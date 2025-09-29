Brasileirão: ganhe até R$1.000 em Aposta Extra
A promoção Craque da Múltipla Brasileirão da Novibet oferece ao apostador a chance de receber até R$1.000 em Aposta Extra por semana. Para concorrer, basta realizar uma aposta múltipla em partidas do Campeonato Brasileiro, com pelo menos duas seleções. O prêmio é creditado para quem atingir as maiores odds em uma múltipla vencedora.
Todavia, a oferta é válida apenas para usuários cadastrados na operadora.Portanto, use o código promocional Novibet para se registrar e participar da oferta.
➡️Além disso, confira nosso ranking dos melhores sites de apostas do Brasil e nossa análise das melhores casas de apostas, nos quais a Novibet está presente.
Como funciona a promoção Craque da Múltipla
A promoção é simples e voltada para quem aposta no Campeonato Brasileiro. Para participar, o usuário deve fazer uma aposta múltipla mínima de R$5 em qualquer jogo do Brasileirão. Essa aposta pode ser feita ao vivo ou pré-jogo, mas precisa conter duas ou mais seleções.
O apostador que alcançar as maiores odds em sua múltipla vencedora receberá uma Aposta Extra de até R$1.000. Se mais de um jogador atingir a mesma cotação, o valor é dividido igualmente. O crédito pode ser utilizado em até sete dias após ser liberado na conta.
Termos e condições da promoção
A promoção Craque da Múltipla conta com regras específicas que devem ser seguidas para garantir a participação.
Confira os pontos principais abaixo, mas lembre-se de consultar os Termos e Condições completos no site da Novibet:
- A oferta é válida toda semana do Brasileirão, entre terça e segunda;
- Apenas usuários maiores de 18 anos, residentes no Brasil e com conta verificada podem participar;
- O valor mínimo de cada múltipla é R$5 em dinheiro real;
- Apostas com cash out, odds aumentadas ou canceladas não são aceitas;
- A promoção só concede uma Aposta Extra por semana por jogador.
Como apostar no Brasileirão na Novibet
Realizar uma aposta no Brasileirão pela Novibet é rápido. O processo é simples e pode ser feito em poucos passos:
1 - Acesse sua conta no site da Novibet após concluir o cadastro e a verificação;
2 - Entre na seção de esportes e selecione os jogos do Campeonato Brasileiro;
3 - Monte uma aposta múltipla com pelo menos duas seleções;
4 - Escolha o valor da aposta, a partir de R$5 em dinheiro real;
5 - Confirme o bilhete e acompanhe o desempenho das seleções escolhidas.Por fim, saiba que apostas são proibidas para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
