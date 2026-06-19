Bélgica x Irã Palpite – Análise e odds (21/06)

Veja os principais palpites de Bélgica x Irã pela Copa do Mundo 2026

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Bélgica e Irã se enfrentam no domingo (21), no SoFi Stadium, em Los Angeles, pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo de 2026.

O cenário é de urgência para as duas seleções, que empataram na estreia e dividem a liderança do grupo com Egito e Nova Zelândia, todos com um ponto.

A Bélgica precisa de uma vitória para se distanciar dos rivais e retomar o controle da chave, enquanto o Irã tenta algo inédito em sete participações no Mundial: avançar à fase eliminatória. Confira outros Palpites da Copa do Mundo.

Melhores palpites para Bélgica x Irã pela Copa do Mundo

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Análise da partida - Pressão dupla em Los Angeles

A Bélgica chegou aos Estados Unidos com o objetivo de apagar a má impressão deixada na Copa de 2022 no Catar, quando foi eliminada ainda na fase de grupos.

A estreia contra o Egito, porém, trouxe mais dúvidas do que respostas.

Os Red Devils saíram atrás aos 19 minutos, depois de um golaço de fora da área de Emam Ashour, e só conseguiram empatar aos 66 minutos, quando Romelu Lukaku, apenas 22 segundos depois de entrar em campo, forçou o gol contra de Mohamed Hany.

O desempenho coletivo na primeira etapa foi apático, com apenas três finalizações no alvo em 15 tentativas no jogo todo, segundo dados da FIFA.

Apesar disso, a seleção belga tem números robustos na preparação: nas eliminatórias europeias, terminou invicta (cinco vitórias e três empates), com 29 gols marcados e apenas sete sofridos em oito partidas.

Kevin De Bruyne, com seis gols nas eliminatórias, segue como o principal motor criativo do time de Rudi Garcia.

Do outro lado, o Irã empatou em 2 x 2 com a Nova Zelândia em um jogo marcado pela resiliência.

A seleção de Amir Ghalenoei saiu atrás duas vezes, com gols de Elijah Just aos sete e aos 54 minutos, mas reagiu em ambas as ocasiões.

Ramin Rezaeian empatou aos 32 minutos e, aos 64, Mohammad Mohebbi igualou de cabeça, após cruzamento do próprio Rezaeian.

Rezaeian, aos 36 anos, se tornou o jogador mais velho a marcar e dar uma assistência em uma mesma partida de Copa do Mundo.

Nas eliminatórias asiáticas, o Irã foi uma das primeiras seleções a garantir vaga no Mundial, com 11 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, com 35 gols marcados e 12 sofridos.

Mehdi Taremi, com dez gols nas eliminatórias, é a peça central do ataque iraniano.

Confrontos diretos entre Bélgica e Irã

Bélgica e Irã nunca se enfrentaram em nível de seleções principais, o que torna este duelo inédito no futebol mundial.

A ausência de histórico direto elimina qualquer comparação de confrontos anteriores, mas os dados gerais do Irã em Copas do Mundo contra adversários europeus são reveladores.

Em dez jogos contra seleções da Europa no Mundial, o Irã venceu apenas três vezes, com sete derrotas, segundo registros da FIFA.

No total, o retrospecto iraniano em Copas é de três vitórias, seis empates e dez derrotas em 19 partidas.

A Bélgica, por outro lado, acumula experiência em 14 edições do torneio e atingiu duas semifinais (1986 e 2018, quando ficou em terceiro lugar).

Notícias de Bélgica x Irã

Bélgica: desfalques e dúvidas

O zagueiro Zeno Debast, do Sporting, segue fora de combate com uma lesão na coxa e é desfalque confirmado para o jogo contra o Irã.

Charles De Ketelaere, da Atalanta, que atuou como falso nove na estreia, aparece como dúvida para a partida, segundo o Sports Mole.

A grande interrogação tática envolve Lukaku: o atacante do Napoli entrou do banco contra o Egito e resolveu o jogo em 22 segundos, mas mal jogou na temporada pelo clube italiano e soma sete partidas de Copa do Mundo consecutivas sem gol.

Garcia pode optar novamente por De Ketelaere como referência ofensiva, com Leandro Trossard e Jérémy Doku pelos lados.

Na lateral, Maxim De Cuyper e Joaquin Seys pressionam Thomas Meunier e Timothy Castagne por uma vaga entre os titulares.

Provável escalação da Bélgica (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Ngoy, Mechele e De Cuyper; Onana e Tielemans; Trossard, De Bruyne e Doku; De Ketelaere. Técnico: Rudi Garcia.

Irã: desfalques e dúvidas

Saman Ghoddos é a principal dúvida do Irã para este jogo, após ter sido substituído por problema no tornozelo durante o empate com a Nova Zelândia.

Rouzbeh Cheshmi também está no departamento médico e não tem participação garantida, segundo fontes consultadas pelo Sports Mole.

