes clubes. Com passagens por Corinthians e Flamengo, o campeão do mundo se notabilizou pelo período em que esteve à frente do Internacional, onde ganhou quatro estaduais e ajudou a formar parte do elenco que viria a ser campeão brasileiro em 1975.

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Sem Dino Sani, Brasil tem apenas três campeões de 1958 vivos

Com a morte de Dino Sani, o Brasil tem apenas três campeões do mundo de 1958 vivos e carregando o legado da Seleção mais vitoriosa do futebol. Pepe, Moacyr e Mazzola seguem sendo os remanescentes da história que começou a ser escrita há quase 70 anos.

Clubes e CBF se pronunciam

Após a morte de Dino Sani, a CBF foi a primeira entidade a se pronunciar e lamentar o falecimento de uma lenda do futebol nacional. Na sequência, o Corinthians também se solidarizou com os familiares.

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