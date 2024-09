Palpite: Fortaleza x Corinthians – Copa Sul-Americana – 17/9/2024

Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 03:00 • Rio de Janeiro

Após eliminar o Rosario Central na fase anterior da competição, o Fortaleza briga por vaga na semifinal contra o Corinthians. No duelo de ida das quartas de final entre as duas equipes, o mando de campo será do clube cearense. O jogo começa às 21h30 (de Brasília) da terça-feira (17). As equipes se encontram na Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará. Assista este confronto na ESPN.

Palpite Fortaleza x Corinthians

Em grande fase na temporada, o Fortaleza segue brigando pelo título da Série A do Brasileirão e também da Copa Sul-Americana, sendo as únicas duas competições que o clube cearense ainda faz parte neste segundo semestre. Enquanto isso, o Corinthians segue com chances de conquistar o troféu na Copa do Brasil e na Sula, mas briga para se livrar da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Apesar da terrível campanha do Corinthians na Série A do Brasileirão, o clube alvinegro tem se provado “copeiro” na atual temporada. Sabendo da importância de levar um possível empate no marcador para a Neo Química Arena, é provável que o clube paulista atue de maneira recuada e que este jogo seja truncado e com poucas oportunidades de gol. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Fortaleza e seu desempenho atual

O Fortaleza segue com dificuldade em pontuar nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Das três partidas mais recentes disputadas na Série A, não conseguiu vencer nenhuma delas, sendo derrotado em duas oportunidades e tendo empatado na outra.

No entanto, é fato que o clube cearense segue brigando por título na divisão de elite do futebol brasileiro. Ao final da 26ª rodada, aparece próximo ao topo da tabela com 49 pontos somados, em uma trajetória marcada por 14 vitórias, 7 empates e 5 derrotas.

Na fase anterior da Copa Sul-Americana, o Leão do Pici surpreendeu pela excelente performance contra o Rosario Central. Desbancou o clube argentino sem maiores problemas ao atuar na Arena Castelão, onde eliminou seu adversário por 4 a 2 no agregado dos jogos (ida e volta).

Corinthians e sua última performance

O Corinthians segue provando ser um elenco “copeiro” na atual temporada. Recentemente, chegou às semifinais da Copa do Brasil depois de eliminar o Juventude, em embate que perdeu o jogo de ida por 2 a 1, mas venceu o de volta por 3 a 1 na Neo Química Arena.

Além disso, mostrou resiliência na última fase da Copa Sul-Americana. Nas oitavas de final da competição, teve pela frente o Red Bull Bragantino e depois de empatar em 3 a 3 no agregado dos jogos (ida e volta), levou a melhor nas penalidades máximas.

No entanto, a situação do clube alvinegro é cada vez mais delicada na Série A do Brasileirão. Depois de perder sua aparição mais recente contra o Botafogo, segue cada vez mais afundado no Z4, estando na 18ª posição com apenas 25 pontos somados.