Para início de conversa, o kart faz com que o piloto se familiarize com velocidades incríveis. Se a gente fizer um estudo de relação peso/potência, os chassis do kartismo ganham de muita categoria importante. E tem também o fato de não ter suspensão ou dispositivos que facilitem a vida do piloto. Não tem essa de amortecedor para aliviar as irregularidades do asfalto. Assim, qualquer coisinha na pista e o piloto sente a pancada diretamente nas nádegas (eu ir escrever bun..., mas acho que não pode, né?), na coluna, nas costelas e no pescoço.