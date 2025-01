Atalanta precisa vencer Barcelona para garantir vaga nas oitavas da Champions; veja odds

Barcelona e Atalanta se encontram na oitava e última rodada na Fase de Liga da Champions League. O jogo acontece nesta quarta-feira, 29/01, às 17 horas (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys.

Em sétimo lugar com 14 pontos, o Atalanta precisa vencer para se classificar diretamente para as oitavas de final da Champions League. Caso perca, a equipe italiana pode ir para os playoffs.

Para isso, a equipe de Gian Piero Gasperini enfrenta o segundo colocado da competição. Já classificado para as oitavas de final, o Barcelona vem de uma impressionante sequência de seis vitórias seguidas. Portanto, apesar de já ter sua situação definida, é provável que o time espanhol não facilite para o Atalanta.

Sendo assim, quem será o favorito para este confronto decisivo?

Barcelona x Atalanta: odds para a partida

De acordo com as casas de apostas, mesmo podendo jogar sem compromisso, o Barcelona é o favorito para vencer o confronto desta quarta-feira. Segundo as odds, o Atalanta só tem 24% de chances de garantir os três pontos. Confira as cotações para a partida:

Vitória do Barcelona

1.75 na Superbet

Empate

4.25 na Superbet

Vitória do Atalanta

4.10 na Superbet

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 28 de janeiro de 2025 às 15h30.

Artilheiros do Barcelona

Com impressionantes 26 gols em sete rodadas, o ataque foi ponto crucial para a campanha do Barcelona até aqui. O técnico Hansi Flick conta simplesmente com os dois maiores goleadores da Champions League: Lewandowski, com nove gols, e Raphinha, com oito.

Apesar da defesa do Atalanta ser uma das menos violadas do campeonato, vale apostar em gols dos artilheiros do Barcelona. Na Superbet, a odd para Lewandowski marcar a qualquer momento é 1.97. Já a Superodd para um gol de Raphinha é 2.90.

