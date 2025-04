A fase de quartas de final da Liga dos Campeões traz confrontos decisivos em abril de 2025. Por isso, a Novibet apresenta opções de apostas extras para jogos importantes como Barcelona x Borussia Dortmund e PSG x Aston Villa. Os apostadores brasileiros, portanto, podem conhecer as condições dessas ofertas para seus palpites nos confrontos europeus.

As ofertas estão disponíveis apenas para jogadores já cadastrados na plataforma. Não tem conta? Use o código promocional Novibet e registre-se.

Promoção para Barcelona x Borussia Dortmund - Até R$50 em apostas extras

A Novibet disponibiliza apostas extras de até R$50 para o confronto entre Barcelona e Borussia Dortmund. Os valores, dessa forma, variam conforme o montante apostado e as condições estabelecidas pela plataforma para esse jogo específico.

Para acessar a aposta extra de R$50, o apostador deve utilizar a ferramenta Criar Aposta. Além disso, é necessário apostar R$100 ou mais incluindo no mínimo três combinações diferentes. As odds também seguem regras específicas, com odd mínima total de 3.5 e cada seleção individual com odd mínima de 1.2.

Existe ainda a possibilidade de receber R$25 em aposta extra com um investimento menor. Nesse caso, o apostador precisa investir R$50 ou mais utilizando os mesmos critérios da promoção principal. As exigências de odds permanecem iguais, portanto, com total mínimo de 3.5 e seleções individuais a partir de 1.2.

Verifique os termos e condições completos no site da Novibet.

Detalhes do confronto Barcelona x Borussia Dortmund

O duelo entre Barcelona e Borussia Dortmund ocorre no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona. Este confronto representa a primeira partida das quartas de final da principal competição europeia de clubes.

O horário marcado para o início do jogo é 16h00 no horário de Brasília. O confronto, por conseguinte, coloca frente a frente o tradicional clube catalão contra a força alemã na briga por uma vaga nas semifinais.

Esta partida de ida será decisiva para definir as estratégias do jogo de volta. Por isso, ambas as equipes devem buscar vantagens para o segundo confronto que determinará quem avança no torneio continental.

Promoção para PSG x Aston Villa - Aposta extra de até R$30

A segunda oferta da Novibet envolve o confronto entre Paris Saint-Germain e Aston Villa. Neste caso, a plataforma disponibiliza uma aposta extra de R$30 para os interessados em palpites neste duelo.

Para qualificar-se a esta oferta, o apostador precisa fazer uma aposta de R$100 ou mais. Do mesmo modo, é necessário usar a ferramenta Criar Aposta com no mínimo três combinações diferentes. As regras de odds seguem o mesmo padrão, com total mínimo de 3.5 e seleções individuais a partir de 1.2.

Esta promoção segue critérios semelhantes à anterior, porém com valor fixo de retorno. Assim, independentemente do valor apostado acima de R$100, o valor da aposta extra permanece em R$30.

Verifique os termos e condições completos no site da Novibet.

Detalhes do Confronto PSG x Aston Villa

O duelo entre o gigante francês e o clube inglês acontece no Parc des Princes, em Paris. A partida também marca o jogo de ida das quartas de final da Champions League.

O confronto está agendado para as 16h00 (horário de Brasília), coincidindo com o horário do outro jogo das quartas. Por consequência, os fãs de futebol terão que escolher qual partida acompanhar em tempo real.

O PSG busca avançar na competição europeia após investimentos significativos em seu elenco. Enquanto isso, o Aston Villa representa uma das surpresas desta edição da Liga dos Campeões.

Veja também nosso guia de apostas para a Champions League.



A Novibet Brasil traz um catálogo completo de apostas esportivas | Crédito: Reprodução / Novibet

Como funcionam as apostas extras da Novibet

As apostas extras oferecidas pela Novibet Brasil funcionam como créditos de apostas não sacáveis. Estes valores, portanto, só podem ser utilizados para novas apostas dentro da plataforma.

Para receber qualquer uma das apostas extras mencionadas, o apostador deve cumprir todos os requisitos estabelecidos. Depois disso, o crédito é adicionado automaticamente à conta do usuário.

A ferramenta Criar Aposta é um elemento central em ambas as promoções. Com ela, o apostador pode montar combinações personalizadas para o mesmo evento esportivo.

As odds mínimas estabelecidas servem como critério de qualificação para as promoções. Por isso, é importante verificar se as seleções escolhidas atendem aos requisitos mínimos antes de finalizar a aposta.

Usando a ferramenta Criar Aposta da Novibet

A ferramenta Criar Aposta permite combinar diferentes mercados de um mesmo evento. Com ela, o apostador pode personalizar sua experiência além das opções pré-estabelecidas pela casa.

Para utilizar esta funcionalidade, o apostador deve selecionar o jogo desejado na plataforma. Em seguida, ativar a opção Criar Aposta para visualizar os mercados disponíveis para combinação.

Ao selecionar três ou mais mercados compatíveis, o sistema calcula automaticamente as odds combinadas. Dessa forma, o apostador pode conferir o potencial retorno antes de confirmar sua aposta.

A vantagem principal desta ferramenta é a possibilidade de criar apostas exclusivas. Consequentemente, o apostador pode explorar mercados que acredita terem maior probabilidade de sucesso em um mesmo jogo.

O que considerar ao apostar nas Quartas da Champions

Ao fazer apostas em jogos das quartas de final da Liga dos Campeões, é importante considerar diversos fatores. O histórico recente das equipes, por exemplo, pode fornecer insights valiosos sobre seu momento atual.

Lesões e suspensões de jogadores-chave podem afetar significativamente o desempenho das equipes. Por isso, verificar a escalação provável antes de apostar é uma prática recomendada.

O fator casa também exerce influência considerável em partidas eliminatórias. Normalmente, equipes que jogam no próprio estádio tendem a ter desempenho superior em comparação com jogos como visitante.

Estatísticas de confrontos anteriores entre as equipes podem revelar padrões interessantes. Assim, pesquisar o histórico de duelos diretos pode auxiliar na tomada de decisão para apostas.