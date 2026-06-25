Croácia x Gana Palpite – Análise e odds (27/06)

Veja os principais palpites de Croácia x Gana pela Copa do Mundo 2026

Palpites Rápidos Melhor palpite: Vitória da Croácia – 1,76 na Br4bet Apostas com boas chances de acontecer: Menos de 2,5 gols – 1,64 na VBet Placar previsto: Croácia 1 x 0 Gana – 6,33 na Br4bet Aposta de valor: Ambas as equipes marcam: não – 1,75 na BetMGM

Croácia e Gana se enfrentam no sábado (27), no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, pela terceira e última rodada do Grupo L da Copa do Mundo 2026. O duelo é inédito na história do futebol: as duas seleções jamais se enfrentaram em qualquer competição oficial ou amistoso.

A Croácia precisa vencer para garantir a classificação às oitavas de final e depender apenas de si mesma. A seleção de Zlatko Dalic soma três pontos na chave, após a derrota por 4 x 2 para a Inglaterra na estreia e a vitória por 1 x 0 sobre o Panamá. Gana, por sua vez, lidera o grupo ao lado da Inglaterra com quatro pontos, e um simples empate já basta para assegurar a vaga na próxima fase. Confira outros Palpites da Copa do Mundo.

Melhores palpites para Croácia x Gana pela Copa do Mundo

A Croácia entra como favorita e, acima de tudo, uma vitória pode colocá-la na próxima fase. Pela importância da partida, o ideal é apostar com cautela e valores baixos. Para isso, aproveite plataformas que permitem depósito a partir de R$ 1.

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Análise da partida - Experiência croata desafia a muralha ganesa

A Croácia chegou à Copa 2026 como a 11ª seleção do ranking da FIFA, com o moral construído em duas campanhas históricas consecutivas: vice-campeã em 2018 e terceiro lugar em 2022.

Na fase de classificação europeia, o aproveitamento foi impressionante, com sete vitórias e um empate em oito jogos, 26 gols marcados e apenas quatro sofridos.

A estreia na Copa 2026 contra a Inglaterra expôs fragilidades defensivas. A seleção croata sofreu quatro gols, com a zaga de Pongracic e Sutalo apresentando dificuldades diante da velocidade do ataque inglês.

Dois gols de Harry Kane, um de Jude Bellingham e outro de Marcus Rashford selaram o revés por 4 x 2 em Dallas.

A reação veio na segunda rodada, em Toronto. Ante Budimir saiu do banco de reservas e marcou aos nove minutos do segundo tempo, aproveitando cruzamento rasteiro de Josip Stanisic para vencer o Panamá por 1 x 0.

A vitória foi sofrida, com Dominik Livakovic fazendo pelo menos três defesas importantes para preservar o resultado.

Gana ocupa a 65ª posição no ranking da FIFA, mas tem surpreendido nesta Copa sob o comando de Carlos Queiroz, que assumiu o cargo em abril de 2026.

O técnico português construiu um sistema defensivo sólido que ainda não foi vazado no torneio: zero gols sofridos em 180 minutos de Copa do Mundo 2026.

Na estreia, os Black Stars sofreram contra o Panamá, que dominou as ações no primeiro tempo. Mas o gol de Caleb Yirenkyi nos acréscimos do segundo tempo (90'+5), em lance que contou com assistência de Brandon Thomas-Asante, garantiu os três pontos dramáticos.

Contra a Inglaterra, Gana montou um bloco baixo disciplinado com formação 4-5-1 que anulou quase completamente o ataque inglês. A seleção de Tuchel dominou a posse de bola e acumulou mais de 20 finalizações, mas não conseguiu furar a retranca comandada por Jerome Opoku e Jonas Adjetey.

O goleiro Benjamin Asare, que substituiu o lesionado Lawrence Ati-Zigi na estreia, manteve a baliza inviolada e confirmou sua titularidade.

Antes da Copa, o retrospecto ganês era preocupante: derrotas para Coreia do Sul (1 x 0), Áustria (5 x 1), Alemanha (2 x 1) e México (2 x 0), além do empate com País de Gales (1 x 1).

O contraste é notável: nos cinco amistosos pré-Copa, Gana sofreu 11 gols. Na Copa do Mundo, zero em dois jogos.

Confrontos diretos entre Croácia e Gana

Croácia e Gana nunca se enfrentaram na história do futebol, em nenhuma competição oficial ou amistoso.

O duelo pelo Grupo L da Copa do Mundo 2026 será o primeiro capítulo da rivalidade entre as duas seleções.

A ausência de histórico direto transfere o peso da análise para o momento atual de cada equipe e para o contexto do grupo, o que torna a partida ainda mais imprevisível.

Notícias de Croácia x Gana

Croácia: desfalques e dúvidas

A Croácia não tem desfalques por lesão confirmados para o duelo contra Gana.

Dalic fez alterações importantes na escalação entre os dois primeiros jogos. Contra o Panamá, sacou Josko Gvardiol e Petar Musa no intervalo, lançando Andrej Kramaric e Ante Budimir, que marcou o gol da vitória.

A tendência é que Kramaric e Budimir ganhem espaço na equipe titular para o jogo decisivo, já que a Croácia precisa de gols.

Luka Modric atingiu a marca de 200 jogos pela seleção contra o Panamá, completando 69 de 78 passes tentados. Aos 40 anos, o capitão segue como o principal orquestrador do meio-campo.

Mateo Kovacic, do Manchester City, oferece complemento físico e dinâmico ao lado de Modric no meio-campo.

Provável escalação da Croácia (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Pongracic, Sutalo e Gvardiol; Modric e Kovacic; Pasalic, Baturina e Perisic; Budimir. Técnico: Zlatko Dalic.

