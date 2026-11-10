Corinthians vê dupla avançar e pode ter novidades contra o Botafogo
Raniele e Gabriel Paulista participam parcialmente dos treinos
O Corinthians teve novidades no departamento físico durante o treinamento desta terça-feira (10), no CT Dr. Joaquim Grava. O zagueiro Gabriel Paulista e o volante Raniele avançaram em seus respectivos processos de recuperação e participaram parcialmente das atividades com o restante do elenco.
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Os dois jogadores estão em fase de transição física e seguem sob acompanhamento dos profissionais do clube. A participação nos trabalhos representa mais uma etapa no processo de recuperação, mas ainda não há confirmação sobre quando estarão novamente à disposição do técnico Clarence Seedorf.
Enquanto isso, o elenco corinthiano segue aproveitando a pausa para a Data Fifa de novembro para intensificar a preparação visando à reta final do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, os jogadores trabalharam em dois períodos, com atividades físicas, técnicas e táticas.
Pela manhã, a programação começou com exercícios de força na academia. Na sequência, os atletas foram divididos em grupos de defensores, meio-campistas e atacantes para trabalhos específicos por setores no gramado.
No período da tarde, após uma nova atividade de ativação muscular na academia, Clarence Seedorf comandou um exercício de posse de bola. Posteriormente, o treinador dividiu o elenco em três equipes de oito jogadores para um trabalho de ataque contra defesa, com foco nas transições.
O Corinthians retorna aos treinamentos nesta quarta-feira (11), novamente em dois períodos. A equipe terá mais uma semana de preparação antes de enfrentar o Botafogo, no dia 18 de novembro, às 21h30, na Neo Química Arena, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Momento do Corinthians na temporada
O Corinthians chegou aos 59 jogos disputados na temporada de 2026, com 21 vitórias, 17 empates e 21 derrotas, alcançando um aproveitamento de 45%. Ao longo do ano, a equipe marcou 63 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 59, aproximadamente um por jogo.
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No Campeonato Brasileiro, o desempenho do Corinthians é inferior ao registrado na temporada. Em 34 rodadas, o Timão acumula nove vitórias, 10 empates e 15 derrotas, com aproveitamento de 36% e dentro da zona de rebaixamento. A equipe marcou 36 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 42, equivalente a 1,2 por confronto.
Já sob o comando do técnico Clarence Seedorf, o Corinthians soma três partidas, com uma vitória, um empate e uma derrota, registrando aproveitamento de 44%. Nesse período, a equipe marcou quatro gols e sofreu três, mantendo saldo positivo de um gol nos primeiros compromissos do treinador neerlandês.
Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão
- 18/11, 21h30: Corinthians x Botafogo
- 22/11, 20h: Atlético-MG x Corinthians
- 29/11, 18h30: Corinthians x Grêmio
- 02/12, 21h30: Remo x Corinthians
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