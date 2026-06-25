Jordânia x Argentina Palpite – Análise e odds (27/06)

Confira os palpites e informações de Jordânia x Argentina pela Copa do Mundo

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Jordânia e Argentina se enfrentam neste sábado (27), no Dallas Stadium, em Arlington, Texas, pela terceira e última rodada do Grupo J da Copa do Mundo de 2026. A seleção argentina já garantiu a liderança da chave, enquanto os jordanianos entram em campo para encerrar sua primeira participação em Mundiais.

A Argentina venceu os dois primeiros jogos, marcou cinco gols com Lionel Messi e ainda não foi vazada. A Jordânia, por outro lado, perdeu para Áustria e Argélia, mas marcou em ambas as partidas e competiu em bons momentos.

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Melhores palpites para Jordânia x Argentina pela Copa do Mundo

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Análise da partida - Jordânia busca despedida digna, Argentina administra liderança

A Jordânia chega à última rodada já eliminada, mas longe de ter sido uma figurante. Em sua primeira Copa do Mundo, a seleção de Jamal Sellami competiu em bons trechos contra Áustria e Argélia, marcou nos dois jogos e mostrou organização em bloco baixo.

Contra a Áustria, os jordanianos chegaram a empatar no início do segundo tempo, com gol de Ali Olwan, antes de cederem a derrota por 3 x 1 nos minutos finais. O resultado foi duro, mas a atuação mostrou que a equipe tinha capacidade para incomodar adversários mais experientes.

Diante da Argélia, o roteiro foi parecido. Nizar Al-Rashdan abriu o placar ainda no primeiro tempo, e a Jordânia sustentou a vantagem até a etapa final. A virada argelina, construída em lances de bola parada, expôs uma fragilidade recorrente da equipe.

Esse é o maior problema de Sellami para enfrentar a Argentina. Dos cinco gols sofridos pela Jordânia no torneio, três vieram em escanteios. Contra uma seleção com jogadores fortes no jogo aéreo e boa cobrança de bolas paradas, qualquer desatenção pode custar caro.

A Argentina chega em cenário completamente diferente. A equipe de Lionel Scaloni venceu os dois primeiros jogos, garantiu a liderança do Grupo J e mantém uma das campanhas mais sólidas da fase de grupos, sem sofrer gols até aqui.

Lionel Messi tem sido o grande nome do torneio. Depois de marcar três vezes contra a Argélia, voltou a decidir diante da Áustria, com dois gols, e chegou a números históricos em Copas do Mundo. Mesmo com a classificação garantida, sua presença segue como tema central.

Scaloni deve rodar parte do elenco, mas a Argentina tem profundidade suficiente para manter o nível competitivo. Jogadores como Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Julián Álvarez e Nicolás González podem ganhar minutos sem alterar a identidade do time.

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Confrontos diretos entre Jordânia x Argentina

Jordânia e Argentina nunca se enfrentaram no futebol internacional. A partida no Dallas Stadium será o primeiro encontro entre as duas seleções, seja em amistosos ou competições oficiais.

A ausência de histórico direto reforça o contraste entre os momentos atuais. A Argentina chega com duas vitórias, nenhum gol sofrido e liderança garantida, enquanto a Jordânia perdeu os dois jogos, mas marcou em ambos.

Para os jordanianos, o duelo tem valor simbólico enorme. Enfrentar Messi e a atual campeã mundial no encerramento de sua primeira Copa transforma a partida em um marco para o futebol do país.

Notícias de Jordânia x Argentina

Jordânia: desfalques e dúvidas

A grande ausência da Jordânia nesta Copa é Yazan Al-Naimat. O atacante, destaque nas eliminatórias, foi cortado antes do torneio por lesão no ligamento cruzado anterior.

Sem Al-Naimat, Ali Olwan assumiu maior responsabilidade no ataque. O jogador marcou contra a Áustria e deve seguir como referência ofensiva, com apoio de Musa Al-Taamari e Mahmoud Al-Mardi.

Sellami não tem novos problemas físicos relevantes para administrar. O elenco que enfrentou a Argélia está disponível, embora o treinador possa fazer mudanças pontuais para dar minutos a atletas menos utilizados.

Husam Abu Dahab e Mohannad Abu Taha receberam cartões nos jogos anteriores, mas a eliminação jordaniana reduz qualquer impacto disciplinar. A tendência é de manutenção da base em um sistema com três zagueiros.

Provável escalação da Jordânia (3-4-3): Yazeed Abulaila; Husam Abu Dahab, Abdallah Nasib e Yazan Al-Arab; Mohannad Abu Taha, Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Rawabdeh e Ehsan Haddad; Mahmoud Al-Mardi, Ali Olwan e Musa Al-Taamari. Técnico: Jamal Sellami.

Argentina: desfalques e dúvidas

Cristian Romero é o principal desfalque confirmado da Argentina. O zagueiro do Tottenham foi cortado por lesão, abrindo espaço para Marcos Senesi atuar ao lado de Nicolás Otamendi.