Gana: desfalques e dúvidas

O principal desfalque de Gana para o restante da Copa do Mundo é o goleiro Lawrence Ati-Zigi, que sofreu uma lesão na virilha durante o jogo contra o Panamá e foi descartado do torneio.

Benjamin Asare, do Hearts of Oak, assumiu a titularidade e se tornou o primeiro goleiro que atua no futebol ganês a disputar uma partida de Copa do Mundo como titular.

Mohammed Kudus, do West Ham, já havia ficado fora da lista de convocados antes do início do torneio por conta de uma lesão.

Thomas Partey, do Villarreal, perdeu o jogo de estreia contra o Panamá por problemas com o visto canadense, mas retornou contra a Inglaterra e foi titular.

O meia de 33 anos soma 58 jogos e 15 gols pela seleção e deve ser peça fundamental na tentativa de neutralizar o meio-campo croata.

Provável escalação de Gana (4-1-4-1): Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Jerome Opoku e Gideon Mensah; Thomas Partey; Iñaki Williams, Kwasi Sibo, Caleb Yirenkyi e Antoine Semenyo; Jordan Ayew. Técnico: Carlos Queiroz.

Destaques individuais de Croácia x Gana

Destaque da Croácia Luka Modric 200 Jogos pela seleção croata 29 Gols pela Croácia na carreira 7.58 Nota média FotMob (Serie A 25/26) 5 Copas do Mundo disputadas (2006 a 2026) Destaque de Gana Antoine Semenyo 17 Gols na Premier League 25/26 7.34 Nota média FotMob (PL 25/26) 36 Jogos pela seleção ganesa 21 Gols + assistências na PL 25/26

Os técnicos - Veteranos em Copas do Mundo

Zlatko Dalic

O técnico croata de 59 anos comanda a seleção desde 2017, acumulando uma final de Copa em 2018 e o terceiro lugar em 2022. A longevidade no cargo dá a Dalic um conhecimento profundo do elenco, e suas substituições contra o Panamá provaram que ele sabe fazer ajustes decisivos quando o jogo pede.

A experiência acumulada em jogos eliminatórios de Copa do Mundo é um diferencial concreto: foram oito partidas de mata-mata sob seu comando, com classificações históricas contra seleções como Inglaterra (2018), Brasil (2022) e Japão (2022).

Carlos Queiroz

O português de 73 anos disputa sua quinta Copa do Mundo consecutiva como treinador, tendo comandado Portugal (2010), Irã (2014, 2018, 2022) e agora Gana. Queiroz é apenas o segundo técnico na história a alcançar essa marca, ao lado de Bora Milutinovic.

Apesar de ter assumido a seleção ganesa apenas em abril de 2026, Queiroz já imprimiu uma identidade defensiva clara à equipe. Contra a Inglaterra, montou um bloco com 4-5-1 que impediu qualquer finalização no alvo durante todo o primeiro tempo.

Análise tática de Croácia x Gana

A Croácia deve atuar no 4-2-3-1 que Dalic utilizou contra o Panamá, com Modric e Kovacic como dupla de volantes e Stanisic oferecendo profundidade pela direita.

Gana tende a repetir o 4-1-4-1 que funcionou contra a Inglaterra, com Partey atuando como volante solitário entre a linha de meio-campo e a defesa.

O duelo central entre Modric e Partey promete definir o ritmo da partida. Se Modric encontrar espaço para ditar o jogo, a Croácia conseguirá criar chances suficientes. Caso Partey consiga pressionar e cortar as linhas de passe, Gana terá o contra-ataque como arma principal.

A vulnerabilidade croata apareceu contra a Inglaterra, quando a linha alta de defesa foi explorada por jogadores velozes. Semenyo, com seus 17 gols na temporada 2025/26 pela Premier League e velocidade nos contra-ataques, representa a principal ameaça ganesa nesse cenário.

A largura ofensiva de Perišić pela esquerda e Pasalic pela direita será o caminho mais provável para a Croácia desmontar o bloco compacto de Gana. Cruzamentos e bolas nas costas dos laterais podem ser decisivos, como foi o lance do gol de Budimir contra o Panamá.

Prognóstico de placar exato para Croácia x Gana

A partida tende a ser mais travada, com as equipes já pensando na próxima fase e adotando uma postura mais defensiva. Apostar no placar exato envolve maior risco, por isso, jogue com cautela e somente em bets autorizadas.

Previsão de placar Croácia 1 x 0 Gana - ODd 6,33 na Br4bet A Croácia precisa da vitória para garantir a vaga nas oitavas e tem experiência de sobra em jogos decisivos de Copa do Mundo, com uma final em 2018 e um terceiro lugar em 2022. Gana, por outro lado, pode se classificar até com o empate e tende a priorizar a solidez defensiva que já anulou a Inglaterra. O cenário aponta para um jogo de poucas oportunidades, decidido por um lance isolado. Gana ainda não sofreu gols nesta Copa, com duas clean sheets em dois jogos, mas nunca enfrentou um adversário com a necessidade e a qualidade da Croácia A Croácia marcou três gols em dois jogos na Copa 2026 e conta com artilheiros experientes como Kramarić (36 gols pela seleção) e Budimir Nas últimas duas Copas do Mundo, a Croácia não perdeu nenhum jogo na fase de grupos, demonstrando mentalidade competitiva em momentos decisivos Gana marcou apenas um gol em dois jogos na Copa 2026 e não balançou a rede contra a Inglaterra, evidenciando dificuldade ofensiva contra seleções de alto nível

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 11h10. (25/06) O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.