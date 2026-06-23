Paraguai x Austrália Palpite – Análise e odds (25/06)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Empate – 2.30 na Bet365 Dica com boas chances: Under 2.5 gols – 1.57 na Betano Aposta de valor: Nestory Irankunda marcar a qualquer momento – 4.50 na Br4Bet Placar provável: Paraguai 1 x 1 Austrália – 6.50 na Bet365

O Paraguai enfrenta a Austrália nesta quinta-feira (25), no Levi's Stadium, em Santa Clara, pela terceira e última rodada do Grupo D da Copa do Mundo de 2026. As duas seleções somam três pontos cada e disputam a vaga nas oitavas de final, em um confronto que funciona como uma eliminatória antecipada dentro da fase de grupos.

A Austrália leva vantagem no saldo de gols (zero contra menos dois do Paraguai) e precisa apenas de um empate para avançar em segundo lugar. Já a Albirroja, que venceu a Turquia por 1 x 0 na rodada anterior, precisa obrigatoriamente de uma vitória para garantir a classificação e não depender de combinações com outros grupos.

O duelo promete ser travado e tático, com duas seleções que priorizam a organização defensiva. Confira a análise completa, escalações e também outras dicas de aposta para a Copa do Mundo.

Melhores palpites para Paraguai x Austrália pela fase de grupos da Copa do Mundo

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Análise da partida - (Frase de impacto)

O Paraguai retornou à Copa do Mundo após 16 anos de ausência e a campanha até aqui resume bem a identidade imposta por Gustavo Alfaro. A derrota por 4 x 1 para os Estados Unidos na estreia foi dura, mas a reação contra a Turquia mostrou uma equipe capaz de sofrer e resistir sob pressão extrema.

O gol de Matías Galarza, marcado com apenas 64 segundos de bola rolando, foi o mais rápido desta edição do torneio. Mesmo com a expulsão de Miguel Almirón ainda no primeiro tempo, os paraguaios seguraram o resultado com dez jogadores durante toda a segunda etapa.

Nas Eliminatórias Sul-Americanas, o Paraguai cedeu apenas dez gols em 18 jogos, a melhor marca defensiva da campanha entre todos os classificados da CONMEBOL. A equipe venceu cinco jogos consecutivos em casa durante a fase classificatória, incluindo triunfos sobre Argentina e Brasil.

A Austrália, por sua vez, chegou ao Mundial com moral elevada e sem necessidade de repescagem pela primeira vez desde 2014. A vitória por 2 x 0 sobre a Turquia, na abertura, destacou a força coletiva do grupo de Tony Popovic, com gols de Nestory Irankunda e Connor Metcalfe.

A derrota por 2 x 0 para os Estados Unidos foi um balde de água fria, mas serviu para dimensionar o nível de exigência da competição. Os Socceroos não sofreram um colapso defensivo, e sim perderam para uma seleção anfitriã em noite inspirada.

A situação na tabela coloca a Austrália em posição confortável. Um empate é suficiente para o segundo lugar, enquanto o Paraguai precisa vencer para ter certeza da classificação. Essa dinâmica pode definir o tom do jogo, com os sul-americanos assumindo mais riscos ofensivos.

Confrontos diretos entre Paraguai x Austrália

Paraguai e Austrália se enfrentaram cinco vezes na história, todas em amistosos. A Austrália venceu duas partidas e empatou as outras três, o que significa que o Paraguai nunca derrotou os Socceroos em confrontos diretos.

O encontro mais recente aconteceu em outubro de 2010, quando a Austrália venceu por 1 x 0 em casa. Antes disso, as seleções empataram em 1 x 1 em outubro de 2006. Os três confrontos restantes foram realizados em junho de 2000, com dois empates sem gols e uma vitória australiana por 2 x 1.

Esta será a primeira vez que as duas equipes se enfrentam em uma partida oficial de Copa do Mundo. O histórico em amistosos carrega peso limitado quando uma vaga nas oitavas de final está em jogo, mas a vantagem psicológica pertence à Austrália, que nunca perdeu para este adversário.

Notícias de Paraguai x Austrália

Uma seção de "novidades do time" que resume todas as notícias de lesão, "desfalques e dúvidas", possíveis mudanças nas últimas escalações, recordes próximos de jogadores, fases especialmente boas ou ruins de jogadores e qualquer outra informação sobre quem pode (ou não) jogar e por quê. Inclua também uma escalação provável para ambas as equipes.

