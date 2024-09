Palpite: West Ham x Chelsea – Campeonato Inglês – 21/9/2024

(Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 03:30 • Rio de Janeiro

Após ter sido derrotado na estreia, o Chelsea conseguiu se recuperar na tabela e não perde desde então. Seu oponente da 5ª rodada, West Ham, busca seu segundo triunfo na Premier League. O jogo começa às 8h30 (de Brasília) de sábado (21). As equipes se encontram no Estádio Olímpico de Londres, em Londres, Inglaterra. Assista no Disney+ e ESPN.

Palpite West Ham x Chelsea

Apesar de ter se classificado recentemente para a próxima fase da Copa da Liga Inglesa, o West Ham não tem um bom início de Campeonato Inglês e figura próximo a zona de rebaixamento. Do outro lado, o Chelsea iniciou sua trajetória na Premier League com derrota, mas se recuperou e se mantém invicto desde então na competição.

Apesar de ter o elenco mais estruturado taticamente, o Chelsea não demonstra tanta confiança dentro das quatro linhas. Por ter o mando de campo, o West Ham deve sair satisfeito com um possível empate diante dos Blues, já que o clube visitante possui jogadores mais qualificados tecnicamente. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

West Ham e seu desempenho atual

O West Ham conquistou até o momento apenas um triunfo na divisão de elite do futebol inglês. A vitória aconteceu na segunda rodada, quando visitou o Crystal Palace e mesmo assim, conseguiu surpreender o clube mandante por 2 a 0.

No entanto, já havia perdido sua estreia e não conseguiu mais acumular triunfos nas duas últimas vezes que entrou em campo, onde acabou derrotado por 3 a 1 contra o Manchester City e empatou por 1 a 1 diante do Fulham.

Ao menos, o clube londrino conseguiu recentemente um triunfo importante na estreia da Copa da Liga Inglesa. Na partida em questão, encarou o Bournemouth e eliminou seu companheiro de Premier League da competição, em confronto que venceu por 1 a 0.

Chelsea e sua última performance

O Chelsea começou sua campanha na atual temporada da pior forma possível. Na estreia do Campeonato Inglês, teve pela frente o atual tetracampeão consecutivo da Premier League, Manchester City, e foi derrotado por 2 a 0.

Porém, não se abalou e logo na rodada seguinte, humilhou o Wolverhampton ao vencer seu oponente por expressivos 6 a 2 no Molineux Stadium, com direito a hat-trick de Noni Madueke.

Nas duas rodadas seguintes, teve performances consideradas medianas contra o Crystal Palace e Bournemouth, onde acabou empatando por 1 a 1 e venceu por 1 a 0, respectivamente.