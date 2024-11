Real Madrid x AC Milan: aposte na Betfair com SuperCotações

Expanda suas oportunidades com as SuperCotações da Betfair







Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 13:14 • Rio de Janeiro

O clássico entre Real Madrid e AC Milan não é apenas um evento esportivo, mas também uma grande oportunidade para apostadores, graças à promoção Cotações Turbinadas da Betfair. Isso porque utilizando o código promocional Betfair novos clientes podem obter odds melhoradas e uma oferta de 10x SuperCotações para suas apostas favoritas.

A partida entre Real Madrid e AC Milan, pela Liga dos Campeões da Europa, acontence nesta teraç-feira, 05/11, às 17h, no horário de Brasília.

Como funciona a promoção Cotações Turbinadas da Betfair

A promoção é direcionada para novos clientes que, ao abrir uma conta e utilizar o código promocional, têm acesso imediato aos benefícios. Dessa forma, a aposta simples feita antes da partida, no valor de R$10 para o Real Madrid vencer o AC Milan, será válida para o Super Preço de 4.0, desde que a aposta seja feita no mercado "Resultado Final" e nos 90 minutos regulamentares.

Portanto, se a aposta for vencedora, a Betfair pagará os ganhos em duas partes: parte em dinheiro, baseada na cotação normal do evento, e o restante será crédito como apostas grátis, que poderão ser utilizadas em qualquer mercado da Betfair Esportes, desde que as odds sejam iguais ou superiores a 1.20.

Termos e Condições completos da promoção

Antes de participar, é essencial estar ciente dos termos e condições que regem a campanha. A promoção é estritamente para novos clientes residentes no Brasil que inserirem o código promocional ao abrir a conta. Assim, apenas a primeira aposta feita no evento será elegível para o Super Preço.

Além disso, a aposta deve ser pré-jogo e de no máximo R$10. Não são consideradas apostas no Exchange, múltiplas, ou que façam uso da funcionalidade Cash Out.

Da mesma forma, qualquer aposta qualificativa que utilize SuperCotações será anulada. Em caso de vitória, os ganhos são divididos em dinheiro real e bônus, conforme o funcionamento já mencionado.

Por fim, visite o site da Betfair para ler os Termos e Condições completos dessa promoção.

Como abrir uma conta na Betfair

Caso tenha interesse em aproveitar esta promoção, veja o passo a passo para abrir sua conta na Betfair:

1. Acesse o site da Betfair e clique no botão de registro para começar o processo de abertura de conta.

2. Preencha o formulário de inscrição com seus dados pessoais, incluindo nome, endereço e detalhes de contato.

3. Insira o código promocional ZPBLAV durante a inscrição para garantir sua elegibilidade para a promoção.

4. Faça um depósito mínimo de R$10. Essa quantia é fundamental para ativar a promoção e permitir que você faça sua primeira aposta.

5. Confirme sua conta por e-mail ou qualquer outro método indicado pela Betfair para completar o processo de registro.

Conclusão: uma oportunidade para alavancar suas apostas

A promoção Cotações Turbinadas da Betfair representa uma oportunidade para os novos clientes que desejam apostar em um dos jogos mais aguardados do calendário europeu. Assim, com odds turbinadas e 10x SuperCotações, os apostadores têm a chance de ter uma experiência de apostas mais diferenciada.No entanto, é sempre essencial lembrar que as apostas devem ser feitas com responsabilidade. Por isso, com os termos e condições bem delineados, essa promoção se destaca como uma alternativa viável para aqueles que querem uma experiência de apostas melhorada.