Paraguai: desfalques e dúvidas

O Paraguai terá duas ausências significativas para a decisão contra a Austrália. Miguel Almirón, líder criativo da equipe com 76 jogos e dez gols pela seleção, está suspenso após receber cartão vermelho na partida contra a Turquia por cobrir a boca durante uma discussão com Mert Müldür, infringindo a nova regra da Fifa implementada nesta Copa do Mundo.

Diego Gómez, meia do Brighton, também está fora do jogo por lesão, segundo informações do FotMob. A dupla baixa no meio-campo obriga Alfaro a reorganizar o setor de criação, provavelmente com Kaku ou Damián Bobadilla recebendo mais responsabilidade.

A boa notícia para os paraguaios é que a linha defensiva segue intacta. Gustavo Gómez e Junior Alonso devem formar a zaga, enquanto Andrés Cubas continuará como referência de marcação no meio-campo. Julio Enciso, que completou nove participações em gol pelo Strasbourg na Ligue 1 (três gols e seis assistências), assume protagonismo ofensivo na ausência de Almirón.

No ataque, Antonio Sanabria permanece como centroavante, com Ramón Sosa atuando pela ponta. A equipe pode adotar uma postura mais agressiva do que o habitual, dado que precisa da vitória.

Provável escalação do Paraguai (4-4-2): Gatito Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez (c), Junior Alonso, Fabián Balbuena; Ramón Sosa, Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Julio Enciso; Kaku e Antonio Sanabria. Técnico: Gustavo Alfaro.

Austrália: desfalques e dúvidas

A Austrália não possui nenhum jogador suspenso para esta partida. No entanto, a grande ausência da campanha é Riley McGree, do Middlesbrough, cortado antes do início do torneio por uma lesão no tendão que encerrou prematuramente sua preparação para o Mundial.

A vaga de McGree foi preenchida com a convocação de Cristian Volpato, meia do Sassuolo que trocou a seleção italiana pela australiana apenas uma semana antes do anúncio da lista final. A decisão de Volpato trouxe uma nova opção criativa ao elenco, especialmente no meio ofensivo.

Harry Souttar, zagueiro que retornou de 18 meses fora por lesão no tendão de Aquiles, é peça fundamental na defesa e também uma arma ofensiva em bolas paradas, dada sua estatura imponente. A dúvida na meta fica entre o capitão Mathew Ryan e o jovem Patrick Beach, que começou a partida contra a Turquia. Popovic ainda não confirmou a escolha para o jogo decisivo.

O trio ofensivo formado por Nestory Irankunda, Mathew Leckie e Awer Mabil deve ser mantido, com Irankunda partindo pelo lado direito, onde é mais eficiente em lances de velocidade e nos duelos individuais.

Provável escalação da Austrália (4-3-3): Mathew Ryan; Jason Geria, Harry Souttar, Milos Degenek, Jordan Bos; Jackson Irvine (c), Aiden O'Neill, Connor Metcalfe; Nestory Irankunda, Mathew Leckie e Awer Mabil. Técnico: Tony Popovic.

Destaques individuais de Paraguai x Austrália

Jogador destaque · Paraguai Julio Enciso 9 Participações em gol pelo Strasbourg na Ligue 1 2025/26 (3 gols + 6 assistências) 27 Jogos disputados pelo Strasbourg na temporada 2025/26 4 Gols pela seleção paraguaia em 31 convocações 22 Idade, mais jovem estrela do Paraguai nesta Copa do Mundo Jogador destaque · Austrália Nestory Irankunda 8 Participações em gol pelo Watford na Championship 2025/26 (4 gols + 4 assistências) 1 Gol marcado nesta Copa do Mundo (vs. Turquia, pela abertura da seleção) 16 Convocações pela Austrália, com seis gols marcados 20 Idade, revelação dos Socceroos e ex-Bayern de Munique

Os técnicos - Alfaro com a esperança paraguaia intacta

Gustavo Alfaro

Gustavo Alfaro é um dos treinadores mais experientes do futebol sul-americano e está em sua segunda Copa do Mundo como técnico de uma seleção. O argentino comandou o Equador no Mundial de 2022, onde venceu o anfitrião Catar e empatou com a Holanda, mas caiu na fase de grupos. Sua trajetória inclui passagens por Arsenal de Sarandí, onde conquistou a Copa Sul-Americana, e por clubes como Boca Juniors e Huracán.

