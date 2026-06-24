Nova Zelândia x Bélgica Palpite – Análise e odds (27/06)

Veja os principais palpites de Nova Zelândia x Bélgica pela Copa do Mundo 2026

Palpites Rápidos Melhor palpite: Mais de 3,5 gols – 1,63 na Br4bet Apostas com boas chances de acontecer: Ambas as equipes marcam: não – 1,55 na VBet Placar previsto: Nova Zelândia 0 x 3 Bélgica – 6,33 na Br4bet Aposta ousada: De Bruyne marcar a qualquer momento – 2,50 na BetMGM

A Copa do Mundo 2026 chega à rodada decisiva do Grupo G com Nova Zelândia e Bélgica se enfrentando no BC Place, em Vancouver, no Canadá. A Bélgica, décima colocada no ranking FIFA, soma apenas dois pontos após empatar com Egito (1 x 1) e Irã (0 x 0), e precisa vencer para garantir a classificação às oitavas de final. A Nova Zelândia, 84ª do ranking, é a lanterna do grupo com um ponto, conquistado no empate em 2 x 2 com o Irã na estreia.

O cenário é de obrigação total para os belgas, que não marcaram sequer um gol de jogada aberta em 180 minutos de Copa. O único gol da Bélgica no torneio foi um gol contra do Egito. Já os All Whites, em sua terceira participação na história da competição e primeira desde 2010, carregam a desvantagem de ter sofrido cinco gols em dois jogos. A diferença de 76 posições no ranking entre as duas seleções traduz o tamanho do desafio neozelandês. Veja outros Palpites da Copa do Mundo.

Melhores palpites para Nova Zelândia x Bélgica pela Copa do Mundo

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Análise da partida - Pressão belga contra a resistência neozelandesa

A Nova Zelândia disputou sua primeira Copa do Mundo em 16 anos e tem alternado momentos de competitividade com lapsos defensivos preocupantes. O empate em 2 x 2 com o Irã na abertura demonstrou capacidade ofensiva, com Elijah Just marcando os dois gols.

Porém, a derrota por 3 x 1 para o Egito na segunda rodada expôs fragilidades na retaguarda: os All Whites saíram na frente com gol de Finn Surman aos 15 minutos, mas desmoronaram na segunda etapa e sofreram três gols entre os minutos 58 e 82.

O técnico Darren Bazeley tem construído uma equipe combativa em torno do capitão Chris Wood, artilheiro histórico da seleção com 45 gols em 92 jogos. A base do time conta com jogadores que atuam em ligas europeias de segundo escalão e na MLS, o que limita o teto competitivo do grupo.

Nos amistosos preparatórios, a equipe perdeu por 4 x 0 para o Haiti e por 1 x 0 para a Inglaterra, resultados que confirmaram as limitações do elenco contra adversários organizados.

Mesmo com apenas um ponto, a Nova Zelândia ainda respira matematicamente. Uma vitória, combinada a outros resultados, poderia abrir a porta para a classificação como terceiro colocado, mas a probabilidade é remota diante da disparidade técnica entre os elencos.

A Bélgica iniciou a Copa do Mundo como favorita tranquila do Grupo G, mas dois empates consecutivos transformaram o que parecia um caminho simples em uma situação de pressão real. Os Diabos Vermelhos tiveram 23 finalizações contra o Irã e não marcaram, a maior quantidade de chutes sem gol em um jogo de Copa do Mundo desde 1994.

Antes do torneio, a equipe de Rudi Garcia vinha embalada: goleou a Tunísia por 5 x 0 e venceu a Croácia por 2 x 0 em amistosos.

O problema belga é claro: falta de eficiência ofensiva. Romelu Lukaku, maior artilheiro da história da seleção com 90 gols internacionais, ainda não balançou a rede na Copa 2026. Kevin De Bruyne, apesar de criar jogadas, não conseguiu transformar o domínio territorial em gols.

A situação se agravou com a expulsão de Nathan Ngoy contra o Irã, que obrigou a equipe a jogar os últimos 24 minutos com dez jogadores.

Apesar das dificuldades, a Bélgica mantém a vantagem clara em qualidade individual. Courtois, De Bruyne, Trossard e Lukaku formam um núcleo que já disputou semi-final de Copa em 2018, e a obrigação de vencer contra a seleção mais fraca do grupo deve funcionar como catalisador de desempenho.

