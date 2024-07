Promoção da KTO: Apostas grátis para torcer pelo Brasil

Nova promoção da KTO traz aposta grátis para quem apostar no Brasil nos Jogos Olímpicos







Escrito por Lance! • Publicada em 26/07/2024 - 14:00 • Rio de Janeiro

Durante as Olimpíadas de 2024, a KTO traz uma promoção especial: apostas grátis para quem torce pelo Brasil. A oferta está dividida em duas etapas, cada uma exigindo um depósito mínimo de R$20. Confira como participar e aproveitar essa campanha para palpites.

Além disso, confira o nosso ranking com os melhores sites de apostas para as Olimpiadas. Ainda não tem conta na plataforma? Registre-se agora usando o cupom KTO e comece suas apostas com bônus.

Detalhes da Promoção

A promoção é dividida em duas etapas, e você pode participar de ambas:

Etapa 1:

Período: de 22/07 a 04/08.

Depósito mínimo: R$ 20.

Recebimento da aposta grátis: 05/08, às 12h (horário de Brasília).

Etapa 2:

Período: de 05/08 a 11/08.

Depósito mínimo: R$ 20.

Recebimento da aposta grátis: 12/08, às 12h (horário de Brasília).

Valor das Apostas Grátis

O valor da aposta grátis varia de acordo com o número de medalhas conquistadas pelo Brasil em cada etapa:

1 a 3 medalhas: R$ 5

4 a 6 medalhas: R$ 10

7 a 10 medalhas: R$ 15

11 ou mais medalhas: R$ 20

Como participar da promoção

1. Acesse sua conta no site da KTO e clique no botão "Aceito Participar" para aderir à promoção.

2.Depois, realize um depósito mínimo de R$ 20 em cada etapa da promoção.

3. Então, o valor da aposta grátis será creditado automaticamente na sua conta, de acordo com o desempenho do Brasil nas provas.

Termos e Condições

A promoção é válida para todos os jogadores brasileiros com conta na KTO que aderirem à campanha.

Depósito mínimo de R$ 20 em cada etapa para ser elegível à aposta grátis.

Apostas grátis serão liberadas nas datas especificadas, de acordo com os depósitos realizados nos períodos promocionais.

Valor da aposta grátis baseado no número de medalhas conquistadas pelo Brasil.

Limite de duas apostas grátis por jogador durante a promoção.

A aposta grátis pode ser usada em qualquer esporte, ao vivo ou pré-jogo, dentro de quatro dias após ser creditada.

Apenas os ganhos líquidos da aposta grátis serão creditados na conta do jogador.

Apostas grátis não são válidas para apostas do sistema, não se qualificam para outras promoções e não são sacáveis.

A KTO pode revogar recompensas a qualquer momento.

Aplicam-se os Termos e Condições Gerais da KTO.

Como abrir uma conta na KTO

Para participar da promoção, você precisa ter uma conta na KTO. Então, siga estes passos para abrir sua conta:

1. Primeiro, entre no site oficial da KTO.

2. Depois, procure o botão "Registrar" ou "Cadastrar-se".

3. Em seguida, insira seus dados pessoais, como nome, e-mail, telefone e data de nascimento.

4.Então, verifique seu e-mail e confirme a criação da conta.

5. Por fim, realize o primeiro depósito para começar a apostar e participar da promoção.

Conclusão

A promoção da KTO durante as Olimpíadas de 2024 é uma excelente oportunidade para os torcedores brasileiros ganharem apostas grátis enquanto acompanham os jogos.

Dessa forma, com um depósito mínimo de R$20 em cada etapa e a chance de ganhar até R$20 em apostas grátis, os apostadores podem torcer pelas medalhas do Brasil com a oferta especial.