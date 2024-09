Milito lamenta lesão de Otávio e explica substituição em empate do Atlético-MG com o São Paulo

Gabriel Milito durante Atlético-MG x São Paulo (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 01:26 • Belo Horizonte (MG)

Técnico do Atlético-MG, Gabriel Milito lamentou a lesão do volante Otávio, substituído por Bruno Fuchs ainda no primeiro tempo. Em entrevista coletiva após o empate em 0 a 0 diante do São Paulo na Arena MRV, que rendeu ao Galo a classificação às semifinais da Copa do Brasil, o treinador explicou a escolha por um zagueiro no lugar do meio-campista.

- Perdemos um jogador importante no início. Não estava nos planos. Rapidamente colocamos o Bruno. Considerei que o melhor era ele jogar de zagueiro, e o Battaglia de volante. Ele é um atleta que pode jogar de zagueiro e volante. Então, eu tinha segurança que ele faria bem, assim como o Bruno. Não é fácil controlar o Calleri. Tem que estar todo jogo muito concentrado. Funcionou bem - explicou Milito.

Atlético-MG e São Paulo empataram sem gols na Arena MRV, em Belo Horizonte, na noite desta quinta-feira (12), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Como havia vencido o primeiro confronto, o resultado classificou o Galo, que agora enfrentará o Vasco, na semifinal.

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético-MG 0 x 0 São Paulo

Copa do Brasil - Quartas de Final (Jogo de volta)

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 12 de setembro, às 21h45

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Everson; Saravia, Battaglia, Júnior Alonso e Guilherme Arana (Rubens); Otávio (Bruno Fuchs), Alan Franco, Gustavo Scarpa (Palacios) e Bernard (Igor Gomes); Paulinho e Hulk.

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Rafinha (Igor Vinícius), Arboleda, Alan Franco e Welington (Michel Araújo); Luiz Gustavo, Liziero (Rodrigo Nestor) e Lucas Moura; Wellington Rato (Erick), Luciano (André Silva) e Calleri.