Série B: veja os resultados da última rodada, os acessos, os rebaixados e os playoffs
Sete partidas movimentaram o encerramento da fase de pontos corridos da Segunda Divisão
A fase de pontos corridos da Série B do Campeonato Brasileiro chegou ao fim neste sábado (14). O Novorizontino conquistou o título da competição, e o Juventude garantiu a segunda vaga direta na elite do futebol nacional. A última rodada também definiu os confrontos dos playoffs de acesso e os quatro rebaixados à Série C.
O Novorizontino, que já havia assegurado o acesso inédito à primeira divisão, confirmou a conquista da taça diante do Criciúma. O Juventude, por sua vez, garantiu o retorno à elite diante do Botafogo-SP.
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Na briga pelos playoffs da Série B, o Atlético-GO ultrapassou CRB e Goiás na tabela e ficou com a última vaga. O Dragão se juntou a Vila Nova, Fortaleza e Criciúma na disputa pelas duas vagas restantes na Série A.
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Na parte inferior da classificação, o Avaí não conseguiu escapar do rebaixamento e se juntou a Londrina, América-MG e Ponte Preta. O Ceará garantiu a permanência na Segunda Divisão.
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Confira os resultados da última rodada
- América-MG 0 x 2 Avaí
- Atlético-GO 1 x 0 Cuiabá
- Fortaleza 1 x 0 Vila Nova
- Sport 3 x 0 Goiás
- Criciúma 0 x 1 Novorizontino
- Juventude2 x 0 Botafogo-SP
- CRB 1 x 1 Ceará
- Londrina 2 x 1 Náutico
- Ponte Preta 0 x 2 Operário-PR
- São Bernardo 2 x 2 Athletic
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Veja as definições da Série B
Campeão: Novorizontino
Acesso direto: Novorizontino e Juventude
Playoffs de acesso: Vila Nova, Fortaleza, Criciúma e Atlético-GO
Rebaixados: Avaí, Londrina, América-MG e Ponte Preta