Thiago Maia não vive sua melhor fase e perdeu espaço no Flamengo. O volante nem sequer viajou para a pré-temporada do Rubro-Negro nos EUA, e ficou no Brasil para resolver sua transferência ao Inter. No entanto, o negócio não andou e o jogador de 26 anos tem o futuro indefinido. Apesar de não estar no melhor momento, Maia ainda tem bons anos de carreira pela frente, e uma mudança de ares - mas não necessariamente de cidade - pode ajudá-lo a retomar seu bom futebol.