A seleção iraniana enfrenta condições logísticas adversas: por conta do conflito entre Irã e os Estados Unidos, o elenco não tem permissão para pernoitar em solo americano, mantendo sua base em Tijuana, no México, e viajando a Los Angeles apenas nos dias de jogo.

Ainda assim, Ghalenoei conta com Taremi, artilheiro da equipe com 60 gols internacionais em 105 jogos, como o principal trunfo ofensivo.

Rezaeian, herói da estreia, deve ser mantido na lateral direita, e Mohebbi, autor do segundo gol contra a Nova Zelândia, também ganha força para permanecer entre os titulares.

Provável escalação do Irã (4-4-2): Beiranvand; Rezaeian, Khalilzadeh, Nemati e Mohammadi; Mohebbi, Ezatolahi, Ghayedi e Yousefi; Taremi e Moghanlou. Técnico: Amir Ghalenoei.

Destaques individuais de Bélgica x Irã

Destaque da Bélgica Kevin De Bruyne 119 Jogos pela seleção belga 37 Gols pela Bélgica 6 Gols nas eliminatórias (artilheiro da equipe) 4ª Copa do Mundo na carreira (2014, 2018, 2022 e 2026) Destaque do Irã Mehdi Taremi 105 Jogos pela seleção iraniana 60 Gols internacionais pelo Irã 10 Gols nas eliminatórias asiáticas (artilheiro) 7 Assistências nas eliminatórias (líder da equipe)

Os técnicos - Pragmatismo europeu contra resistência asiática

Rudi Garcia

O francês assumiu a seleção belga em janeiro de 2025, após a saída do impopular Domenico Tedesco, e impôs um estilo baseado na posse de bola e na qualidade dos jogadores de ponta.

Garcia tinha um histórico de resultados mistos antes de chegar à Bélgica, com uma passagem desastrosa pelo Napoli (16 jogos), mas encontrou na seleção belga um ambiente favorável para reconstruir sua imagem, terminando as eliminatórias invicto com a melhor campanha do Grupo J.

Amir Ghalenoei

Em sua segunda passagem pelo comando do Irã (a primeira foi entre 2006 e 2007), Ghalenoei é um treinador pragmático que prioriza a organização defensiva acima de tudo.

A idade média elevada do elenco iraniano nas eliminatórias (30,9 anos) reflete a confiança do técnico em jogadores experientes, o que garante disciplina tática mas limita as opções de velocidade e criatividade do time.

Análise tática de Bélgica x Irã

A Bélgica deve manter o 4-2-3-1 com Doku e Trossard abertos nas pontas, buscando amplitude e cruzamentos para a área.

Doku, em particular, é o principal desequilíbrio individual do time belga: rápido, habilidoso e capaz de superar marcadores no um contra um, tende a explorar o lado esquerdo contra os zagueiros mais lentos do Irã.

O Irã, por sua vez, tende a se posicionar em um bloco baixo e compacto, com as duas linhas de quatro jogadores protegendo a área de Beiranvand.

O objetivo tático de Ghalenoei será claro: absorver a pressão belga e explorar as transições com Taremi como pivô e Mohebbi e Ghayedi como opções de velocidade nos contra-ataques.

A fragilidade defensiva exposta contra a Nova Zelândia, quando o Irã cedeu dois gols em jogadas bem construídas pelo corredor direito, pode ser decisiva contra um ataque belga com mais qualidade técnica.

A Bélgica, no entanto, mostrou dificuldade para furar blocos defensivos compactos na estreia: contra o Egito, a equipe de Garcia só conseguiu criar perigo real depois de colocar Lukaku em campo, sugerindo que a presença física do centroavante pode ser necessária desde o início.

Prognóstico de placar exato para Bélgica x Irã

Previsão de placar Bélgica 2 x 1 Irã - Odd 8,50 na Br4bet A qualidade individual da Bélgica no terço ofensivo deve prevalecer contra um Irã que demonstrou fragilidade ao ceder dois gols para a Nova Zelândia. Porém, a capacidade iraniana de reagir e marcar em transições rápidas indica que o placar não será sem resposta. A Bélgica venceu 11 dos 13 jogos de Copa do Mundo antes da atual sequência de três partidas sem vitória no torneio A Bélgica marcou cinco gols ou mais em três dos últimos seis jogos (7 x 0 Liechtenstein, 5 x 2 EUA, 5 x 0 Tunísia), demonstrando poder de fogo explosivo Nas eliminatórias, a Bélgica teve média de 3,6 gols por jogo em oito partidas, terminando invicta sob o comando de Rudi Garcia O Irã cedeu quatro finalizações no alvo contra a Nova Zelândia e terminou com apenas 43% de posse de bola, segundo dados da FIFA Lukaku tem 90 gols em 126 jogos pela Bélgica, o maior artilheiro da história da seleção, e foi decisivo ao sair do banco na estreia contra o Egito A média de idade do elenco iraniano nas eliminatórias foi de 30,9 anos, uma das mais altas entre todas as seleções classificadas para o Mundial

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