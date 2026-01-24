CRUCruzeiro Sub-200X0SPOSão Paulo Sub-20
Copa São Paulo 2026 - 25 DE JANEIRO, 2026 - 11:00 Pacaembu - São Paulo
- 7''
Fernando se desvencilha bem da marcação adversária na linha de fundo mas acaba cruzando fraco para grande área
- 5''
Falta
Falta de Cauan Baptistella em Isac na lateral da intermediária. Chance para o São Paulo alçar na área!
- 4''
PRA CHEGAR COM PERIGO! Gustavo Santana tabela com Paulinho e finaliza cruzado para fora do gol
- 3''
Vez do São Paulo tentar trocar passes. Cruzeiro começa partida de forma intensa!
- 2''
UUUHHH!! Rhuan Gabriel recebe cruzamento na área, domina com categoria e gira o corpo para finaliza com muito perigo. Bola sai a esquerda da meta defendida por João Pedro
Publicidade
- 1''
Posse de bola para o Cruzeiro neste começo de duelo!
BOLA ROLANDO PARA A DECISÃO DA COPINHA!
Já o Cabuloso entra em campo em busca da segunda taça da competição. Os mineiros, comandados por Mairon César, venceram todos os jogos do torneio e chegam com moral elevada após eliminarem o Grêmio, de virada, na semifinal. O grande destaque da equipe é o setor ofensivo, que tem funcionado muito bem. No mata-mata, o Cruzeiro marcou três gols em cada um dos cinco jogos eliminatórios e quer repetir a dose para levar a taça para a Toca da Raposa.
Atual campeão da Copinha, o Tricolor entra em campo em busca do sexto troféu. O São Paulo chega à grande final após golear a grande surpresa da competição, o Ibrachina, por 4 a 1, no Morumbis. Comandados por Allan Barcelos, os Meninos de Cotia sonham com o bicampeonato para cravar seus nomes na história da base do clube.
Publicidade
A bola começa a rolar às 11h (de Brasília), na Mercado Livre Arena Pacaembu. A arbitragem será comandada por Murilo Tarrega Victor, com auxílio de Thiago Luis Scarascati no VAR.
Bom dia, mundo do futebol! É dia de decisão! São Paulo e Cruzeiro se enfrentam na grande final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O duelo da maior competição de base do país promete abalar a manhã futebolística no Brasil. Como manda a tradição, a grande final é disputada no dia do aniversário da cidade sede do torneio. Neste domingo, São Paulo comemora 472 anos.
ESCALAÇÃO
- Vitor LamounierGOL
- Nicolas PontesLAT
- KaiquyZAG
- KelvinZAG
- William AlmeidaLAT
- AlessandroVOL
- Murilo RhikmanVOL
- Cauan BaptistellaMEI
- Rayan LelisMEI
- Rhuan GabrielATA
- FernandoATA
- João PedroGOL
- Igor FelisbertoLAT
- IsacZAG
- OsorioZAG
- NicolasZAG
- DjhordneyLAT
- TetêVOL
- Matheus FerreiraMEI
- Gustavo SantanaMEI
- Pedro FerreiraMEI
- PaulinhoATA
- Luciano DiasTEC
- Allan BarcellosTEC
Relacionadas
ESTATÍSTICAS
|0
|CARTÕES AMARELOS
|0
|0
|CARTÕES VERMELHOS
|0
|1
|DESARMES
|2
|0
|IMPEDIMENTOS
|0
|0
|ESCANTEIOS
|0
|44%
|POSSE DE BOLA
|56%
|0
|CHUTES A GOL
|0
|1
|CHUTES PARA FORA
|3
|15
|PASSES CERTOS
|24
|4
|PASSES ERRADOS
|4