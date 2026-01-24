menu hamburguer
Primeiro tempo

CRUEscudo do time Cruzeiro Sub-200X0Escudo do time São Paulo Sub-20SPO

      Copa São Paulo 2026 - 25 DE JANEIRO, 2026 - 11:00 Pacaembu - São Paulo

      Cruzeiro Sub-20São Paulo Sub-20
      seta
        seta
        Onde Assistir!
        Lance a Lancefootstat

        • Fernando se desvencilha bem da marcação adversária na linha de fundo mas acaba cruzando fraco para grande área

          7''

        • Falta

          Cruzeiro Sub-20Falta de Cauan Baptistella em Isac na lateral da intermediária. Chance para o São Paulo alçar na área!

          Falta5''

        • PRA CHEGAR COM PERIGO! Gustavo Santana tabela com Paulinho e finaliza cruzado para fora do gol

          4''

        • Vez do São Paulo tentar trocar passes. Cruzeiro começa partida de forma intensa!

          3''

        • UUUHHH!! Rhuan Gabriel recebe cruzamento na área, domina com categoria e gira o corpo para finaliza com muito perigo. Bola sai a esquerda da meta defendida por João Pedro

          2''

        • Posse de bola para o Cruzeiro neste começo de duelo!

          1''

        • BOLA ROLANDO PARA A DECISÃO DA COPINHA!

        • Já o Cabuloso entra em campo em busca da segunda taça da competição. Os mineiros, comandados por Mairon César, venceram todos os jogos do torneio e chegam com moral elevada após eliminarem o Grêmio, de virada, na semifinal. O grande destaque da equipe é o setor ofensivo, que tem funcionado muito bem. No mata-mata, o Cruzeiro marcou três gols em cada um dos cinco jogos eliminatórios e quer repetir a dose para levar a taça para a Toca da Raposa.

        • Atual campeão da Copinha, o Tricolor entra em campo em busca do sexto troféu. O São Paulo chega à grande final após golear a grande surpresa da competição, o Ibrachina, por 4 a 1, no Morumbis. Comandados por Allan Barcelos, os Meninos de Cotia sonham com o bicampeonato para cravar seus nomes na história da base do clube.

        • A bola começa a rolar às 11h (de Brasília), na Mercado Livre Arena Pacaembu. A arbitragem será comandada por Murilo Tarrega Victor, com auxílio de Thiago Luis Scarascati no VAR.

        • Bom dia, mundo do futebol! É dia de decisão! São Paulo e Cruzeiro se enfrentam na grande final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O duelo da maior competição de base do país promete abalar a manhã futebolística no Brasil. Como manda a tradição, a grande final é disputada no dia do aniversário da cidade sede do torneio. Neste domingo, São Paulo comemora 472 anos.

        ESCALAÇÃO

        Cruzeiro Sub-20São Paulo Sub-20
          • Vitor Lamounier
            GOL
          • Nicolas Pontes
            LAT
          • Kaiquy
            ZAG
          • Kelvin
            ZAG
          • William Almeida
            LAT
          • Alessandro
            VOL
          • Murilo Rhikman
            VOL
          • Cauan Baptistella
            MEI
          • Rayan Lelis
            MEI
          • Rhuan Gabriel
            ATA
          • Fernando
            ATA
          • João Pedro
            GOL
          • Igor Felisberto
            LAT
          • Isac
            ZAG
          • Osorio
            ZAG
          • Nicolas
            ZAG
          • Djhordney
            LAT
          • Tetê
            VOL
          • Matheus Ferreira
            MEI
          • Gustavo Santana
            MEI
          • Pedro Ferreira
            MEI
          • Paulinho
            ATA
        • Luciano Dias
          TEC
        • Allan Barcellos
          TEC

        ESTATÍSTICAS

        Cruzeiro Sub-20São Paulo Sub-20
        0CARTÕES AMARELOS
        		0
        0CARTÕES VERMELHOS
        		0
        1DESARMES
        		2
        0IMPEDIMENTOS
        		0
        0ESCANTEIOS
        		0
        44%POSSE DE BOLA56%
        0CHUTES A GOL0
        1CHUTES PARA FORA3
        15PASSES CERTOS24
        4PASSES ERRADOS4