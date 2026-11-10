Corinthians vê dupla avançar e pode ter novidades contra o Botafogo

O Corinthians teve novidades no departamento físico durante o treinamento desta terça-feira (10), no CT Dr. Joaquim Grava. O zagueiro Gabriel Paulista e o volante Raniele avançaram em seus respectivos processos de recuperação e participaram parcialmente das atividades com o restante do elenco.

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Os dois jogadores estão em fase de transição física e seguem sob acompanhamento dos profissionais do clube. A participação nos trabalhos representa mais uma etapa no processo de recuperação, mas ainda não há confirmação sobre quando estarão novamente à disposição do técnico Clarence Seedorf.

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Enquanto isso, o elenco corinthiano segue aproveitando a pausa para a Data Fifa de novembro para intensificar a preparação visando à reta final do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, os jogadores trabalharam em dois períodos, com atividades físicas, técnicas e táticas.

Pela manhã, a programação começou com exercícios de força na academia. Na sequência, os atletas foram divididos em grupos de defensores, meio-campistas e atacantes para trabalhos específicos por setores no gramado.

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No período da tarde, após uma nova atividade de ativação muscular na academia, Clarence Seedorf comandou um exercício de posse de bola. Posteriormente, o treinador dividiu o elenco em três equipes de oito jogadores para um trabalho de ataque contra defesa, com foco nas transições.

O Corinthians retorna aos treinamentos nesta quarta-feira (11), novamente em dois períodos. A equipe terá mais uma semana de preparação antes de enfrentar o Botafogo, no dia 18 de novembro, às 21h30, na Neo Química Arena, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Memphis Depay e Gabriel Paulista (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians chegou aos 59 jogos disputados na temporada de 2026, com 21 vitórias, 17 empates e 21 derrotas, alcançando um aproveitamento de 45%. Ao longo do ano, a equipe marcou 63 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 59, aproximadamente um por jogo.

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No Campeonato Brasileiro, o desempenho do Corinthians é inferior ao registrado na temporada. Em 34 rodadas, o Timão acumula nove vitórias, 10 empates e 15 derrotas, com aproveitamento de 36% e dentro da zona de rebaixamento. A equipe marcou 36 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 42, equivalente a 1,2 por confronto.

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Já sob o comando do técnico Clarence Seedorf, o Corinthians soma três partidas, com uma vitória, um empate e uma derrota, registrando aproveitamento de 44%. Nesse período, a equipe marcou quatro gols e sofreu três, mantendo saldo positivo de um gol nos primeiros compromissos do treinador neerlandês.

Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão