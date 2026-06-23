África do Sul x Coreia do Sul Palpite – Análise e odds (24/06)

Confira os palpites e informações de África do Sul x Coreia do Sul pela Copa do Mundo

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África do Sul e Coreia do Sul se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 22h pelo horário de Brasília, no Estadio BBVA, em Monterrey, pela terceira e última rodada do Grupo A da Copa do Mundo de 2026.

A África do Sul chega pressionada, com apenas um ponto, conquistado no empate por 1 x 1 com a Tchéquia. A Coreia do Sul, por sua vez, soma três pontos e precisa apenas de um empate para confirmar a vaga no mata-mata.

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Melhores palpites para África do Sul x Coreia do Sul pela Copa do Mundo

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Análise da partida - África do Sul pressionada, Coreia joga pelo empate

A África do Sul vive uma crise ofensiva nesta Copa do Mundo. Em dois jogos, marcou apenas uma vez, e o gol veio de pênalti, convertido por Teboho Mokoena no empate com a Tchéquia. Na estreia, a equipe já havia perdido por 2 x 0 para o México sem conseguir criar chances claras.

A situação ficou ainda mais delicada com as suspensões de Mokoena e Themba Zwane. Mokoena era o único jogador sul-africano a ter balançado as redes no torneio, além de ser o cobrador oficial de pênaltis e uma das principais referências na organização do meio-campo.

Zwane também fará falta. Vice-capitão e jogador experiente, ele tem papel importante na conexão entre meio e ataque. Sem os dois nomes mais criativos do setor central, Hugo Broos terá de apostar em um trio menos experiente, formado por Jayden Adams, Yaya Sithole e Thalente Mbatha.

O recorte recente reforça a preocupação. A África do Sul não venceu nenhum dos últimos cinco jogos, com três empates, duas derrotas, apenas três gols marcados e seis sofridos. Para uma seleção que precisa ganhar, a falta de repertório ofensivo é o maior obstáculo.

A Coreia do Sul chega em situação mais confortável. A equipe venceu a Tchéquia por 2 x 1 na estreia, de virada, com gols de Hwang In-beom e Oh Hyeon-gyu no segundo tempo, e depois perdeu por 1 x 0 para o México em uma partida mais controlada.

O time de Hong Myung-bo tem referências fortes nos dois extremos do campo. Na defesa, Kim Min-jae lidera uma linha de três zagueiros consistente. No ataque, Son Heung-min segue como principal nome, com liberdade para se movimentar entre linhas e atacar os espaços.

Lee Kang-in e Lee Jae-sung dão apoio criativo por trás de Son, enquanto Hwang In-beom ajuda na construção pelo meio. Como precisa apenas de um empate, a Coreia pode adotar uma postura paciente, sem se expor desnecessariamente contra uma África do Sul pressionada.

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Confrontos diretos entre África do Sul x Coreia do Sul

África do Sul e Coreia do Sul jamais se enfrentaram em uma partida internacional, de acordo com os registros disponíveis. O duelo no Estadio BBVA será, portanto, o primeiro capítulo do confronto direto entre as seleções.

A referência mais útil vem dos adversários em comum neste grupo. O México venceu a África do Sul por 2 x 0 na estreia e também superou a Coreia do Sul, por 1 x 0, na segunda rodada. Os resultados indicam diferença entre as equipes, mas sem um abismo competitivo.

Contra a Tchéquia, o contraste foi maior. A Coreia do Sul venceu por 2 x 1, com reação no segundo tempo, enquanto a África do Sul empatou por 1 x 1 e dependeu de um pênalti para marcar. O recorte favorece os sul-coreanos pela maior variedade ofensiva.

Notícias de África do Sul x Coreia do Sul

África do Sul: desfalques e dúvidas

A África do Sul tem dois desfalques importantes por suspensão. Teboho Mokoena, peça central no meio-campo, está fora após acumular cartões e deixa uma lacuna na organização do jogo. Themba Zwane também não poderá atuar.

Jayden Adams deve ganhar vaga como titular, ao lado de Yaya Sithole e Thalente Mbatha. No ataque, Oswin Appollis será a principal referência de desequilíbrio, enquanto Evidence Makgopa deve iniciar como centroavante.

Provável escalação da África do Sul (4-3-3): Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Mbekezeli Mbokazi, Ime Okon e Aubrey Modiba; Jayden Adams, Yaya Sithole e Thalente Mbatha; Thapelo Maseko, Evidence Makgopa e Oswin Appollis. Técnico: Hugo Broos.

Coreia do Sul: desfalques e dúvidas

A Coreia do Sul não tem desfalques confirmados para a partida. Hong Myung-bo conta com todos os convocados à disposição, o que representa vantagem importante diante de um adversário desfalcado.

Son Heung-min segue como o principal nome ofensivo. O capitão atua como referência no 3-4-2-1, mas com liberdade para sair da área, conectar jogadas e atacar os espaços deixados pela defesa adversária.

