Yuri Alberto pode repetir feito e se tornar artilheiro da Copa Sul-Americana? Veja odds

Yuri Alberto pode voltar a ser herói do Corinthians, indicam as odds | Crédito: Associated Press / Alamy Stock Photo







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

Yuri Alberto vive talvez a melhor fase de sua carreira. De criticado, o camisa 9 passou a herói do Corinthians e tem marcado gols decisivos na temporada de 2024. Na semifinal da Copa Sul-Americana, o centroavante foi responsável pelos dois gols no empate com o Racing no jogo de ida e se tornou o vice artilheiro da competição.

Apostar na Superbet >>

Na quinta-feira, 31/10,às 21h30, Racing e Corinthians tornam a se enfrentar. Desta vez, o jogo acontece estádio Presidente Perón, na Argentina. Será que Yuri Alberto irá repetir o feito marcando dois gols no jogo de volta?

Se fizer dois gols ou mais, o centroavante pode assumir a artilharia da Copa Sul-Americana. Atualmente com oito gols, Yuri Alberto está atrás apenas de Adrián Martínez, que tem nove. Coincidentemente, o atacante é seu rival na semifinal da competição.

Sendo assim, veja odds para gols de Yuri Alberto na partida desta quinta-feira segundo a Superbet:

Mercado: Goleadores Odds Yuri Alberto - A Qualquer Momento 3.90 Yuri Alberto - 2 gols ou mais 28.00 Yuri Alberto - 3 gols ou mais 300.00 Apostar na Superbet >>

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 28 de outubro de 2024 às 15h30.

Racing x Corinthians: probabilidade de classificação

Com o empate por 2-2 no jogo de ida, 24/10, na Neo Química Arena, Racing e Corinthians chegam no jogo de volta em condições iguais. Sendo assim, quem vencer, fica com a vaga na final da Copa Sul-Americana. Em caso de empate, a decisão será levada para a disputa de pênaltis.

De acordo com a Superbet, jogando em casa e com o apoio da torcida, o Racing é o favorito para passar de fase. A odd para a classificação do time argentino é de 1.56, contra 2.45 do Corinthians.