No Paraguai, Alfaro transformou uma seleção que somava apenas um ponto nos três primeiros jogos das Eliminatórias em uma equipe competitiva, capaz de vencer Argentina e Brasil em casa. O esquema 4-4-2 compacto, com linhas baixas e contra-ataques rápidos, é a marca registrada do treinador. O desafio contra a Austrália será montar o meio-campo sem Almirón e Diego Gómez, suas duas principais peças criativas.

Tony Popovic

Tony Popovic assumiu a seleção australiana em setembro de 2024, substituindo Graham Arnold quando os Socceroos estavam em situação delicada nas eliminatórias asiáticas. Ex-zagueiro do Crystal Palace e da seleção australiana na Copa de 2006, Popovic trouxe disciplina tática e uma filosofia baseada em pressão alta e transições verticais.

Sob seu comando, a Austrália garantiu a vaga no Mundial sem repescagem, com vitórias sobre Japão e Arábia Saudita nos jogos decisivos. A decisão de escalar Patrick Beach no gol na estreia contra a Turquia, deixando o capitão Mathew Ryan no banco, revelou coragem nas escolhas. O treinador definiu publicamente a meta de levar a Austrália às quartas de final pela primeira vez na história.

Análise tática de Paraguai x Austrália

Alfaro deve manter o 4-4-2 compacto que é a identidade do Paraguai, mesmo com as ausências de Almirón e Diego Gómez. A equipe vai se posicionar em um bloco médio-baixo, com duas linhas de quatro bem definidas, cedendo a posse e esperando erros da Austrália para acionar os contra-ataques. Julio Enciso será o principal responsável por conectar o meio-campo ao ataque nas transições rápidas.

A Austrália, com seu 4-3-3, tende a ter mais posse de bola. Jackson Irvine e Connor Metcalfe, que já acumula gols neste torneio, formam uma dupla de meias com capacidade de infiltração. A largura virá de Nestory Irankunda pela direita e Awer Mabil pela esquerda, buscando profundidade contra os laterais paraguaios. O ponto mais vulnerável do Paraguai pode ser o corredor esquerdo, especialmente se Fabián Balbuena não conseguir conter a velocidade de Irankunda.

As bolas paradas podem ser decisivas. Harry Souttar, com seu 1,98m, é uma ameaça constante no jogo aéreo ofensivo da Austrália. Do lado paraguaio, Enciso e Sosa são os responsáveis pelas cobranças de falta e escanteio, e a equipe conta com defensores fortes na segunda trave. Em um jogo que promete ser marcado pelo equilíbrio, um lance isolado pode definir quem avança e quem volta para casa.

Prognóstico de placar exato para Paraguai x Austrália

🎯 Palpite do Lance! Paraguai 1 x 1 Austrália - Odd 6.50 na Bet365 O equilíbrio entre as duas seleções, somado à pressão por resultados diferentes (Paraguai precisa vencer, Austrália se contenta com empate), aponta para um confronto tenso e com poucos gols. A tendência é que o Paraguai assuma mais riscos ao longo do jogo, mas a Austrália possui organização defensiva suficiente para resistir e contra-atacar com eficiência. O Paraguai cedeu apenas dez gols em 18 jogos nas Eliminatórias Sul-Americanas, a melhor marca defensiva da CONMEBOL

nas Eliminatórias Sul-Americanas, a melhor marca defensiva da CONMEBOL Miguel Almirón está suspenso por cartão vermelho e desfalca o meio-campo paraguaio neste jogo decisivo

e desfalca o meio-campo paraguaio neste jogo decisivo A Austrália nunca perdeu para o Paraguai em cinco confrontos diretos (duas vitórias e três empates)

em cinco confrontos diretos (duas vitórias e três empates) Nestory Irankunda acumula seis gols em 16 jogos pela seleção e marcou na estreia contra a Turquia nesta Copa

pela seleção e marcou na estreia contra a Turquia nesta Copa Ambas as seleções somam três pontos, mas a Austrália tem saldo de gols zero contra menos dois do Paraguai

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 21h33 (23/06) O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.