Hwang In-beom deve ser mantido no meio-campo após marcar e dar assistência contra a Tchéquia. Ao lado de Paik Seung-ho, ele garante equilíbrio entre marcação e construção.

Na defesa, Kim Min-jae será o pilar da linha de três zagueiros. Kim Moon-hwan e Seol Young-woo atuam como alas, dando amplitude nas transições e ajudando a proteger os lados do campo.

Provável escalação da Coreia do Sul (3-4-2-1): Kim Seung-gyu; Lee Han-beom, Kim Min-jae e Lee Gi-hyuk; Kim Moon-hwan, Paik Seung-ho, Hwang In-beom e Seol Young-woo; Lee Kang-in e Lee Jae-sung; Son Heung-min. Técnico: Hong Myung-bo.

Destaques individuais de África do Sul x Coreia do Sul

Jogador destaque · África do Sul Oswin Appollis 28 Convocações pela África do Sul 8 Gols pela seleção sul-africana 16 Gols em 51 partidas na temporada 2025/26, somando clube e seleção 2 Jogos na Copa do Mundo 2026 Jogador destaque · Coreia do Sul Son Heung-min 146 Convocações pela Coreia do Sul 56 Gols pela seleção coreana 10 Gols nas eliminatórias da Copa (AFC) 9 Assistências na MLS 2026 em 13 jogos pelo LAFC

Os técnicos - Broos busca solução, Hong controla cenário

Hugo Broos

Hugo Broos comanda a África do Sul em um momento de reconstrução e competitividade no cenário africano. O treinador belga costuma montar equipes organizadas, intensas e sustentadas por disciplina coletiva.

Contra a Coreia do Sul, porém, o desafio é maior. Sem Mokoena e Zwane, Broos perde seus principais articuladores e precisa montar um plano ofensivo com menos criatividade, justamente em uma partida na qual só a vitória interessa.

Hong Myung-bo

Hong Myung-bo conhece profundamente o futebol sul-coreano e carrega peso histórico como ex-zagueiro e ídolo da seleção. No comando atual, construiu uma equipe equilibrada, com linha de três zagueiros e forte aproveitamento das transições.

A vantagem na tabela permite uma abordagem mais cautelosa. Hong não precisa expor sua equipe desde o início e pode usar Son, Lee Kang-in e Lee Jae-sung para atacar os espaços que a África do Sul será obrigada a oferecer.

Análise tática de África do Sul x Coreia do Sul

A África do Sul deve manter o 4-3-3, mas a ausência de Mokoena e Zwane muda a dinâmica da equipe. Adams, Sithole e Mbatha terão de compensar com intensidade a perda de qualidade técnica no passe e na criação.

O caminho ofensivo sul-africano deve passar pelos lados. Appollis será a principal válvula de escape pela esquerda, enquanto Makgopa terá a função de prender os zagueiros e disputar bolas diretas. Sem seus principais criadores, Broos pode apostar em pressão inicial e cruzamentos.

A Coreia do Sul deve atuar no 3-4-2-1, com Kim Min-jae comandando a defesa e os alas dando amplitude nas transições. Lee Kang-in e Lee Jae-sung se movimentam atrás de Son, criando superioridade entre as linhas.

O duelo mais importante pode estar nos espaços deixados pela necessidade sul-africana de atacar. Se a África do Sul adiantar linhas, Son terá campo para acelerar. Além disso, a Coreia mantém vantagem em bolas paradas, especialmente com Hwang In-beom e Lee Kang-in nas cobranças.

Prognóstico de placar exato para África do Sul x Coreia do Sul

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🎯 Palpite do Lance! África do Sul 0 x 1 Coreia do Sul – Odd 5,75 na Br4Bet A Coreia do Sul reúne qualidade e experiência suficientes para controlar as ações da partida, especialmente diante de uma África do Sul que chega desfalcada de seus principais criadores. Com a defesa liderada por Kim Min-jae e a tendência de os sul-africanos se exporem em busca do resultado, os coreanos aparecem com boas chances de construir uma vitória consistente. A África do Sul marcou o seu único nesta Copa do Mundo de pênalti

de pênalti Son Heung-min soma 56 gols em 146 jogos pela seleção e lidera o LAFC em assistências na MLS 2026 com nove em 13 partidas

pela seleção e lidera o LAFC em assistências na MLS 2026 com nove em 13 partidas A Coreia do Sul concedeu apenas três gols nas últimas cinco partidas e não sofreu gols em duas oportunidades

e não sofreu gols em duas oportunidades Os dois gols coreanos contra a Tchéquia foram marcados na segunda etapa

A África do Sul perdeu Mokoena (53 jogos, dez gols) e Zwane (55 jogos, 12 gols) por suspensão, seus dois jogadores de maior destaque criativo

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