Com a classificação e a liderança asseguradas, Scaloni tem margem para rodar o elenco. A principal dúvida envolve Messi. O camisa 10 completou 39 anos durante a semana e atuou os 90 minutos nas duas primeiras partidas, mas já indicou que deseja aproveitar cada minuto de sua provável última Copa.

Rodrigo De Paul e Alexis Mac Allister podem ser preservados. No ataque, Julián Álvarez deve ganhar espaço, enquanto Flaco López aparece como alternativa para o segundo tempo.

Provável escalação da Argentina (4-3-3): Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi e Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios e Giovani Lo Celso; Giuliano Simeone, Julián Álvarez e Nicolás González. Técnico: Lionel Scaloni.

Destaques individuais de Jordânia x Argentina

Jogador destaque · Jordânia Musa Al-Taamari 24 Gols pela seleção da Jordânia em 94 jogos antes da Copa 12 Participações em gol na Ligue 1 2025/26 pelo Rennes (6 gols + 6 assistências) 7,04 Nota média FotMob na Ligue 1 2025/26 em 33 jogos 61 Finalizações na Ligue 1 2025/26, com 41% de chutes no alvo Jogador destaque · Argentina Julián Álvarez 20 Gols em 49 jogos em todas as competições pelo Atlético Madrid na temporada 2025/26 29 Participações em gol pelo Atlético Madrid 2025/26 (20 gols + 9 assistências) 14 Gols pela seleção argentina em 53 jogos antes da Copa do Mundo 4 Gols na Copa do Mundo de 2022, incluindo dois na semifinal contra a Croácia

Os técnicos - Sellami encerra estreia histórica, Scaloni preserva força

Jamal Sellami

Jamal Sellami assumiu a Jordânia em junho de 2024 e manteve a base competitiva construída no ciclo anterior. O treinador marroquino reforçou a organização defensiva e apostou em transições rápidas para potencializar Al-Taamari, Olwan e Al-Rashdan.

Na Copa, a equipe competiu em bons períodos, mas sofreu com bolas paradas e queda de concentração nos minutos decisivos. Contra a Argentina, Sellami busca uma despedida competitiva e uma atuação que confirme o avanço do futebol jordaniano.

Lionel Scaloni

Lionel Scaloni construiu um dos ciclos mais vitoriosos da história da Argentina. Desde 2018, conquistou Copa América, Finalissima, Copa do Mundo e manteve uma seleção equilibrada, intensa e tecnicamente superior na maioria dos confrontos.

Com a liderança do grupo garantida, o desafio agora é administrar energia sem perder ritmo competitivo. Scaloni deve rodar peças, mas preservar a estrutura que torna a Argentina forte: pressão pós-perda, controle no meio e agressividade no último terço.

Análise tática de Jordânia x Argentina

A Jordânia deve manter o 3-4-3, que se transforma em 5-2-3 sem a bola. A ideia será bloquear o corredor central, fechar espaços entre as linhas e tentar acelerar em transições com Musa Al-Taamari e Ali Olwan.

O problema é que a Argentina costuma circular a bola com paciência e atacar exatamente os intervalos entre zagueiros e alas. Mesmo com rotação, jogadores como Lo Celso, Palacios e Paredes têm qualidade para encontrar passes verticais e acelerar por dentro.

As bolas paradas são um ponto de atenção evidente. A Jordânia sofreu três gols de escanteio no torneio, enquanto a Argentina tem presença aérea com Otamendi, Senesi e atacantes fortes na área. Esse pode ser um caminho importante para abrir o placar.

Para surpreender, os jordanianos precisarão aproveitar os espaços deixados pelos laterais argentinos. Montiel e Tagliafico tendem a avançar, e as costas desses jogadores podem ser exploradas. O desafio será escapar da pressão pós-perda argentina, uma das marcas do time de Scaloni.

Prognóstico de placar exato para Jordânia x Argentina

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🎯 Palpite do Lance! Jordânia 0 x 3 Argentina – 6,33 na Br4Bet A Argentina deve ir a campo com rotação, mas a diferença de qualidade entre os elencos é grande demais para a Jordânia compensar apenas com empenho e organização tática. A tendência é de controle argentino do início ao fim, com grandes chances de gols em ambos os tempos. A Argentina marcou 15 gols nos últimos cinco jogos e não sofreu gols nos dois primeiros da Copa do Mundo

e não sofreu gols nos dois primeiros da Copa do Mundo A Jordânia sofreu cinco gols em dois jogos no torneio, três deles de bolas paradas, setor em que a Argentina se destaca

no torneio, três deles de bolas paradas, setor em que a Argentina se destaca Messi tem cinco gols em dois jogos nesta Copa e lidera a artilharia com 18 gols na história do torneio, mas possivelmente será preservado

nesta Copa e lidera a artilharia com 18 gols na história do torneio, mas possivelmente será preservado A Jordânia marcou em ambos os jogos da fase de grupos (Olwan contra a Áustria e Al-Rashdan contra a Argélia), mas sofreu gols nos minutos finais nas duas partidas

nas duas partidas A Argentina segue invicta a oito jogos consecutivos de Copa do Mundo. A última derrota foi na estreia do mundial de 2022 contra a Arábia Saudita

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