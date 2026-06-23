Tunísia x Holanda Palpite – Análise e odds (25/06)

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A Tunísia enfrenta a Holanda na última rodada do Grupo F da Copa do Mundo 2026, na quinta-feira, 25 de junho, às 20h (horário de Brasília), no Arrowhead Stadium, em Kansas City, nos Estados Unidos.

Os Águias de Cartago chegam eliminados e com zero ponto após derrotas de 5 a 1 para a Suécia e 4 a 0 para o Japão, somando nove gols sofridos e apenas um marcado, enquanto a Holanda lidera o grupo com quatro pontos e precisa de apenas um empate para assegurar a classificação.

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Melhores palpites para Tunísia x Holanda pela Copa do Mundo

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Análise da partida - Holanda mira liderança do grupo, Tunísia busca gol de despedida

A campanha da Tunísia nesta Copa contrasta com a classificatória, quando os Águias de Cartago se tornaram a primeira seleção na história a chegar ao Mundial sem sofrer um único gol, acumulando nove vitórias, um empate e 22 gols marcados em dez jogos pelas eliminatórias africanas.

A realidade no torneio foi outra: cinco gols sofridos diante da Suécia na estreia, com a demissão do técnico Sabri Lamouchi ainda antes do segundo jogo, e outros quatro contra o Japão sob o comando do recém-chegado Hervé Renard.

Contra o Japão, a Tunísia sequer finalizou no alvo, gerando 0.05 de gols esperados, o menor registro de qualquer seleção em uma partida desta Copa até agora.

O único gol tunisiano no torneio foi marcado pelo zagueiro Omar Rekik, de cabeça, contra a Suécia. O elenco de Renard reúne jogadores de ligas europeias, como Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt), Hannibal Mejbri (Burnley) e Ismaël Gharbi (Augsburg), mas nenhum deles atua em clubes que disputaram a Champions League nesta temporada, o que evidencia a diferença de patamar competitivo em relação à Holanda.

A Holanda apresenta um perfil oposto: sete gols em duas partidas e um elenco que distribuiu a responsabilidade ofensiva entre quatro artilheiros diferentes (Brobbey, Gakpo, Summerville e Van Dijk).

Ronald Koeman começou o torneio com empate de 2 x 2 contra o Japão, quando viu sua equipe abrir o placar duas vezes (Van Dijk aos 50 e Summerville aos 64 minutos) e ser alcançada nas duas ocasiões, incluindo um gol de Kamada aos 89.

A resposta veio na segunda rodada: 5 x 1 sobre a Suécia, com Brobbey marcando duas vezes nos 17 minutos iniciais e Gakpo completando outra dobradinha no início do segundo tempo.

A ausência de Xavi Simons, cortado por ruptura do ligamento cruzado anterior em abril, não impediu os holandeses de dominarem o setor criativo com Frenkie de Jong, Reijnders e Gravenberch, que registrou duas assistências na estreia contra o Japão.

Confrontos diretos entre Tunísia x Holanda

Tunísia e Holanda se enfrentaram apenas três vezes, todas em amistosos, e este será o primeiro confronto oficial na história entre as seleções.

A Holanda nunca perdeu para a Tunísia: venceu por 4 x 0 em abril de 1978 (em Túnis), empatou por 2 x 2 em janeiro de 1994 (também em Túnis) e empatou por 1 x 1 em fevereiro de 2009.

O intervalo de 17 anos entre o último encontro e este jogo em Kansas City torna o retrospecto pouco relevante como indicador preditivo, já que nenhum jogador das atuais equipes participou daqueles confrontos.

Notícias de Tunísia x Holanda

Tunísia: desfalques e dúvidas

Renard não tem baixas confirmadas por suspensão, já que nenhum tunisiano acumulou dois cartões amarelos nas duas primeiras rodadas.

O principal desafio do técnico francês é recuperar o moral de um elenco que sofreu nove gols em 180 minutos. Aymen Dahmen, que começou como titular, foi substituído por Mouhib Chamakh contra o Japão, e o jovem de 24 anos pode se firmar na vaga.

O capitão Ellyes Skhiri, volante do Eintracht Frankfurt com 85 seleções, permanece como referência do meio-campo ao lado de Rani Khedira, do Union Berlin.

Provável escalação da Tunísia (3-4-2-1): Mouhib Chamakh; Montassar Talbi, Omar Rekik, Dylan Bronn; Ali Abdi, Ellyes Skhiri, Rani Khedira, Yan Valery; Elias Saad, Hannibal Mejbri; Firas Chaouat. Técnico: Hervé Renard.

Holanda: desfalques e dúvidas

Brian Brobbey, autor de dois gols contra a Suécia, aparecia como dúvida antes do torneio, mas jogou e marcou duas vezes na segunda rodada, o que indica sua plena disponibilidade.

Koeman pode optar por algum rodízio pensando nas oitavas de final, especialmente nas alas. Crysencio Summerville, que marcou em ambos os jogos (como titular contra o Japão e saindo do banco contra a Suécia), disputa posição com Donyell Malen e Noa Lang.

A base, porém, deve permanecer: Verbruggen no gol, Van Dijk na zaga, De Jong e Reijnders no meio e Gakpo na ponta esquerda.

