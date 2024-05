Promoção da KTO para final da Champions League traz apostas grátis | Crédito: Arte / Parceiros Lance







Escrito por Lance! • Publicada em 23/05/2024 - 19:01 • São Paulo (SP)

Para aquecer a grande final da Champions League, a KTO Brasil lançou a promoção "Show de Gols". Basicamente, essa oferta permite que os jogadores ganhem apostas grátis para cada gol marcado na decisão entre Borussia Dortmund e Real Madrid.

Assim, quem fizer uma aposta pré-jogo na partida final da Liga dos Campeões da Europa pode ganhar as free bets. Portanto, a seguir, vamos detalhar como você pode se qualificar para a promoção.

Além disso, se você ainda não possui uma conta no site de apostas online, não deixe de aproveitar o cupom KTO ao se registrar.

Quando acontece a final da Champions League?

Vale ressaltar que a partida ocorrerá no sábado, 1º de junho de 2024, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Wembley, em Londres, na Inglaterra.

Passo a passo para participar da promoção KTO Show de Gols

Antes de mais nada, é essencial entender como se qualificar para a oferta da KTO. Para tornar tudo ainda mais claro, elaboramos um passo a passo detalhado:

1- Primeiramente, clique no botão "ACEITO PARTICIPAR" no site da KTO;

2- Em seguida, deposite dinheiro na sua conta de apostas, caso ainda não tenha saldo disponível;

3- Então, faça uma aposta pré-jogo de, no mínimo, R$25 na final da Champions League 2023/24;

4- Entretanto, somente odds de 1.5 ou mais no jogo entre Borussia Dortmund e Real Madrid serão consideradas;

5- Por fim, a cada gol marcado no jogo do dia 1º de junho de 2024, você ganha R$5 em aposta grátis, até um máximo de R$25.

Mas atenção: lembre-se de que a aposta deve ser realizada até as 16h do dia 1º de junho. As apostas grátis, com limite de R$25, serão creditadas na conta do usuário qualificado no dia 2 de junho, ao meio-dia (horário de Brasília), com validade de quatro dias.

Se você tiver qualquer dúvida sobre a participação, não hesite em contatar o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) da KTO Brasil.

Regras da Promoção da KTO: Termos e Condições (T&C)

