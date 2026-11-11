Às vésperas do confronto com a Espanha, a República Tcheca se prepara para um dos desafios mais importantes de sua campanha. Em entrevista coletiva, Santi Denia analisou o momento da equipe, comentou os desfalques do adversário e destacou a necessidade de fazer uma partida completa para tentar surpreender os campeões mundiais.

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O treinador afirmou que o grupo está em evolução e que o principal objetivo é garantir a classificação para o Campeonato Europeu. Para isso, conquistar pontos diante da Espanha pode ser decisivo.

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— Estamos crescendo e conhecendo novos jogadores. Nosso objetivo é nos classificarmos para o Campeonato Europeu. Queremos vencer essas duas partidas porque terminar em terceiro lugar pode mudar nossas vidas. Nos concentramos na primeira partida. Estamos crescendo, mas com ideias claras.

Denia comenta desfalques da Espanha

A coletiva também teve perguntas sobre as ausências de Lamine Yamal, Rodri, Dani Olmo e Mikel Oyarzabal. Denia lamentou que os jogadores não estejam à disposição da seleção espanhola, mas afirmou que os desfalques não mudam a preparação da República Tcheca.

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— Não é uma boa notícia. Queríamos que Lamine estivesse lá, mas não podemos controlar isso. As pessoas pagam ingresso para ver o Lamine. Vamos ver qual time a Espanha vai escalar e qual time nós podemos escalar. Não temos nenhum jogador lesionado, e isso é importante.

O treinador também explicou que a equipe não pretende concentrar sua estratégia em duelos individuais contra os principais jogadores espanhóis. Para ele, a organização coletiva será fundamental.

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— Isso não muda nada para nós. A estrutura da Espanha é a mesma. Para se defender do Lamine, você precisa de ajuda, mas sempre tem que fazer isso como um time. Defender e atacar como um time. Não pedimos aos jogadores para se envolverem em duelos individuais.

República Tcheca aposta em atuação completa

Denia reconheceu que a República Tcheca precisará atingir um alto nível para competir com a Espanha. O técnico citou diferentes aspectos do jogo que podem fazer a diferença, como as bolas paradas, a organização defensiva e a pressão sobre o adversário.

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— Temos que jogar a partida perfeita. Bolas paradas, fase defensiva, fase de pressão, bloco baixo... Nosso trabalho é fazer os jogadores acreditarem que isso é possível.

O treinador também reforçou a importância do resultado para a sequência da equipe na competição. O objetivo é permanecer entre as seleções da elite na próxima temporada.

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— É importante para todos. Queremos permanecer no grupo de elite no próximo ano. Esse é o objetivo: somar pontos.

Relação com a Espanha e confiança no trabalho

Espanhol, Santi Denia conhece bem o futebol do país e já teve contato com alguns dos jogadores que estarão do outro lado. O técnico, porém, descartou que essa familiaridade represente uma vantagem para a República Tcheca.

— Não. Não é uma vantagem. Analisamos as situações. O que queremos é melhorar a equipe como um todo.

Ao falar sobre o reencontro com a seleção espanhola, o treinador brincou com a possibilidade de interromper a sequência positiva do adversário.

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— É a segunda vez. Nunca me aconteceu antes. A gente conhece todo mundo, é bom ver todos, mas quando o jogo começa, a gente esquece tudo. Depois que eles jogarem contra a gente, espero que continuem ganhando, mas nós vamos ter que quebrar essa sequência, me desculpem.

Denia também comentou a situação de Fermín López, com quem tem uma relação próxima. O treinador afirmou que acompanha com satisfação o momento do jogador.

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— Não sou objetivo em relação a eles. Considero esses jogadores como filhos. Estou feliz por como ele está se saindo. Ele está se divertindo muito.

Sobre a preparação para a partida, o técnico revelou que já tem uma ideia da equipe titular, mas pretende esperar pelo último treinamento antes de definir os onze jogadores. Ele também elogiou o futebol tcheco e citou o Slavia Praga, que disputa a Liga dos Campeões, como exemplo da competitividade local.

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Denia ainda falou sobre a adaptação à vida em Praga e demonstrou confiança no projeto que conduz. Segundo ele, os jogadores e a comissão técnica estão comprometidos com a proposta de trabalho.

— Estamos no caminho certo. Quando os jogadores não acreditam na sua mensagem, você percebe. E a verdade é que eles, Nedved e a comissão técnica acreditam. Eles gostam deste caminho. É o caminho a seguir. Nós acreditamos nele.

Onde assistir República Tcheca x Espanha

A partida entre República Tcheca e Espanha acontecerá nesta quinta-feira, às 16h45 (de Brasília), pela Rodada 5 do Grupo 3, em Praga, no Etadion Letná, também conhecido como epet ARENA. O duelo terá transmissão ao vivo do SporTV.