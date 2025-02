A Betsul é confiável? É normal se perguntar, entre tantas opções de casas de apostas, em qual delas é válido criar uma conta. Por isso, neste guia, vamos apresentar um panorama completo. De antemão, podemos dizer que a plataforma é segura.

Dessa forma, abordaremos como é a segurança da casa, se ela tem licença, como funciona o atendimento ao cliente e muito mais, como o código promocional Betsul.

➡️ Confira também a nossa seleção de sites de apostas confiáveis para fazer suas bets de forma mais segura.

Por que a Betsul é confiável? Entenda análise

É normal se perguntar se a Betsul é segura, ainda mais com tantas opções confiáveis no mercado de apostas esportivas. A resposta para a pergunta passa por esta afirmação: a Betsul é legal, sendo uma das empresas que se aplicou para o processo de licenciamento do Jogo no Brasil. A licença está no nome da CDA GAMING LTDA.

Portanto, dá para dizer que a Betsul é segura porque segue uma série de normas para continuar com sua licença operando. Entre elas está o oferecimento de uma plataforma segura contra vazamento de dados e ataques. Também dá para destacar o atendimento ao cliente presente e rápido e métodos de pagamentos confiáveis.

Abaixo vamos falar mais sobre como a Betsul é confiável e porque vale a pena criar uma conta na plataforma. Claro, caso você tenha interesse.

Encontre no site da Betsul Brasil diferentes mercados de apostas esportivas e jogos online | Crédito: Reprodução / Betsul

História e reputação da Betsul

Antes do processo de licenciamento, a Betsul já era operacional para clientes brasileiros, sendo uma das principais marcas do mercado. A casa foi criada apenas em 2019, anos depois das suas principais concorrentes, mas rapidamente ganhou espaço.

A empresa investiu em marketing, patrocinando equipes esportivas e competições para criar seu nome. Ao mesmo tempo investiu em uma plataforma com muitos mercados, saques e depósitos rápidos e bom atendimento ao cliente.

Desde o princípio a Betsul buscou se destacar por seu canal de comunicação aberto com os clientes. A marca se orgulha de ter uma excelente marca na plataforma Reclame Aqui, sendo a primeira empresa com o selo RA1000 entre as casas de apostas. Há ainda espaço para evoluir, como detalharemos abaixo, mas a casa não deixa muito a dever comparado com as gigantes do mercado.

Grande variedade para seus clientes

A reputação positiva da Betsul também se baseia no bom oferecimento de esportes, mercados e eventos de sua plataforma. Só para esclarecer a diferença entre esses termos, há dezenas de esportes contemplados no site, como futebol, basquete, vôlei, mas também e-Sports, futebol americano e esportes mais “alternativos”.

Os eventos são as competições que fazem esses esportes se movimentarem e ganharem seguidores pelo mundo. O que diferencia uma casa de apostas são a quantidade de eventos que são cobertos e o número de mercados.

Os mercados podem variar muito, indo além de quem vai vencer uma partida. Apostas futuras nos campeões de competições que serão disputadas daqui a meses, apostas ao vivo em jogos que estão pegando fogo naquele momento… Uma boa casa de apostas precisa oferecer de tudo um pouco para um mercado cada vez mais experiente e exigente.

A Betsul Brasil traz diferentes recursos de apostas e variedade de mercados para as bets

A Betsul é segura? O que avaliamos

Os critérios de avaliação para responder se a Betsul é segura passam por uma série de fatores. Alguns deles são inegociáveis (como a licença para operar), enquanto outros podem ter gradações. Abaixo vamos apresentar em detalhes cada um desses critérios.

Licença de apostas e jogos

A licença de jogos brasileira é uma novidade. Após anos sem um mercado regulamentado, as empresas operavam com licenças internacionais de diversos territórios, como Curaçao, Ilha de Man e Malta. O jogo era uma grande zona cinzenta, com muitas empresas operando e milhões de jogadores. Entretanto não existia um órgão regulador nacional e o mercado carecia de segurança jurídica, algo ruim para todas as partes.

Agora dá para afirmar que a Betsul é legal no Brasil, seguindo as normas impostas pelo governo brasileiro. Sua licença está no nome da empresa CDA Gaming LTDA e precisa seguir uma série de regras para não perder o direito de operar no mercado brasileiro, além de ter pago um alto valor para conseguir operar no país.

Segurança do site

Entre essas normas estão oferecer uma plataforma verdadeiramente segura. Infelizmente há uma grande quantidade de golpes online e as empresas precisam se precaver e oferecer ambientes seguros para seus clientes.

