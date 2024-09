Palpite: Manchester City x Brentford – Campeonato Inglês – 14/9/2024

Manchester City. (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/09/2024 - 03:00 • Rio de Janeiro

Vencendo seus primeiros três adversários por pelo menos dois gols de diferença, o Manchester City prova o porque é mais uma vez o favorito ao título desta edição. Seu 4º oponente na Premier League será o Brentford, que aparece na sexta posição. O jogo começa às 11h (de Brasília) de sábado (14). As equipes se encontram no Etihad Stadium, em Manchester, Inglaterra. Assista no Disney+ e ESPN.

Palpite Manchester City x Brentford

Ainda sem desperdiçar pontos na divisão de elite do futebol inglês, o Manchester City venceu todos os seus três primeiros adversários, sendo o último deles por 3 a 1 contra o West Ham. Do outro lado, o Brentford faz um sólido início de temporada, conquistando seis dos nove pontos disputados até então na Premier League.

Dificilmente em algum momento desta temporada, o elenco comandado por Pep Guardiola não será o favorito atuando no Etihad Stadium. Os Citizens possuem um elenco de maior potencial ofensivo que o Brentford, sendo provável que somem mais três pontos nesta 4ª rodada. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Manchester City”.

Palpite Final: Manchester City vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Manchester City e seu desempenho atual

O Manchester City prova o porque é o favorito ao pentacampeonato consecutivo do Campeonato Inglês. Em sua trajetória inicial pela competição, estreou tendo que desbancar o Chelsea em pleno Stamford Bridge, pelo placar de 2 a 0.

Na rodada seguinte, atuou pela primeira vez nesta temporada no Etihad Stadium. Contra o Ipswich, chegou a levar um susto aos 7’ ao sofrer gol de Szmodic, mas reagiu rapidamente e com direito a hat-trick de Erling Haaland, venceu por 4 a 1.

Na última vez que entrou em campo, visitou o West Ham e mais uma vez mostrou enorme superioridade técnica e tática em relação ao seu oponente. Mais uma vez com três gols marcados por Erling Haaland, venceu com autoridade, sendo o triunfo desta vez por 3 a 1.

Brentford e sua última performance

O Brentford tem tido atuações robustas e convincentes na reta inicial da temporada 2024/2025. Recentemente, garantiu vaga na segunda rodada da Copa da Liga Inglesa, depois de eliminar o Colchester na estreia, por 1 a 0, durante o tempo regulamentar.

Na divisão de elite do futebol inglês, iniciou sua campanha com vitória sobre o Crystal Palace, por 2 a 1. Na rodada seguinte, visitou o Liverpool e não teve a menor chance de pontuar em Anfield, sendo derrotado por 2 a 0 ao final dos 90 minutos.

Na terceira rodada, voltou a se redimir ao receber o Southampton no Brentford Community Stadium. Em jogo bastante controlado, precisou de apenas 37% da posse de bola para vencer facilmente por 3 a 1.