Com o resultado o Vasco chegou aos 42 pontos, ultrapassou o Bahia e Santos, e ocupa a 14ª posição. No entanto, o Peixe enfrenta o Botafogo, no Nilton Santos, no domingo (26), e pode passar o Cruz-Maltino com um empate. O Cruzeiro, que joga segunda-feira (27), contra o Goiás, na Serrinha, também pode ultrapassar o Vasco, porém vai precisar vencer o jogo.