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Manchester United se aproxima de Pochettino, técnico dos EUA, para substituir Carrick, que segue no cargo

Clube irá demitir atual treinador após acerto com o comandante da seleção norte-americana

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/11/2026 10:08
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Michael Carrick é o treinador do Manchester United (Foto: Darren Staples / AFP)
Michael Carrick é o treinador do Manchester United (Foto: Darren Staples / AFP)

O Manchester United avançou nas negociações para contratar Mauricio Pochettino como novo treinador. O argentino, atualmente à frente da seleção dos Estados Unidos, foi escolhido pela diretoria para substituir Michael Carrick, que está ameaçado no cargo após o início ruim da equipe na temporada. Apesar do avanço nas conversas, o clube ainda não oficializou a saída do atual comandante. As informações são do "The Athletic" e do jornalista Fabrizio Romano.

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De acordo com o veículo, o United pretende concluir o acordo com Pochettino antes de anunciar a demissão de Carrick. O principal entrave é a liberação do técnico junto à Federação de Futebol dos Estados Unidos, já que ele tem contrato com a seleção até 2030. A multa rescisória é de 10 milhões de dólares (cerca de R$ 55 milhões).

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Aos 54 anos, Pochettino tem experiência no futebol europeu, com passagens por Tottenham, PSG e Chelsea. O treinador também esteve à frente dos Estados Unidos na Copa do Mundo de 2026. A seleção anfitriã chegou às oitavas de final, quando foi eliminada pela Bélgica.

O argentino está concentrado com a equipe norte-americana para a disputa das quartas de final da Liga das Nações da Concacaf. Os Estados Unidos enfrentam o Haiti nos dias 14 e 17 de novembro.

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PSG x Brest - Maurício Pochettino
(Foto: ALAIN JOCARD / AFP)

Crise coloca Carrick sob pressão

A situação do Manchester United se agravou após o empate por 4 a 4 com o Aston Villa, no último domingo, pela décima rodada da Premier League. Mesmo depois de estar perdendo por 4 a 2, a equipe conseguiu buscar a igualdade nos acréscimos, com gols de Zirkzee e Dorgu.

O resultado, porém, não foi suficiente para tirar os Red Devils da zona de rebaixamento. Com oito pontos em dez partidas, o clube ocupa a 18ª colocação, com apenas uma vitória na competição. Considerando também os compromissos pela Champions League, são somente três triunfos na temporada.

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A presença entre os três últimos colocados após pelo menos nove rodadas não acontecia desde 1986. Naquela ocasião, o desempenho levou à demissão de Ron Atkinson, em novembro, e abriu caminho para a chegada de Alex Ferguson, que posteriormente se tornaria um dos maiores treinadores da história do clube.

Carrick assumiu o comando do Manchester United em maio de 2026, com contrato de dois anos. Antes, havia chegado como interino após a saída de Rúben Amorim, em janeiro, depois de 14 meses de trabalho.

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