Brasileirão: ganhe até R$1.000 em Aposta Extra 

A promoção Craque da Múltipla Brasileirão da Novibet oferece ao apostador a chance de receber até R$1.000 em Aposta Extra por semana. Para concorrer, basta realizar uma aposta múltipla em partidas do Campeonato Brasileiro, com pelo menos duas seleções. O prêmio é creditado para quem atingir as maiores odds em uma múltipla vencedora.

Ir para Novibet

Todavia, a oferta é válida apenas para usuários cadastrados na operadora.Portanto, use o código promocional Novibet para se registrar e participar da oferta.

➡️Além disso, confira nosso ranking dos melhores sites de apostas do Brasil e nossa análise das melhores casas de apostas, nos quais a Novibet está presente.

Como funciona a promoção Craque da Múltipla

A promoção é simples e voltada para quem aposta no Campeonato Brasileiro. Para participar, o usuário deve fazer uma aposta múltipla mínima de R$5 em qualquer jogo do Brasileirão. Essa aposta pode ser feita ao vivo ou pré-jogo, mas precisa conter duas ou mais seleções.

O apostador que alcançar as maiores odds em sua múltipla vencedora receberá uma Aposta Extra de até R$1.000. Se mais de um jogador atingir a mesma cotação, o valor é dividido igualmente. O crédito pode ser utilizado em até sete dias após ser liberado na conta.

Termos e condições da promoção

A promoção Craque da Múltipla conta com regras específicas que devem ser seguidas para garantir a participação.

Confira os pontos principais abaixo, mas lembre-se de consultar os Termos e Condições completos no site da Novibet:

A oferta é válida toda semana do Brasileirão, entre terça e segunda;

Apenas usuários maiores de 18 anos, residentes no Brasil e com conta verificada podem participar;

O valor mínimo de cada múltipla é R$5 em dinheiro real;

Apostas com cash out, odds aumentadas ou canceladas não são aceitas;

A promoção só concede uma Aposta Extra por semana por jogador.

Ir para Novibet

Como apostar no Brasileirão na Novibet

Realizar uma aposta no Brasileirão pela Novibet é rápido. O processo é simples e pode ser feito em poucos passos:

1 - Acesse sua conta no site da Novibet após concluir o cadastro e a verificação;

2 - Entre na seção de esportes e selecione os jogos do Campeonato Brasileiro;

3 - Monte uma aposta múltipla com pelo menos duas seleções;

4 - Escolha o valor da aposta, a partir de R$5 em dinheiro real;

5 - Confirme o bilhete e acompanhe o desempenho das seleções escolhidas.Por fim, saiba que apostas são proibidas para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.