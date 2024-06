Atlético-MG busca ‘roubar’ meia do Corinthians na janela de transferências

Fausto Vera está no radar do Atlético-MG para a sequência da temporada (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/06/2024 - 11:53 • Belo Horizonte (MG)

O Atlético-MG está interessado na contratação do meia Fausto Vera, do Corinthians, segundo a "Itatiaia". O Galo busca reforçar o elenco para a sequência da temporada.

O atleta é um pedido do técnico Gabriel Milito, uma vez que ambos trabalharam juntos no Argentinos Juniors entre 2021 e a metade de 2022. Além disso, o volante não vem sendo muito aproveitado no Timão por António Oliveira.

O Corinthians espera recuperar parte do investimento feito em Fausto Vera, que foi contratado por oito milhões de dólares (R$ 37 milhões). No entanto, existem apenas conversas iniciais entre as partes sem que uma proposta tenha sido oficializada.

Lutando pelo Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, o Atlético-MG busca ter mais força e mais opções dentro do plantel para ter força nas três competições. Além do meia, o Galo já contratou o meia-atacante Bernard.