Confrontos diretos entre Nova Zelândia e Bélgica

Nova Zelândia e Bélgica nunca se enfrentaram em uma partida oficial. Não há registro de confrontos em competições FIFA entre as duas seleções, o que torna esta partida pelo Grupo G da Copa do Mundo 2026 um encontro inédito em todos os sentidos.

A ausência de histórico direto obriga a análise a se apoiar exclusivamente na forma recente, na qualidade dos elencos e no contexto do torneio. A diferença de 76 posições no ranking FIFA (10ª x 84ª) oferece a dimensão mais clara da disparidade entre as duas equipes.

A Bélgica participa de sua 14ª Copa do Mundo e tem como melhor resultado o terceiro lugar na Rússia, em 2018. A Nova Zelândia disputa apenas a terceira edição do torneio na história. Em 2010, na África do Sul, os neozelandeses empataram os três jogos da fase de grupos e foram eliminados sem perder, tornando-se o único time invicto daquela Copa.

Notícias de Nova Zelândia x Bélgica

Nova Zelândia: desfalques e dúvidas

A Nova Zelândia não tem nenhum jogador lesionado ou suspenso para o confronto contra a Bélgica. O meio-campista Matt Garbett, do Peterborough United, estava na lista de convocados e chegou a jogar o amistoso contra a Inglaterra em 6 de junho, mas sofreu uma lesão muscular na coxa durante o treino em 14 de junho e foi cortado do elenco. Logan Rogerson, do Auckland FC, entrou como substituto.

O técnico Darren Bazeley pode promover mudanças pontuais na escalação após a derrota por 3 x 1 para o Egito. A lateral direita é uma posição que pode sofrer alteração, com Tommy Smith ou Callan Elliot disputando a vaga com Tim Payne.

Chris Wood, capitão e referência do ataque, é titular absoluto. Aos 34 anos, esta é provavelmente a última Copa do Mundo de sua carreira, o que adiciona um fator emocional à partida.

Elijah Just, autor dos dois gols contra o Irã, mantém a posição entre os titulares e é a principal arma ofensiva da equipe ao lado de Wood. Sarpreet Singh e Callum McCowatt completam o trio de meias do 4-2-3-1 de Bazeley.

Provável escalação da Nova Zelândia (4-2-3-1): Crocombe; Payne, Surman, Boxall e Cacace; Stamenic e Bell; McCowatt, Singh e Just; Wood. Técnico: Darren Bazeley.

Bélgica: desfalques e dúvidas

O principal desfalque da Bélgica é Nathan Ngoy, zagueiro do Lille que recebeu cartão vermelho direto contra o Irã por falta em Mehdi Taremi em lance claro de gol. A suspensão automática de um jogo o tira do confronto com a Nova Zelândia.

Zeno Debast, zagueiro do Sporting, carrega uma lesão na perna desde maio e é dúvida para a partida. Caso não reúna condições, Arthur Theate, do Eintracht Frankfurt, deve ser o substituto na zaga central ao lado de Koni De Winter ou Brandon Mechele.

Jérémy Doku, ponta do Manchester City, está disponível após retornar à delegação belga. O jogador viajou a Londres para o nascimento do filho, Praise, e se reapresentou na terça-feira (23 de junho). Doku perdeu o jogo contra o Irã por doença, mas já treina normalmente e deve ser titular.

A provável mudança mais significativa de Rudi Garcia seria justamente a inclusão de Doku no lugar de Saelemaekers na ponta direita, devolvendo velocidade e desequilíbrio ao ataque belga.

O capitão Youri Tielemans e Nicolas Raskin devem formar a dupla de volantes, com De Bruyne em função mais avançada como meia central.

Provável escalação da Bélgica (4-2-3-1): Courtois; Meunier, De Winter, Mechele e De Cuyper; Tielemans e Raskin; Doku, De Bruyne e Trossard; Lukaku. Técnico: Rudi Garcia.

