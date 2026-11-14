A fase de pontos corridos da Série B do Campeonato Brasileiro chegou ao fim neste sábado (14). O Novorizontino conquistou o título da competição, e o Juventude garantiu a segunda vaga direta na elite do futebol nacional. A última rodada também definiu os confrontos dos playoffs de acesso e os quatro rebaixados à Série C.

O Novorizontino, que já havia assegurado o acesso inédito à primeira divisão, confirmou a conquista da taça diante do Criciúma. O Juventude, por sua vez, garantiu o retorno à elite diante do Botafogo-SP.

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Na briga pelos playoffs da Série B, o Atlético-GO ultrapassou CRB e Goiás na tabela e ficou com a última vaga. O Dragão se juntou a Vila Nova, Fortaleza e Criciúma na disputa pelas duas vagas restantes na Série A.

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Na parte inferior da classificação, o Avaí não conseguiu escapar do rebaixamento e se juntou a Londrina, América-MG e Ponte Preta. O Ceará garantiu a permanência na Segunda Divisão.

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Confira os resultados da última rodada

América-MG 0 x 2 Avaí

Atlético-GO 1 x 0 Cuiabá

Fortaleza 1 x 0 Vila Nova

Sport 3 x 0 Goiás

Criciúma 0 x 1 Novorizontino

Juventude2 x 0 Botafogo-SP

CRB 1 x 1 Ceará

Londrina 2 x 1 Náutico

Ponte Preta 0 x 2 Operário-PR

São Bernardo 2 x 2 Athletic

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Veja as definições da Série B

Campeão: Novorizontino

Acesso direto: Novorizontino e Juventude

Playoffs de acesso: Vila Nova, Fortaleza, Criciúma e Atlético-GO

Rebaixados: Avaí, Londrina, América-MG e Ponte Preta