Provável escalação da Holanda (4-3-3): Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk e Micky van de Ven; Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders e Ryan Gravenberch; Donyell Malen, Memphis Depay e Cody Gakpo. Técnico: Ronald Koeman.

Destaques individuais de Tunísia x Holanda

Hannibal Mejbri Meia-atacante / Tunísia Burnley 0 Gols na Copa 2026 47 Jogos pela Tunísia 5 Gol + Assist PL 25/26 6.64 Rating FotMob 25/26 Cody Gakpo Ponta-esquerda / Holanda Liverpool 2 Gols na Copa 2026 7 Gols Premier League 25/26 5 Assistências PL 25/26 5 Gols em Copas do Mundo

Os técnicos - Hervé Renard tenta reação improvável, Ronald Koeman administra vantagem

Hervé Renard

Renard assumiu a Tunísia em 16 de junho, cinco dias antes do jogo contra o Japão, após a federação demitir Sabri Lamouchi no rescaldo da goleada sofrida diante da Suécia.

O francês de 57 anos é o único técnico da história a conquistar a Copa Africana de Nações com duas seleções diferentes: Zâmbia em 2012 e Costa do Marfim em 2015.

A Copa do Mundo não é novidade: comandou o Marrocos na Rússia 2018 e a Arábia Saudita no Catar 2022, quando orquestrou a vitória por 2 x 1 sobre a Argentina na fase de grupos.

O impacto imediato em Kansas City, porém, não se concretizou: a Tunísia perdeu por 4 x 0 para o Japão em sua estreia sob Renard, com zero finalizações no alvo.

Ronald Koeman

Koeman vive seu primeiro Mundial como treinador, embora tenha disputado duas Copas como jogador (1990 e 1994, capitaneando a Holanda na última).

O técnico está em seu segundo período à frente da seleção desde janeiro de 2023, após passagens por Barcelona, Everton e Southampton.

A perda de Xavi Simons por ruptura do ligamento cruzado anterior em abril foi o principal revés na preparação, mas Koeman encontrou soluções no meio-campo com Gravenberch e Reijnders dividindo a carga criativa com De Jong, e o ataque respondeu com sete gols em dois jogos.

Análise tática de Tunísia x Holanda

A Tunísia, que cometeu seis faltas por cartão amarelo contra o Japão, terá dificuldade para conter essa movimentação sem acumular punições. Renard deve escalar um 3-4-2-1 compacto, apostando em três zagueiros centrais (Talbi, Rekik e Bronn) para absorver o volume holandês.

A saída da Tunísia, se houver, depende de Hannibal Mejbri entre as linhas e de Abdi e Valery explorando transições rápidas pelas alas. Contra o Japão, porém, a seleção tunisiana teve apenas 36% de posse e só duas finalizações em 90 minutos, o que sugere capacidade limitada de resposta quando o adversário impõe o ritmo.

A Holanda opera em um 4-3-3 com variações que se aproximam de um 3-4-3 quando Dumfries avança pela direita e Van de Ven fecha por dentro. Gravenberch e Reijnders se alternam como condutores da transição ofensiva, enquanto De Jong funciona como pivô de proteção e saída de bola.

Contra a Suécia, a equipe explorou cruzamentos rasteiros pelas extremidades: as duas assistências de Gakpo para Brobbey saíram de bolas rebaixadas vindas da esquerda e da direita.

Prognóstico de placar exato para Tunísia x Holanda

Após boas atuações na fase de grupos, a Holanda depende apenas de si para avançar em posição privilegiada. A Tunísia tenta surpreender e evitar uma despedida sem pontos. Aposte somente em casas de apostas legalizadas no Brasil.

🎯 Palpite do Lance! Tunísia 0 x 4 Holanda – 8,40 na Br4Bet A Holanda busca a vitória para confirmar a liderança do Grupo F, enquanto a Tunísia, já eliminada com zero ponto e nove gols sofridos em duas partidas, tende a ceder ainda mais espaços na busca por um gol de consolação. Gakpo, Brobbey e Summerville são os candidatos mais prováveis a marcar, já que os três balançaram a rede nesta Copa. A Holanda marcou sete gols nas duas primeiras rodadas da Copa (2 x 2 contra o Japão e 5 x 1 na Suécia), com quatro jogadores diferentes balançando a rede

nas duas primeiras rodadas da Copa (2 x 2 contra o Japão e 5 x 1 na Suécia), com quatro jogadores diferentes balançando a rede A Tunísia sofreu nove gols em dois jogos e não registrou sequer uma finalização no alvo contra o Japão, gerando apenas 0.05 xG na derrota por 4 x 0

em dois jogos e não registrou sequer uma finalização no alvo contra o Japão, gerando apenas 0.05 xG na derrota por 4 x 0 A Holanda nunca perdeu para a Tunísia nos três confrontos anteriores (uma vitória por 4 x 0 em 1978 e dois empates), e este será o primeiro encontro oficial entre as seleções

Cody Gakpo soma cinco gols em sete jogos de Copa do Mundo na carreira, incluindo dois nesta edição, e foi eleito o melhor em campo na goleada de 5 x 1 sobre a Suécia

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