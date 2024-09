Palpite: Atlético de Madrid x RB Leipzig – Liga dos Campeões – 19/9/2024

(Photo by Isaac LAWRENCE / AFP)







Publicada em 19/09/2024

Depois de ter ficado na quarta posição do Campeonato Espanhol na temporada passada, o Atlético de Madrid compõe a atual edição da Liga dos Campeões. Seu oponente de estreia será o Leipzig, que faz parte do torneio por ter ficado no G4 na última temporada da Bundesliga. O jogo começa às 16h (de Brasília) da quinta-feira (19). As equipes se encontram no Estádio Cívitas Metropolitano, em Madri, Espanha. Assista este confronto na Max.

Palpite Atlético de Madrid x RB Leipzig

Sem perder desde os amistosos de pré-temporada, o Atlético de Madrid chega para a primeira rodada da Champions com a confiança elevada. Enquanto isso, o RB Leipzig segue invicto na atual temporada, se mantendo competitivo no início do Campeonato Alemão ao estar na terceira posição ao final da 3ª rodada.

Com atuações robustas e na maioria das vezes dominantes nas partidas realizadas em território espanhol, o Atlético de Madrid se mantém invicto e chega bastante confiante para a estreia da Champions. Tendo o mando de campo contra o RB Leipzig, dificilmente desperdiçará algum ponto diante do clube alemão no Civitas Metropolitano. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Atlético de Madrid”.

Palpite Final: Atlético de Madrid vence

Atlético de Madrid e seu desempenho atual

O Atlético de Madrid ganhou direito de participar da atual edição da Liga dos Campeões pela sólida campanha que realizou na temporada passada no Campeonato Espanhol, onde terminou no G4 ao final das 38 rodadas disputadas.

Na atual temporada, o clube madrilenho segue consistente nas rodadas que disputou até o momento em La Liga. Ao final da quinta rodada, soma onze dos quinze pontos jogados até então, resultado de três vitórias e dois empates.

Na aparição mais recente do Atlético de Madrid, a equipe goleou o Valencia por 3 a 0, em confronto que foi realizado no Civitas Metropolitano, com tentos assinalados por Gallagher, Griezmann e Julian Alvarez.

Leipzig e sua última performance

O Leipzig também garantiu vaga no evento principal da Liga dos Campeões por realizar uma campanha sólida na edição passada do Campeonato Alemão. Foi o 4º colocado na edição 2023/2024 do torneio, ficando atrás apenas do Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart e Bayern de Munique.

Na atual temporada, o RB Leipzig não decepciona e realiza performances iniciais que convencem seu torcedor. Na primeira aparição oficial, goleou o RW Essen na estreia da Copa da Alemanha, onde venceu seu oponente por 4 a 1.

Já ao final da terceira rodada no Campeonato Alemão, venceu suas duas primeiras aparições diante do Bochum e do Bayer Leverkusen, mas empatou na última vez que entrou em campo contra o Union Berlin.