O primeiro deles é ser um site com HTTPS, um protocolo de segurança que criptografa a comunicação entre um navegador e um site. Ou seja, é uma camada extra que protege os dados e informações envolvidos no site. Tudo para poder cravar que a Betsul é confiável para quem cria uma conta na casa.

O segundo é oferecer o Pix como método de pagamento. Isso traz uma segurança maior do que o pagamento por cartão e outros métodos que eram mais comuns nas plataformas do tipo. Os vários métodos de pagamento que as empresas ofereciam podiam abrir brechas, mesmo que de fato os melhores sites de apostas sempre tenham oferecido ambientes seguros.

Com a necessidade de criar uma conta para apostar, além de limites de tempo logado, autenticação de dois fatores e até uso de ferramenta de identificação facial, a segurança das contas também está aumentando nos últimos tempos. Dá para afirmar, portanto, que a Betsul é segura.

Comprometimento com o jogo responsável

O jogo responsável é um assunto sério que as empresas de jogo legalizadas estão tendo que tomar parte e ajudar. A Betsul, por exemplo, tem o certificado EBAC (Empresa Brasileira de Apoio ao Compulsivo), alcançando a excelência em boas práticas empresariais.

A plataforma possibilita a criação de limites, sejam eles de depósito ou tempo logado. Há também a funcionalidade de “fazer uma pausa” que deixa a conta em stand-by por 24 horas ou até o período de um ano. É possível ainda encerrar sua conta sem maiores burocracias, tendo o dinheiro que está em conta retornado para a conta bancária do usuário.

A empresa também patrocina a iniciativa Jogo do Bem, remetendo uma parcela de cada aposta para causas ou instituições sociais ligadas à saúde e ao esporte. Tudo para criar um ambiente de jogo mais saudável e que também ajude a sociedade de forma geral.

Política de privacidade

A questão da proteção de dados é um assunto que preocupa inclusive os governos. Há várias leis regulamentando como as empresas podem usar dados e como armazená-los. A Betsul segue não só a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), como se compromete em sua Política de Privacidade a coletar o mínimo de dados possíveis, explicando seus usos e quais cookies são empregados.

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)

É fácil encontrar o serviço de atendimento ao cliente da casa, mais uma razão para afirmar que a Betsul é confiável, já que isso nem sempre é a regra. Na página específica de atendimento são apresentados os seguintes canais:

Chat;

Messenger;

E-mail;

Ligação agendada.

Os serviços estão disponíveis 24 horas por dia, sete dias por semana. O chat, que inicialmente é robotizado, permite uma resolução rápida de problemas. Algo similar é o Messenger, que usa o sistema do Facebook para conectar as duas partes. Quem quiser um atendimento por ligação pode optar por um telefone 0800 ou agendar uma ligação.

Por fim, ainda há a possibilidade de enviar uma mensagem que será respondida via e-mail. Este nada mais é do que um formulário. Pode ser a melhor escolha para reclamações com mais detalhes e que exige maior argumentação.

Avaliação da Betsul no Reclame Aqui

O Reclame Aqui é sem dúvidas a plataforma mais importante de reclamações de clientes de empresas. A melhor opção inicial sempre será contactar a empresa diretamente, já que a resolução pode ser mais rápida e eficiente. Porém, o Reclame Aqui sempre pode ser uma tentativa final de resolver alguma questão.

A Betsul investiu em seu posicionamento no Reclame Aqui, respondendo rapidamente às mensagens. No momento da redação deste guia, 99,6% das reclamações foram respondidas, com 9,5 de nota média de reputação e o prestigioso selo RA1000 da plataforma.

Isso mostra a preocupação que a casa tem com a plataforma e sua presença alerta para responder os clientes que tem dúvidas ou até que se sentiram prejudicados. O Reclame Aqui se destaca por essa transparência e por ser um canal efetivo para impedir abusos de empresas. Por isso ter números tão positivos lá é um sinal muito bom que a Betsul dá para o mercado e seus clientes.

O Betsul app está disponível para sistema operacional Android

O aplicativo da Betsul é confiável?

Além de saber se a Betsul é segura e explicar como o site funciona de uma forma geral, é também preciso abordar os aplicativos. É comum que plataformas de apostas tenham aplicativos próprios, especialmente para Android. E por não estarem presentes na loja de aplicativos oficiais, por se tratarem de apps de jogos, a preocupação com sua segurança deve ser dobrada.

Entretanto, a Betsul não disponibiliza um aplicativo no momento, algo que se tornou frequente após a regulamentação das casas de apostas. Devido à facilidade que os aplicativos trazem, é de se esperar que eles sejam retrabalhados e colocados no ar novamente. Especialmente para sistemas operacionais Android (Google).