Destaques individuais de Nova Zelândia x Bélgica

Destaque da Nova Zelândia Elijah Just 2 Gols na Copa do Mundo 2026 11 Gols em 46 jogos pela seleção 2x2 Autor dos dois gols no empate com o Irã 26 Anos – principal arma ofensiva dos All Whites Destaque da Bélgica Kevin De Bruyne 37 Gols em 121 jogos pela Bélgica 0 Gols belgas de jogada aberta na Copa 2026 3º Jogador com mais jogos no elenco atual (atrás de Witsel e Lukaku) 35 Completa 35 anos em 28 de junho, durante a Copa

Os técnicos - Experiências contrastantes no banco de reservas

Darren Bazeley

Bazeley assumiu a Nova Zelândia em 2024 e conduziu a equipe à classificação para a Copa do Mundo pela via das eliminatórias da OFC. O treinador aposta em organização defensiva e transições rápidas como ferramentas para competir contra adversários superiores.

A frustração com a segunda etapa contra o Egito, quando a equipe cedeu três gols após abrir o placar com Surman, é o principal desafio tático a ser corrigido. Bazeley pediu publicamente mais objetividade ofensiva e capacidade de manter a posse sob pressão, qualidades que serão testadas ao extremo contra a Bélgica.

Rudi Garcia

Garcia chegou ao comando da Bélgica em 2024 e trouxe consigo a experiência acumulada em clubes europeus de primeiro escalão, incluindo Roma, Olympique de Marselha e Lyon. Sua proposta de jogo combina posse de bola com transições verticais rápidas, e a campanha nas Eliminatórias Europeias foi sólida.

O problema na Copa do Mundo tem sido a conversão de chances em gols. Garcia reconheceu o desperdício ofensivo contra o Irã, quando a Bélgica criou volume suficiente para vencer confortavelmente, mas não conseguiu superar o goleiro Beiranvand. A pressão sobre o treinador é real: uma eliminação na fase de grupos contra Nova Zelândia, Egito e Irã seria considerada um fracasso histórico para o futebol belga.

Análise tática de Nova Zelândia x Bélgica

A Nova Zelândia deve se posicionar em um 4-2-3-1 compacto, buscando fechar os espaços centrais e forçar a Bélgica a atacar pelas laterais. Stamenic e Bell formam um bloco duplo à frente da zaga que tenta limitar as infiltrações de De Bruyne entre as linhas. Quando recupera a bola, a equipe busca lançamentos longos diretos para Wood, que funciona como pivô para trazer Just e os meias ao jogo.

A Bélgica também opera em um 4-2-3-1, mas com dinâmica completamente diferente. De Bruyne ocupa o corredor central como meia criativo, enquanto Trossard e Doku abrem nas pontas para esticar a defesa adversária. Tielemans e Raskin controlam o meio-campo e alimentam as jogadas pelos lados. As laterais De Cuyper e Meunier têm liberdade para avançar e criar superioridade numérica.

O confronto tático tende a ser assimétrico. A Bélgica deve monopolizar a posse e pressionar a saída de bola neozelandesa, enquanto os All Whites apostam em bloqueio baixo e contra-ataques. A fragilidade da Nova Zelândia na transição defensiva, evidenciada nos três gols sofridos na segunda etapa contra o Egito, pode ser explorada por Lukaku e pelos cruzamentos de De Cuyper, que acumulou chances claras nos dois primeiros jogos da Bélgica na Copa.

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Previsão de placar Nova Zelândia 0 x 3 Bélgica - Odd 6,33 na Br4bet A Bélgica entra em campo sob pressão máxima para vencer após dois empates frustrantes na fase de grupos. A Nova Zelândia, lanterna do Grupo G com apenas um ponto, tende a se expor mais na busca por um resultado, o que pode abrir espaços para o ataque belga finalmente deslanchar. A Bélgica criou 23 finalizações contra o Irã sem marcar, o maior volume sem gol em uma Copa desde 1994 A Nova Zelândia sofreu cinco gols em dois jogos na Copa 2026, incluindo três contra o Egito A defesa belga cedeu apenas um gol em 180 minutos de Copa, mostrando solidez na retaguarda De Bruyne, Trossard e Lukaku ainda não marcaram de jogada aberta na Copa 2026, mas a pressão por gols contra a defesa mais frágil do grupo favorece o rompimento desse jejum A diferença de 76 posições no ranking FIFA (9ª x 85ª) reflete a disparidade técnica entre os elencos

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 15h03. (24/06) O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.