Para dispositivos móveis, a melhor experiência é optar pelas versões responsivas, já que o site adapta-se perfeitamente às telas menores de sites e tablets. Por isso, escolha seu navegador favorito e acesse o site normalmente para ter uma boa experiência de jogo.

Os métodos de pagamento na Betsul são seguros?

Não há como falar de segurança da casa sem citar os métodos de pagamento. Afinal, estes são os dados mais sensíveis e que sempre estão sob ataque de hackers e criminosos digitais. Vamos falar mais deles abaixo.

Vale lembrar que um dos pontos mais importantes da regulamentação foi padronizar e legislar sobre os métodos de saque e depósito, que variavam muito de empresa para empresa. Era comum entrar em uma casa e ter dezenas de métodos de pagamento diferentes, incluindo boleto bancário e as mais diversas criptomoedas. Isso não existe mais.

Depósitos

Os depósitos são uma parte fundamental da experiência de apostar. E a segurança deles algo fundamental para proteger os dois lados e impedir que eles sejam alvos de ataque. O único método de depósito da Betsul é o Pix. O valor mínimo de depósito é R$1.

O Pix é um método seguro porque ele não exige nenhum dado sensível. Um QR code é aberto na plataforma, o usuário vai escanear e logo o valor será debitado na conta da plataforma. Ou então pode copiar e colar um código e pagar rapidamente com seu aplicativo de internet banking no celular ou computador.

O usuário pode cadastrar até três contas diferentes, mas atenção, é preciso que todas elas sejam da mesma titularidade. Há também verificações de identidade para conferir mais segurança à conta. Por estar em uma plataforma segura, todos os dados são criptografados, adicionando uma camada extra de segurança.

Saques

Os saques também são um assunto muito importante de abordar já que são parte fundamental da experiência de apostar. O saque é feito também por Pix em uma das contas solicitadas. Porém, a chave Pix precisa ter o email, CPF ou telefone que foi cadastrado anteriormente pelo usuário. Não é possível sacar para uma conta que não seja de sua titularidade.

Por ser um método conhecido e criado para ser muito rápido, os fundos estarão em sua conta em poucos minutos. O saque mínimo da Betsul é de R$ 1

Promoções da Betsul

A seção de ofertas e promoções da Betsul parece um trabalho em construção, já que estratégias usadas por muito tempo para a conquista de clientes caíram em desuso. Quem fizer o login na Betsul pode encontrar ofertas como as que falaremos abaixo.

Entretanto, o mais comum é serem apresentadas ofertas sazonais, baseadas em determinadas competições. Um exemplo é o NBB (liga de basquete do Brasil) ou, então, competições continentais. A melhor estratégia, neste caso, é sempre conferir a página de promoções para entender o que está sendo ofertado e ter acesso direto aos termos e condições.

Cashback nos esportes

A casa oferece um cashback sobre as apostas esportivas que foram dadas como perdidas, feitas nos dias da semana de segunda a sexta. O valor do cashback varia conforme os valores das apostas feitas, separados em faixas de perdas diárias. Tudo isso pode ser conferido no site oficial. Os demais termos e condições se aplicam.

Vantagens e desvantagens da Betsul

Abaixo vamos destacar as vantagens e desvantagens da Betsul, uma das casas de melhor reputação no mercado brasileiro.

Vantagens

Abaixo, estão as vantagens da Betsul:

Muitas opções de esportes e mercados;

Plataforma segura, confiável e com diversos canais de atendimento;

Promoções interessantes;

Site fácil de usar, com design moderno e clean.

Desvantagens

Entre as desvantagens da Betsul estão:

Não há um aplicativo para usar;

Não tem bônus fixos no momento da escrita deste artigo, apenas temporários.

Conclusão sobre a Betsul

Não há dúvidas que a Betsul é confiável e segura, e que criar uma conta na casa não trará dores de cabeça para os usuários. O processo é simplificado e segue todas as regras impostas pelo Ministério da Fazenda na recente regulamentação do jogo.

O principal para os apostadores é saber se é fácil depositar e sacar e a quantidade de mercados e opções de apostas. O depósito e saque por Pix é rápido, os valores mínimos são muito baixos e o processo é dinâmico. Já a quantidade de esportes e mercados para quem faz o login na Betsul e quer apostar é enorme, especialmente em futebol.

Portanto, com tudo isso levado em consideração e uma plataforma segura e que respeita as normas vigentes, dá para dizer que apostar na Betsul é confiável.